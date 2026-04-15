Ανακοινώθηκε επίσημα η ταινία του Game of Thrones, αυτός είναι ο τίτλος της

Το σενάριο θα επικεντρώνεται στον Aegon I Targaryen, τον θρυλικό κατακτητή που δημιούργησε τον Σιδερένιο Θρόνο

Γεωργία Κοτζιά
Επίσημα ανακοινώθηκε η δημιουργία της ταινίας του Game of Thrones και ο τίτλος της.

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο της παρουσίασης της Warner Bros. στο CinemaCon στο Λας Βέγκας, με την εταιρεία να αποκαλύπτει μέρος του κινηματογραφικού της πλάνου για το 2027 και τα επόμενα χρόνια.

Θα ονομάζεται «Game of Thrones: Aegon’s Conquest», ωστόσο ενδέχεται ο τίτλος της στο μέλλον να αλλάξει. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη κινηματογραφική μεταφορά του σύμπαντος που δημιούργησε ο George R. R. Martin μέσα από τη σειρά βιβλίων A Song of Ice and Fire.



Η ιστορία θα επικεντρώνεται στον Aegon I Targaryen, τον θρυλικό κατακτητή που ένωσε τα βασίλεια του Westeros και δημιούργησε τον Σιδερένιο Θρόνο, ο οποίος μαζί με τις αδελφές-συζύγους του, Visenya και Rhaenys, αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο της δυναστείας των Ταργκάριεν.

Η ιστορία του έχει ήδη καταγραφεί στο βιβλίο Fire and Blood, που εξιστορεί την άνοδο και την πτώση των βασιλιάδων της οικογένειας.

Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Μπο Γουίλιμον, γνωστός από τη δουλειά του στο House of Cards και τη σειρά Andor.

Παράλληλα, το «σύμπαν» του Game of Thrones συνεχίζει να επεκτείνεται, με τη σειρά House of the Dragon να επιστρέφει με τρίτη σεζόν, ενώ έχει ήδη δοθεί το «πράσινο φως» και για δεύτερο κύκλο του A Knight of the Seven Kingdoms.
