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Στον Λευκό Οίκο σήμερα οι «γίγαντες» της τεχνητής νοημοσύνης: Στο τραπέζι η εποπτεία της AI
Στον Λευκό Οίκο σήμερα οι «γίγαντες» της τεχνητής νοημοσύνης: Στο τραπέζι η εποπτεία της AI
Ζούκερμπεργκ, Πιτσάι, Μπρόκμαν, Αμοντέι και Χουάνγκ συναντούν Τραμπ και Μάικ Τζόνσον για τους κανόνες της νέας τεχνολογικής εποχής
Οι επικεφαλής των μεγάλων εταιρειών της τεχνητής νοημοσύνης έχουν σήμερα ραντεβού στον Λευκό Οίκο για να συναντήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ καθώς και τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον και να συνομιλήσουν κυρίως για την εποπτεία της τεχνητής νοημοσύνης, ένα θέμα που διχάζει στους κόλπους της προεδρικής πλειοψηφίας.
Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ (Meta), ο Σούνταρ Πιτσάι (Google) και ο πρόεδρος της OpenAI Γκρεγκ Μπρόκμαν θα βρίσκονται εκεί, σύμφωνα με το CNN, ενώ το Γαλλικό Πρακτορείο επιβεβαίωσε από πηγές που γνωρίζουν το θέμα την παρουσία του Ντάριο Αμοντέι (Anthropic) και του Τζένσεν Χουάνγκ (Nvidia).
Ο Έλον Μασκ αναμένεται επίσης στην Ουάσινγκτον, όπου πρόκειται να συμμετάσχει επίσης σήμερα στα εγκαίνια ενός νέου ιστότοπου που συγκεντρώνει, με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης, τις διάφορες υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
Στο μενού της συνάντησης βρίσκεται κυρίως η εποπτεία, δήλωσε χθες, Δευτέρα, ο Μάικ Τζόνσον στον τηλεοπτικό σταθμό Fox Business, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει μέχρι τώρα επισήμως κάθε ιδέα για κανονιστικές ρυθμίσεις.
Αν και ο Τζόνσον δηλώνει αντίθετος στην επιβολή «αυστηρών ορίων» ή ενός «μορατόριουμ» στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, είναι θετικός σε «λίγη πλαισίωση» εκ μέρους του Κογκρέσου.
«Οφείλουμε να εμπλέξουμε (τους μεγάλους πρωταγωνιστές της τεχνητής νοημοσύνης) στη συζήτηση για το πώς θα πρέπει να μοιάζουν οι υποτιθέμενες προστασίες, επειδή είναι αυτοί που ξέρουν τα πιο πολλά» πάνω σ' αυτή την τεχνολογία, δήλωσε ο επικεφαλής των ρεπουμπλικανών στην κάτω βουλή του αμερικανικού Κογκρέσου.
Η σειρά από περιστατικά που αναφέρθηκαν τους τελευταίους μήνες από τις OpenAI, Antropic, Google ή Meta έδωσε νέα τροφή στη συζήτηση για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, σε σημείο να γίνει θέμα της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση, που δημοσιοποιήθηκε από το CNN και πραγματοποιήθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου, 82% των Αμερικανών δηλώνουν ανήσυχοι για το ρυθμό ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.
Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ (Meta), ο Σούνταρ Πιτσάι (Google) και ο πρόεδρος της OpenAI Γκρεγκ Μπρόκμαν θα βρίσκονται εκεί, σύμφωνα με το CNN, ενώ το Γαλλικό Πρακτορείο επιβεβαίωσε από πηγές που γνωρίζουν το θέμα την παρουσία του Ντάριο Αμοντέι (Anthropic) και του Τζένσεν Χουάνγκ (Nvidia).
Ο Έλον Μασκ αναμένεται επίσης στην Ουάσινγκτον, όπου πρόκειται να συμμετάσχει επίσης σήμερα στα εγκαίνια ενός νέου ιστότοπου που συγκεντρώνει, με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης, τις διάφορες υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
Στο μενού της συνάντησης βρίσκεται κυρίως η εποπτεία, δήλωσε χθες, Δευτέρα, ο Μάικ Τζόνσον στον τηλεοπτικό σταθμό Fox Business, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει μέχρι τώρα επισήμως κάθε ιδέα για κανονιστικές ρυθμίσεις.
Αν και ο Τζόνσον δηλώνει αντίθετος στην επιβολή «αυστηρών ορίων» ή ενός «μορατόριουμ» στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, είναι θετικός σε «λίγη πλαισίωση» εκ μέρους του Κογκρέσου.
«Οφείλουμε να εμπλέξουμε (τους μεγάλους πρωταγωνιστές της τεχνητής νοημοσύνης) στη συζήτηση για το πώς θα πρέπει να μοιάζουν οι υποτιθέμενες προστασίες, επειδή είναι αυτοί που ξέρουν τα πιο πολλά» πάνω σ' αυτή την τεχνολογία, δήλωσε ο επικεφαλής των ρεπουμπλικανών στην κάτω βουλή του αμερικανικού Κογκρέσου.
Η σειρά από περιστατικά που αναφέρθηκαν τους τελευταίους μήνες από τις OpenAI, Antropic, Google ή Meta έδωσε νέα τροφή στη συζήτηση για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, σε σημείο να γίνει θέμα της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση, που δημοσιοποιήθηκε από το CNN και πραγματοποιήθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου, 82% των Αμερικανών δηλώνουν ανήσυχοι για το ρυθμό ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.
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