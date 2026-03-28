Ο Κρουζ Μπέκαμ ανακοίνωσε περιοδεία με την μπάντα του στις ΗΠΑ και τον Καναδά 

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κλείνει στις 14:00 ο σταθμός του μετρό Σύνταγμα λόγω συγκέντρωσης

GALA
Ο Κρουζ Μπέκαμ ανακοίνωσε ότι ξεκινά περιοδεία στις ΗΠΑ και τον Καναδά με το συγκρότημά του, The Breakers.

Ο 21χρονος τραγουδιστής έχει ήδη πραγματοποιήσει συναυλίες στη Μεγάλη Βρετανία ενόψει της κυκλοφορίας του πρώτου του άλμπουμ. Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram ο γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ μίλησε για νέο του βήμα, λέγοντας: «Γεια σας, Breakers. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που ανακοινώνουμε το δεύτερο σκέλος της περιοδείας “For Your Love”. Ερχόμαστε στην Αμερική και τον Καναδά. Ανυπομονούμε να σας δούμε εκεί, οπότε κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα».

Η περιοδεία θα ξεκινήσει με συναυλία στην Ουάσινγκτον στις 28 Ιουλίου και θα ακολουθήσουν εμφανίσεις στο Μπρούκλιν, το Τορόντο, το Σικάγο, τη Μινεάπολη και το Σιάτλ. Επίσης, θα εμφανιστεί επίσης στο Πόρτλαντ, το Σαν Φρανσίσκο και το Λος Άντζελες, πριν επιστρέψει στην Αγγλία για επιπλέον συναυλίες.


Η ανακοίνωση έρχεται μετά από μια συγκινητική στιγμή επί σκηνής, όταν ο Κρουζ Μπέκαμ φορτίστηκε συναισθηματικά ερμηνεύοντας το νέο τραγούδι του συγκροτήματος, «Loneliest Boy», το οποίο φέρεται να περιλαμβάνει έμμεσες αναφορές στον αποξενωμένο αδερφό του, Μπρούκλιν. Με άλλο του αδερφό του, τον Ρομέο, και τους γονείς του, στο κοινό, ο ίδιος δυσκολεύτηκε να ολοκληρώσει το τραγούδι, με τον μουσικό Νταν Ίουινς να τον αγκαλιάζει για να τον στηρίξει.

@tomshowbiz

Cruz Beckham gets emotional and is comforted by his guitarist during Loneliest Boy, which appears to be a song about his brother Brooklyn and includes the lyrics: “Loneliest boy, mama don’t talk too much / It’s breaking hеr heart / It shows in the small things that you don’t do.” #cruzbeckham #brooklynbeckham #davidbeckham #victoriabeckham #CapCut

♬ original sound - tomshowbiz

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης