Βίκυ Χατζηβασιλείου για τα γενέθλιά της: Μετά από χρόνια διαδρομής μπορώ να εμπνέω και να φωτίζω
Βίκυ Χατζηβασιλείου για τα γενέθλιά της: Μετά από χρόνια διαδρομής μπορώ να εμπνέω και να φωτίζω
Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια έκανε έναν απολογισμό με αφορμή την ξεχωριστή μέρα
Έναν απολογισμό έκανε η Βίκυ Χατζηβασιλείου με αφορμή τα γενέθλιά της. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια προχώρησε σε μία μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, μέσα από την οποία δήλωσε πως πλέον έχει πραγματοποιήσει έναν σημαντικό της στόχο, να εμπνέει άλλους ανθρώπους, υπενθυμίζοντάς τους ότι την αρχή μίας αλλαγής δεν τη φέρνουν εξωτερικοί παράγοντες.
Όπως έγραψε η Βίκυ Χατζηβασιλείου στο Instagram: «Δέκα Φεβρουαρίου. Ημέρα γενεθλίων. Σήμερα μετράω περισσότερο στιγμές παρά χρόνια. Μετράω διαδρομή. Μετράω συνειδήσεις που άνοιξαν, στιγμές που μεταμορφώθηκαν, βήματα εσωτερικά που με έφεραν πιο κοντά σ' αυτό που είμαι. Τα γενέθλια δεν είναι απλώς μια επέτειος, είναι μια υπενθύμιση ότι υπάρχουμε για να εξελισσόμαστε. Και μετά από χρόνια διαδρομής, δυσκολιών και επίμονης δουλειάς (και κυρίως δουλειάς με τον εαυτό μου), ένας βαθύς στόχος έγινε πράξη: να μπορώ να εμπνέω, να φωτίζω, να θυμίζω ότι η αλλαγή ξεκινά από μέσα μας».
Δείτε την ανάρτησή της
Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της, ανέφερε: «Νιώθω ευγνωμοσύνη για όλα. Για όσα με δυσκόλεψαν και με μεγάλωσαν. Για όσα δεν με λύγισαν αλλά τελικά με δίδαξαν αγάπη. Σήμερα γιορτάζω με ανοιχτή καρδιά. Συγχωρώ ό,τι με βάρυνε. Αφήνω πίσω ό,τι δεν με εξέλιξε».
Κλείνοντας, η Βίκυ Χατζηβασιλείου στάθηκε στη σημασία που δίνει η ίδια στην αγάπη και ευχαρίστησε τους ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια βρίσκονται στο πλευρό της. «Κρατώ την αγάπη — γιατί μόνο αυτή έχει διάρκεια και νόημα. Αν όλα αυτά τα χρόνια κατάφερα να γίνω ένας καθρέφτης δύναμης για έστω και έναν άνθρωπο, τότε νιώθω πλήρης. Σας ευχαριστώ όλους που είστε μέρος αυτής της διαδρομής. Ειδικά τους ανθρώπους που βρίσκονται στη ζωή μου επί μακρόν και επί της ουσίας. Η ζωή είναι γιορτή όταν τη ζεις συνειδητά. Και η αγάπη… πάντα επιστρέφει».
Όπως έγραψε η Βίκυ Χατζηβασιλείου στο Instagram: «Δέκα Φεβρουαρίου. Ημέρα γενεθλίων. Σήμερα μετράω περισσότερο στιγμές παρά χρόνια. Μετράω διαδρομή. Μετράω συνειδήσεις που άνοιξαν, στιγμές που μεταμορφώθηκαν, βήματα εσωτερικά που με έφεραν πιο κοντά σ' αυτό που είμαι. Τα γενέθλια δεν είναι απλώς μια επέτειος, είναι μια υπενθύμιση ότι υπάρχουμε για να εξελισσόμαστε. Και μετά από χρόνια διαδρομής, δυσκολιών και επίμονης δουλειάς (και κυρίως δουλειάς με τον εαυτό μου), ένας βαθύς στόχος έγινε πράξη: να μπορώ να εμπνέω, να φωτίζω, να θυμίζω ότι η αλλαγή ξεκινά από μέσα μας».
Δείτε την ανάρτησή της
Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της, ανέφερε: «Νιώθω ευγνωμοσύνη για όλα. Για όσα με δυσκόλεψαν και με μεγάλωσαν. Για όσα δεν με λύγισαν αλλά τελικά με δίδαξαν αγάπη. Σήμερα γιορτάζω με ανοιχτή καρδιά. Συγχωρώ ό,τι με βάρυνε. Αφήνω πίσω ό,τι δεν με εξέλιξε».
Κλείνοντας, η Βίκυ Χατζηβασιλείου στάθηκε στη σημασία που δίνει η ίδια στην αγάπη και ευχαρίστησε τους ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια βρίσκονται στο πλευρό της. «Κρατώ την αγάπη — γιατί μόνο αυτή έχει διάρκεια και νόημα. Αν όλα αυτά τα χρόνια κατάφερα να γίνω ένας καθρέφτης δύναμης για έστω και έναν άνθρωπο, τότε νιώθω πλήρης. Σας ευχαριστώ όλους που είστε μέρος αυτής της διαδρομής. Ειδικά τους ανθρώπους που βρίσκονται στη ζωή μου επί μακρόν και επί της ουσίας. Η ζωή είναι γιορτή όταν τη ζεις συνειδητά. Και η αγάπη… πάντα επιστρέφει».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα