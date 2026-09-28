«The Fitbit Killer»: Ντοκιμαντέρ στο Amazon η δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά
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«The Fitbit Killer»: Ντοκιμαντέρ στο Amazon η δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά

Επικεντρώνεται όχι μόνο στο έγκλημα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο τα ψηφιακά ίχνη από καθημερινές συσκευές άλλαξαν την πορεία μιας έρευνας και αποκάλυψαν την πραγματική εικόνα

«The Fitbit Killer»: Ντοκιμαντέρ στο Amazon η δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά
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Η δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά, μία από τις υποθέσεις που συγκλόνισαν την ελληνική κοινή γνώμη, βρίσκεται στο επίκεντρο νέου ντοκιμαντέρ του Amazon Prime Video με τίτλο «The Fitbit Killer».

Το ντοκιμαντέρ επιστρέφει στην υπόθεση του Μαΐου του 2021, όταν η 20χρονη φοιτήτρια βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, με τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, να υποστηρίζει αρχικά ότι το ζευγάρι είχε πέσει θύμα ένοπλης ληστείας.

Σύμφωνα με το σενάριο που είχε παρουσιάσει τότε στις Αρχές, τρεις άγνωστοι δράστες είχαν εισβάλει στη μεζονέτα στα Γλυκά Νερά, είχαν σκοτώσει το σκυλί της οικογένειας και στη συνέχεια, υπό την απειλή όπλου, είχαν αφαιρέσει τη ζωή της Καρολάιν.

Ωστόσο, όσο περνούσαν οι ημέρες, τα στοιχεία της έρευνας άρχισαν να δημιουργούν ερωτήματα για την εκδοχή της ληστείας. Η υπόθεση που αρχικά φαινόταν να οδηγεί σε αναζήτηση αγνώστων δραστών άρχισε να παίρνει διαφορετική τροπή, με τις ψηφιακές αποδείξεις να παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Το «The Fitbit Killer» του Prime Video επικεντρώνεται όχι μόνο στο έγκλημα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο τα ψηφιακά ίχνη από καθημερινές συσκευές άλλαξαν την πορεία μιας έρευνας και αποκάλυψαν την πραγματική εικόνα πίσω από μια από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις στην Ελλάδα.

Τον Ιούνιο του 2021 ο Αναγνωστόπουλος ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του, αλλά και του σκύλου της οικογένειας.

Τον Μάιο του 2022 κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, ενώ του επιβλήθηκε επιπλέον ποινή 11 ετών και 6 μηνών για τις υπόλοιπες πράξεις, μεταξύ των οποίων η παραπλάνηση των Αρχών και η θανάτωση του σκύλου.

Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι το έγκλημα έγινε πάνω σε έναν έντονο καβγά, όμως η ιατροδικαστική εξέταση έκανε λόγο για μια «παρατεταμένη» επίθεση.
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