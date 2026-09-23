Λιούις Χάμιλτον: Οι ρομαντικές βραδιές με την Κιμ Καρντάσιαν, η βόλτα με ποδήλατα και το σκάφος με τις σαμπάνιες
Λιούις Χάμιλτον: Οι ρομαντικές βραδιές με την Κιμ Καρντάσιαν, η βόλτα με ποδήλατα και το σκάφος με τις σαμπάνιες
Ο 41χρονος πιλότος της Formula 1 μοιράστηκε στιγμές από την καθημερινότητά του με την τηλεπερσόνα
Μερικές από τις ρομαντικές στιγμές που περνάει με την Κιμ Καρντάσιαν μοιράστηκε ο Λιούις Χάμιλτον, δείχνοντας κοινές τους εξόδους, οι οποίες περιλάμβαναν βόλτες με ποδήλατα και σκάφος με σαμπάνιες.
Ο 41χρονος πιλότος της Formula 1 δημοσίευσε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram, δίνοντας στους ακολούθους πώς εξελίσσεται η σχέση του με την 45χρονη τηλεπερσόνα. «Λίγο από αυτό, λίγο από εκείνο» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Η δημοσίευση ξεκινά με μια selfie του ζευγαριού κατά τη διάρκεια μιας κοινής βόλτας με ποδήλατα. Σε άλλο στιγμιότυπο, οι δυο τους ποζάρουν πριν από μια βραδινή έξοδο. Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίζεται με ένα εφαρμοστό, μακρύ χρυσό φόρεμα, ενώ ο Χάμιλτον επέλεξε μαύρο παντελόνι, ασορτί καμπαρντίνα, ένα φαρδύ T-shirt και ένα μπλε σκούρο καπέλο Kangol.
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Χάμιλτον μοιράστηκε επίσης φωτογραφίες από ένα πικνίκ στην ύπαιθρο, το οποίο είχε στηθεί για μια βραδιά κινηματογράφου. Ο χώρος περιλάμβανε ένα καρότσι με διάφορα γλυκά και μια μεγάλη οθόνη, όπου το ζευγάρι μπορούσε να παρακολουθήσει ταινία. Σε άλλο στιγμιότυπο, οι δυο τους φαίνεται πως έκαναν μια κρουαζιέρα με σαμπάνια στον Σηκουάνα, έχοντας θέα στον Πύργο του Άιφελ.
Οι δύο τους γνωρίζονται εδώ και 10 χρόνια, πριν γίνουν ζευγάρι, ενώ οι φήμες για σχέση μεταξύ τους άρχισαν να κυκλοφορούν τον Φεβρουάριο, όταν εθεάθησαν μαζί στο Παρίσι σε μια «ρομαντική συνάντηση». Τον Απρίλιο, επιβεβαίωσαν τη σχέση τους, όταν ο Χάμιλτον δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο το ζευγάρι εμφανίζεται να οδηγεί τη Ferrari F40 του στο Τόκιο.
Ο 41χρονος πιλότος της Formula 1 δημοσίευσε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram, δίνοντας στους ακολούθους πώς εξελίσσεται η σχέση του με την 45χρονη τηλεπερσόνα. «Λίγο από αυτό, λίγο από εκείνο» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Η δημοσίευση ξεκινά με μια selfie του ζευγαριού κατά τη διάρκεια μιας κοινής βόλτας με ποδήλατα. Σε άλλο στιγμιότυπο, οι δυο τους ποζάρουν πριν από μια βραδινή έξοδο. Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίζεται με ένα εφαρμοστό, μακρύ χρυσό φόρεμα, ενώ ο Χάμιλτον επέλεξε μαύρο παντελόνι, ασορτί καμπαρντίνα, ένα φαρδύ T-shirt και ένα μπλε σκούρο καπέλο Kangol.
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Χάμιλτον μοιράστηκε επίσης φωτογραφίες από ένα πικνίκ στην ύπαιθρο, το οποίο είχε στηθεί για μια βραδιά κινηματογράφου. Ο χώρος περιλάμβανε ένα καρότσι με διάφορα γλυκά και μια μεγάλη οθόνη, όπου το ζευγάρι μπορούσε να παρακολουθήσει ταινία. Σε άλλο στιγμιότυπο, οι δυο τους φαίνεται πως έκαναν μια κρουαζιέρα με σαμπάνια στον Σηκουάνα, έχοντας θέα στον Πύργο του Άιφελ.
Οι δύο τους γνωρίζονται εδώ και 10 χρόνια, πριν γίνουν ζευγάρι, ενώ οι φήμες για σχέση μεταξύ τους άρχισαν να κυκλοφορούν τον Φεβρουάριο, όταν εθεάθησαν μαζί στο Παρίσι σε μια «ρομαντική συνάντηση». Τον Απρίλιο, επιβεβαίωσαν τη σχέση τους, όταν ο Χάμιλτον δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο το ζευγάρι εμφανίζεται να οδηγεί τη Ferrari F40 του στο Τόκιο.
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