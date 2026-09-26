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Θλίψη στα Σφακιά: Πέθανε στα 93 του ο Σήφης Μανούσακας Βλαντάς, ήταν για 18 χρόνια πρόεδρος της Κοινότητας Σκαλωτής
Θλίψη στα Σφακιά: Πέθανε στα 93 του ο Σήφης Μανούσακας Βλαντάς, ήταν για 18 χρόνια πρόεδρος της Κοινότητας Σκαλωτής
Με πολυετή παρουσία στην αυτοδιοίκηση και σημαντική προσφορά στην ανάπτυξη της περιοχής, άφησε το δικό του αποτύπωμα μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που σημάδεψαν τον τόπο του
Βαρύ είναι το πένθος στα Σφακιά και σε ολόκληρη την Κρήτη μετά την είδηση του θανάτου του Σήφη Μανούσακα Βλαντά, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών, αφήνοντας πίσω του ανεξίτηλο το αποτύπωμα της προσφοράς του στην τοπική κοινωνία.
Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα neakriti.gr, παρά τις σπουδές του στη Νομική Σχολή Αθηνών, ο εκλιπών επέλεξε να δραστηριοποιηθεί στον τομέα του εμπορίου και της κτηνοτροφίας, ενώ αφιέρωσε δεκαετίες από τη ζωή του στην κοινή ωφέλεια.
Διετέλεσε πρόεδρος της Κοινότητας Σκαλωτής Σφακίων για 18 χρόνια και νομαρχιακός σύμβουλος για άλλα 12, εκπροσωπώντας σθεναρά την επαρχία του.
Σύμφωνα πάντα με την τοπική ιστοσελίδα, στη μακρά αυτοδιοικητική του διαδρομή πρωτοστάτησε σε θεμελιώδη έργα υποδομής για την περιοχή. Μεταξύ αυτών, εργάστηκε συστηματικά για την κατασκευή της εμβληματικής γέφυρας της Αράδαινας.
Παράλληλα, συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση του αναδασμού στα Σφακιά, στη δημιουργία του Κέντρου Υγείας Βάμου, καθώς και σε εκτεταμένα έργα οδοποιίας, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και άρδευσης σε πολλές κοινότητες. Πολύτιμη υπήρξε επίσης η συνεισφορά του στην ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς στήριξε τη δημιουργία του Βαρδινογιάννειου Εργαστηρίου (νυν Εργαστήριο Οπτικής και Όρασης) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Πάνω από όλα, υπήρξε ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης, πατέρας επτά παιδιών και παππούς τεσσάρων εγγονιών, μεταδίδοντας στις επόμενες γενιές τις αξίες και τις αρχές με τις οποίες πορεύτηκε σε όλη του τη ζωή.
Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 13:00 στον Ιερό Ναό της Θυμιανής Παναγίας στα Σφακιά (η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00 μ.μ.).
Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του Αγίου Χαραλάμπους στο Φραγκοκάστελο.
Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα neakriti.gr, παρά τις σπουδές του στη Νομική Σχολή Αθηνών, ο εκλιπών επέλεξε να δραστηριοποιηθεί στον τομέα του εμπορίου και της κτηνοτροφίας, ενώ αφιέρωσε δεκαετίες από τη ζωή του στην κοινή ωφέλεια.
Διετέλεσε πρόεδρος της Κοινότητας Σκαλωτής Σφακίων για 18 χρόνια και νομαρχιακός σύμβουλος για άλλα 12, εκπροσωπώντας σθεναρά την επαρχία του.
Σύμφωνα πάντα με την τοπική ιστοσελίδα, στη μακρά αυτοδιοικητική του διαδρομή πρωτοστάτησε σε θεμελιώδη έργα υποδομής για την περιοχή. Μεταξύ αυτών, εργάστηκε συστηματικά για την κατασκευή της εμβληματικής γέφυρας της Αράδαινας.
Παράλληλα, συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση του αναδασμού στα Σφακιά, στη δημιουργία του Κέντρου Υγείας Βάμου, καθώς και σε εκτεταμένα έργα οδοποιίας, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και άρδευσης σε πολλές κοινότητες. Πολύτιμη υπήρξε επίσης η συνεισφορά του στην ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς στήριξε τη δημιουργία του Βαρδινογιάννειου Εργαστηρίου (νυν Εργαστήριο Οπτικής και Όρασης) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Πάνω από όλα, υπήρξε ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης, πατέρας επτά παιδιών και παππούς τεσσάρων εγγονιών, μεταδίδοντας στις επόμενες γενιές τις αξίες και τις αρχές με τις οποίες πορεύτηκε σε όλη του τη ζωή.
Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 13:00 στον Ιερό Ναό της Θυμιανής Παναγίας στα Σφακιά (η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00 μ.μ.).
Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του Αγίου Χαραλάμπους στο Φραγκοκάστελο.
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