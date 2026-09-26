Θλίψη στα Σφακιά: Πέθανε στα 93 του ο Σήφης Μανούσακας Βλαντάς, ήταν για 18 χρόνια πρόεδρος της Κοινότητας Σκαλωτής

Με πολυετή παρουσία στην αυτοδιοίκηση και σημαντική προσφορά στην ανάπτυξη της περιοχής, άφησε το δικό του αποτύπωμα μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που σημάδεψαν τον τόπο του