Νέα εποχή στον Εξωδικαστικό: Πώς οι οφειλέτες μπορούν να σώσουν την πρώτη κατοικία από τον πλειστηριασμό

Π έραν της «θωράκισης» της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς, ο οφειλέτης μπορεί να πετύχει μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, σε σχέση με αυτές που του προσφέρει ήδη η πλατφόρμα