Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Σκέφτομαι την τηλεοπτική επιστροφή μου, είμαι πολύ κοντά σε αυτή

Με έχουν προσεγγίσει στο παρελθόν για δική μου εκπομπή, αλλά ήταν ακόμη πολύ μικρά τα παιδιά μου, δήλωσε η παρουσιάστρια

Ιωάννα Μαρίνου
Ανοιχτή στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση με μία δική της εκπομπή δηλώνει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Η παρουσιάστρια ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια επικεντρώθηκε στην οικογένεια και στα παιδιά της, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα το κομμάτι της τηλεόρασης. Παρ' όλα αυτά σχολίασε μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Το 'Χουμε», οι οποίες προβλήθηκαν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, ότι όσο απέχει από την παρουσίαση τηλεοπτικών προγραμμάτων έχει δεχτεί σχετικές προτάσεις.

Αναφορικά με την ενδεχόμενη επιστροφή της στην τηλεόραση, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είπε: «Σκέφτομαι την τηλεοπτική επιστροφή μου. Είμαι πολύ κοντά στο να επιστρέψω. Δεν είναι κάτι που έχω βγάλει από το πλάνο. Με έχουν προσεγγίσει και στο παρελθόν για δική μου εκπομπή, αλλά δεν θεωρώ ότι μπορούσα να το κάνω. Ήταν ακόμα πολύ μικρά τα παιδιά. Όχι ότι τώρα δεν είναι, αλλά τώρα καλυτερεύουν νομίζω τα πράγματα, έτσι θέλω να πιστεύω».

Ιωάννα Μαρίνου
