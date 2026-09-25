Δείτε βίντεο: Αλβανοί διαδηλωτές πέταξαν αυγά στον Έντι Ράμα στη Νέα Υόρκη, «κλέφτη και εγκληματία» τον αποκάλεσαν, «υστερικές κότες» τους χαρακτήρισε

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που ο Αλβανός πρωθυπουργός βγαίνει από το όχημά του κι αμέσως ακούγονται φωνές διαμαρτυρίας από τους συγκεντρωμένους, ενώ πετούν προς το μέρος του αυγά