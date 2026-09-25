Δείτε βίντεο: Αλβανοί διαδηλωτές πέταξαν αυγά στον Έντι Ράμα στη Νέα Υόρκη, «κλέφτη και εγκληματία» τον αποκάλεσαν, «υστερικές κότες» τους χαρακτήρισε
ΚΟΣΜΟΣ
Έντι Ράμα Αλβανία Πρωθυπουργός Νέα Υόρκη ΟΗΕ Διαμαρτυρία

Δείτε βίντεο: Αλβανοί διαδηλωτές πέταξαν αυγά στον Έντι Ράμα στη Νέα Υόρκη, «κλέφτη και εγκληματία» τον αποκάλεσαν, «υστερικές κότες» τους χαρακτήρισε

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που ο Αλβανός πρωθυπουργός βγαίνει από το όχημά του κι αμέσως ακούγονται φωνές διαμαρτυρίας από τους συγκεντρωμένους, ενώ πετούν προς το μέρος του αυγά

Δείτε βίντεο: Αλβανοί διαδηλωτές πέταξαν αυγά στον Έντι Ράμα στη Νέα Υόρκη, «κλέφτη και εγκληματία» τον αποκάλεσαν, «υστερικές κότες» τους χαρακτήρισε
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Ένταση σημειώθηκε  κατά την άφιξη του Έντι Ράμα στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καθώς έξω από το κτίριο συγκεντρωμένοι Αλβανοί ακτιβιστές του πέταξαν αυγά, αποκαλώντας τον κλέφτη, απατεώνα και εγκληματία, ενώ ο ίδιος σχολιάζοντας το γεγονός έκανε λόγο για «υστερικές κότες».

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που ο Αλβανός πρωθυπουργός βγαίνει από το όχημά του κι αμέσως ακούγονται φωνές διαμαρτυρίας από τους συγκεντρωμένους. 

Ο Ράμα προχωρά ατάραχος, ενώ αυγά φαίνεται να περνάνε πολύ κοντά από το κεφάλι του, χωρίς ωστόσο να τον πετύχουν. 

Δείτε βίντεο


Οργισμένη διαμαρτυρία πραγματοποίησαν Αλβανοί ακτιβιστές κατά την έλευση του πρωθυπουργού, Έντι Ράμα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, πετώντας του αυγά και προκαλώντας την αντίδρασή του.

Σύμφωνα με το αλβανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CNA, η ομάδα διαδηλωτών συγκεντρώθηκε χθες κοντά στην περιοχή, όπου είχαν προγραμματιστεί διάφορες επαφές της αλβανικής αντιπροσωπείας, με μία ομάδα ατόμων να πετά αυγά προς το μέρος του Έντι Ράμα.

Η διαμαρτυρία συνοδεύτηκε από συνθήματα κατά της κυβέρνησης και του Αλβανού πρωθυπουργού. Νωρίτερα, Αλβανοί ακτιβιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν απευθύνει κάλεσμα για διαμαρτυρία κατά τη διάρκεια της παραμονής του Ράμα στη Νέα Υόρκη.
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