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Με πρόστιμο έως και 10 δισ. δολάρια κινδυνεύει το Facebook στο Νέο Μεξικό λόγω της Cambridge Analytica
Με πρόστιμο έως και 10 δισ. δολάρια κινδυνεύει το Facebook στο Νέο Μεξικό λόγω της Cambridge Analytica
Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η βρετανική εταιρεία εκμεταλλεύτηκε για πολιτικούς σκοπούς τα προσωπικά δεδομένα χρηστών του Facebook
Επιτροπή ενόρκων από το Νέο Μεξικό αποφάνθηκε σήμερα Παρασκευή ότι το Facebook εξαπάτησε τους κατοίκους της Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χρήση των προσωπικών δεδομένων τους, σε μια δίκη που αφορούσε το σκάνδαλο της Cambridge Analytica.
Το Νέο Μεξικό είναι η μοναδική Πολιτεία που προσέφυγε στα δικαστήρια για την υπόθεση, μια από τις μεγαλύτερες παραβιάσεις της ιδιωτικότητας στην ιστορία του Διαδικτύου. Η βρετανική εταιρεία Cambridge Analytica εκμεταλλεύτηκε για πολιτικούς σκοπούς τα προσωπικά δεδομένα δεκάδων χιλιάδων χρηστών του Facebook, τα οποία είχαν συλλεχθεί εν αγνοία τους.
Οι ένορκοι στο δικαστήριο της Σάντα Φε έκριναν ότι εξαπατήθηκε ο καθένας από τους 2,1 εκατομμύρια κατοίκους της Πολιτείας, κάτι που ισοδυναμεί με ισάριθμες παραβιάσεις του νόμου για την προστασία των καταναλωτών.
Επαφίεται πλέον στον δικαστή να ορίσει το πρόστιμο που θα επιβάλει στο Facebook, το οποίο μπορεί να ανέλθει στα 5.000 δολάρια ανά παράβαση. Θεωρητικά, το Facebook θα μπορούσε να κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 10,5 δισ. δολαρίων.
Λόγω του σκανδάλου, η Cambridge Analytica οδηγήθηκε στην πτώχευση το 2018.
Το Νέο Μεξικό είναι η μοναδική Πολιτεία που προσέφυγε στα δικαστήρια για την υπόθεση, μια από τις μεγαλύτερες παραβιάσεις της ιδιωτικότητας στην ιστορία του Διαδικτύου. Η βρετανική εταιρεία Cambridge Analytica εκμεταλλεύτηκε για πολιτικούς σκοπούς τα προσωπικά δεδομένα δεκάδων χιλιάδων χρηστών του Facebook, τα οποία είχαν συλλεχθεί εν αγνοία τους.
Οι ένορκοι στο δικαστήριο της Σάντα Φε έκριναν ότι εξαπατήθηκε ο καθένας από τους 2,1 εκατομμύρια κατοίκους της Πολιτείας, κάτι που ισοδυναμεί με ισάριθμες παραβιάσεις του νόμου για την προστασία των καταναλωτών.
Επαφίεται πλέον στον δικαστή να ορίσει το πρόστιμο που θα επιβάλει στο Facebook, το οποίο μπορεί να ανέλθει στα 5.000 δολάρια ανά παράβαση. Θεωρητικά, το Facebook θα μπορούσε να κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 10,5 δισ. δολαρίων.
Λόγω του σκανδάλου, η Cambridge Analytica οδηγήθηκε στην πτώχευση το 2018.
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