Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έγραψε ιστορία, γέμισε το Telekom Center με 20.000 θεατές
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Αλέξανδρος Τσουβέλας Παράσταση ΟΑΚΑ

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έγραψε ιστορία, γέμισε το Telekom Center με 20.000 θεατές

Είναι μαγικό, έγραψε ο stand-up comedian στα social media, ευχαριστώντας τον κόσμο

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έγραψε ιστορία, γέμισε το Telekom Center με 20.000 θεατές
38 ΣΧΟΛΙΑ
Ιστορία στο ελληνικό stand-up comedy έγραψε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου το Telekom Center γέμισε με σχεδόν 20.000 θεατές, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί για να παρακολουθήσουν το «Εξωγήινος: Η επιστροφή».

Η παράσταση είχε γίνει sold out αρκετές ημέρες πριν, με 19.720 εισιτήρια να έχουν ήδη διατεθεί, επίδοση που σημείωσε ρεκόρ προσέλευσης για stand-up comedy και αποτέλεσε μία από τις κορυφαίες στιγμές της μέχρι τώρα πορείας του Αλέξανδρου Τσουβέλα.

Εντυπωσιασμένος από την ανταπόκριση του κόσμου, ο stand-up comedian είπε το δικό του «ευχαριστώ» μέσα από τα social media. Αφού δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram φωτογραφίες με το κατάμεστο Telekom Center, έγραψε στη λεζάντα: «20.000 ευχαριστώ, 20.000 ξεχωριστές αγκαλιές...».

Στη συνέχεια, ακολούθησε μία ακόμη ανάρτηση με νέα στιγμιότυπα από τη βραδιά και τη δήλωση του Αλέξανδρου Τσουβέλα «Μια νύχτα που θα θυμάμαι». Ο ίδιος θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο και μέσα από το Facebook, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Είναι μαγικό να μαζεύονται 20.000 άνθρωποι για να γελάσουν... Σας ευχαριστώ».

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

@stella_maloukou Και αφιερωμένη η παράσταση στον Μαζώ 🥹❤️ #fyp #tsouvelas #εξωγηινος ♬ orijinal ses - 𝑬𝒏𝒔𝒂𝒓 𝑨𝒍𝒊 𝑨𝑲𝑪̧𝑨𝒀



Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έγραψε ιστορία, γέμισε το Telekom Center με 20.000 θεατές


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Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έγραψε ιστορία, γέμισε το Telekom Center με 20.000 θεατές
Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έγραψε ιστορία, γέμισε το Telekom Center με 20.000 θεατές
Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έγραψε ιστορία, γέμισε το Telekom Center με 20.000 θεατές
Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έγραψε ιστορία, γέμισε το Telekom Center με 20.000 θεατές
38 ΣΧΟΛΙΑ

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