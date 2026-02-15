Αλέξανδρος Τσουβέλας: Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου
Δοκιμάζω και βλέπω τα λάθη μου, σημείωσε ο stand-up comedian
Τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την αποτυχία παρουσίασε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Ο stand-up comedian δήλωσε πως είναι απόλυτα συμβιβασμένος με τη σκέψη να μην πετύχει κάποιο εγχείρημά του. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν διστάζει να δοκιμάζει διάφορα πράγματα, έχοντας μάθει πρώτα από τα λάθη του.
«Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου. Επειδή η ταινία (Η συμμορία της συμφοράς) δεν πήγε καλά, ούτε εισπρακτικά ούτε σε κριτικές, θα κάνω και τη δεύτερη για να μπω και άλλο μέσα. Η αλήθεια είναι ότι δοκιμάζω και ότι βλέπω τα λάθη μου. Μετανιώνω κιόλας. Δεν είμαι σαν κάποιους τύπους που λένε '' όχι, εγώ δεν έχω μετανιώσει για κάτι''. Αυτός που το λέει αυτό, κλαίει», μοιράστηκε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.
Στην ίδια συνέντευξη, ο stand up comedian ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κανένα παράπονο από την τηλεόραση. Όπως είπε, αν ένα τηλεοπτικό κανάλι ενδιαφέρεται για ένα πρόσωπο, θα το προσεγγίσει άμεσα για να δείξει τη διάθεσή του. «Δεν έχω καμία πικρία από την τηλεόραση. Έχουμε μάθει να μας αδικεί κάποιος γιατί βολεύονται πολλοί έτσι. Λένε ''Είμαι αδικημένος''. Αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι με σένα, θα μπει μπροστά και θα σου το δείξει», τόνισε.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
