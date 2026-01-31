Αλέξανδρος Τσουβέλας: Μπορεί κάποια στιγμή να ασχοληθώ με την πολιτική
Και τώρα είναι ενεργές κάποιες κουβέντες αλλά το θέμα είναι ότι ίσως δεν είναι το κατάλληλο timing, πρόσθεσε ο stand-up comedian
Για το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την πολιτική μίλησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, επισημαίνοντας πως κάποια στιγμή στο μέλλον είναι πολύ πιθανό να συμβεί.
Ο stand-up comedian ρωτήθηκε σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή Buongiorno την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου εάν όλη αυτή η απήχηση και η αγάπη του κόσμου μπορεί να τον οδηγήσουν κάποια στιγμή στον χώρο της πολιτικής, με τον ίδιο να μην το αρνείται. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας εξήγησε, επίσης, πως του έχουν γίνει ήδη προτάσεις και υπάρχουν και ενεργές συζητήσεις γύρω από αυτό το θέμα, ωστόσο θέλει όλα να συμβούν τη σωστή στιγμή.
Ο stand-up comedian είπε αναλυτικά: «Μπορεί κάποια στιγμή να ασχοληθώ και με την πολιτική. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι, που είμαστε μέσα σε μια κοινωνία που μπορεί να μας αδικεί και να κατεβαίνουμε σε διαμαρτυρίες, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ασχοληθούμε με τα κοινά. Το πολιτεύομαι δεν σημαίνει "γίνομαι βουλευτής, έχω ένα γραφείο και έχω την άνεση". Πολιτεύομαι σημαίνει ότι μπορείς να κατέβεις κάπου και να μιλήσεις ανοιχτά για ένα θέμα. Ναι, μου έχει γίνει ήδη πρόταση και δεν το έχω κρύψει. Και τώρα είναι ενεργές κάποιες κουβέντες αλλά το θέμα είναι ότι ίσως δεν είναι το κατάλληλο timing να μπω. Γιατί, αν μπω και ασχοληθώ με κάτι, θα το έκανα με την ψυχή μου, την καρδιά μου και με όλη μου την ενέργεια. Τώρα δεν μπορώ να γίνω χίλια κομμάτια».
Σε συνέντευξη που είχε δώσει τον Ιούνιο του 2025, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είχε αναφέρει πως θα ήθελε να δηλώσει υποψηφιότητα ως Ευρωβουλευτής: «Ευρωβουλευτής θέλω να κατέβω. Κάποια στιγμή θα προδώσω το κοινό μου, σε κάποια χρόνια που θα τελειώσουν τα αστεία, θα εκμεταλλευτώ την αγάπη του κόσμου και θα κατέβω στην πολιτική σκηνή για το καλό μου και την τσέπη μου. Μετά θα λέω ότι είμαι εδώ για το κοινό καλό και παλεύουμε καθημερινά από το μετερίζι τον αποφάσεων στις Βρυξέλλες και έρχονται ετεροχρονισμένα στην πατρίδα μας», είχε πει στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά».
