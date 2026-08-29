Η Έλεν Μίρεν μεταμορφώνεται στην Πατρίσια Χάισμιθ, στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του ψυχολογικού θρίλερ «A Talent For Murder»
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Έλεν Μίρεν Ταινία Τρέιλερ

Η Έλεν Μίρεν μεταμορφώνεται στην Πατρίσια Χάισμιθ, στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του ψυχολογικού θρίλερ «A Talent For Murder»

Η ταινία αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο τον Σεπτέμβριο, πριν κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 23 Οκτωβρίου

Η Έλεν Μίρεν μεταμορφώνεται στην Πατρίσια Χάισμιθ, στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του ψυχολογικού θρίλερ «A Talent For Murder»
Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο τρέιλερ της φιλόδοξης παραγωγής του Άντον Κορμπέιν «A Talent For Murder» με τη βραβευμένη με Όσκαρ Έλεν Μίρεν στον ρόλο της διάσημης Αμερικανίδας συγγραφέως Πατρίσια Χάισμιθ.

Είναι η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του Ολλανδού σκηνοθέτη, μετά από έντεκα χρόνια, και τα δικαιώματα διανομής αποκτήθηκαν πρόσφατα από την Bleecker Street. Αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο (TIFF) τον Σεπτέμβριο, πριν κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 23 Οκτωβρίου.

Βασίζεται στο θεατρικό έργο «Switzerland» (2014) της Τζοάνα Μάρεϊ-Σμιθ, η οποία υπογράφει και τη διασκευή στη μεγάλη οθόνη.

Δείτε το τρέιλερ

A Talent For Murder | Official Trailer | Bleecker Street


Το ψυχολογικό θρίλερ ακολουθεί «τον Edward Ridgeway, έναν νεαρό ατζέντη του εκδοτικού οίκου της Χάισμιθ στη Νέα Υόρκη, τον οποίο υποδύεται ο Άλντεν Έρενραϊχ, καθώς ταξιδεύει από τις ΗΠΑ στο απομονωμένο σπίτι της μυθιστοριογράφου στις ελβετικές Άλπεις. Αποστολή του είναι να την πείσει να γράψει ένα τελευταίο βιβλίο με τον διάσημο ήρωά της, τον Τομ Ρίπλεϊ. Ωστόσο, η Χάισμιθ μετατρέπει τη γνωριμία τους σε ένα σκοτεινό παιχνίδι μυαλού και χειραγώγησης, προτείνοντάς του να σχεδιάσουν μαζί τον τέλειο φόνο.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης την Ολίβια Κουκ, στον ρόλο της οδηγού της Χάισμιθ, καθώς και τη Τζούλιετ Στίβενσον.

Η Μίρεν δήλωσε στο Vanity Fair (μέσω του Τhe playlist) ότι η συγγραφέας τη γοήτευσε επειδή «ήταν ασυμβίβαστη», προσθέτοντας: «Είχε το σθένος και το θάρρος να είναι ο εαυτός της».

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Παράλληλα, η ηθοποιός διέκρινε μία ευάλωτη πλευρά πίσω από τη φήμη που συνόδευε την συγγραφέα σχετικά με τον εκρηκτικό τρόπο που σχετιζόταν με τις γυναίκες.

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