Η Μάρω Λύτρα ανέβασε φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τον γάμο τους
Η τραγουδίστρια, που έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο «Fame Story» παντρεύτηκε για τρίτη φορά
Φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τον γάμο τους δημοσίευσε η Μάρω Λύτρα στα social media.
Η τραγουδίστρια, που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο «Fame Story», παντρεύτηκε για τρίτη φορά, κάνοντας η ίδια γνωστή την είδηση τον Οκτώβριο, με ανάρτηση που είχε κάνει στο Instagram.
Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, η Μάρω Λύτρα μοιράστηκε με τους ακολούθους της εικόνες με τον σύζυγό της, Κώστα από την ημέρα του γάμου τους, με το ζευγάρι να ποζάρει χαμογελαστό στη φύση.
Δείτε την ανάρτησή της
Αυτός είναι ο τρίτος γάμος της Μάρως Λύτρα, καθώς το 2022 είχε ανακοινώσει μέσω social media ότι χώρισε με τον τότε σύζυγό της, Τέο Πάπας. Όσο για το πότε παντρεύτηκε, αλλά και για την ταυτότητα του συζύγου της δεν έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες. Η τραγουδίστρια ζει από το 2011 μόνιμα στο Μόντρεαλ του Καναδά. Τα τελευταία χρόνια έχει κρατήσει αποστάσεις από τη δημοσιότητα και ασχολείται με τη νοσηλευτική.
Φωτογραφίες: Instagram/ Siounisphotoandvideo
