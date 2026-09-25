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Θα ξαναδώ τον Σι Τζινπίνγκ τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, λέει ο Τραμπ
Θα ξαναδώ τον Σι Τζινπίνγκ τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, λέει ο Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η επίσκεψη του Κινέζου ομολόγου του ήταν επιτυχής και ότι «επιτεύχθηκαν πολλά»
Τρεις συναντήσεις σε τρεις μήνες, αν δεν υπάρξουν απρόοπτα, θα έχουν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.
Λίγο μετά την αναχώρηση του τελευταίου για το Πεκίνο, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι θα συναντηθούν τον Νοέμβριο στην Κίνα, στην πόλη Σεντζέν για τη σύνοδο κορυφής του APEC, και ξανά τον Δεκέμβριο στη σύνοδο της G20 στη Φλόριντα.
Ο Τραμπ είπε επίσης ότι η επίσκεψη του Σι αυτήν την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον ήταν επιτυχής και ότι «επιτεύχθηκαν πολλά».
Νωρίτερα σήμερα Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας του ότι ο Σκοτ Μπέσεντ δεν θα αναλάβει «τσάρος της Τεχνητής Νοημοσύνης», λέγοντας ότι θέλει ο υπουργός Οικονομικών να παραμείνει στη θέση του.
«Πρώτον, δεν θέλει. Δεύτερον, κάνει σπουδαία δουλειά στο υπουργείο Οικονομικών και εκεί θέλω να παραμείνει!. Γιατί να κάνω μια τέτοια αλλαγή;», έγραψε.
Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ είπε ότι σχεδιάζει να διορίσει έναν σύμβουλο τεχνητής νοημοσύνης και να δημιουργήσει μια «Δύναμη ΤΝ», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για τις πρωτοβουλίες αυτές ή το πώς θα υλοποιηθούν.
Λίγο μετά την αναχώρηση του τελευταίου για το Πεκίνο, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι θα συναντηθούν τον Νοέμβριο στην Κίνα, στην πόλη Σεντζέν για τη σύνοδο κορυφής του APEC, και ξανά τον Δεκέμβριο στη σύνοδο της G20 στη Φλόριντα.
Ο Τραμπ είπε επίσης ότι η επίσκεψη του Σι αυτήν την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον ήταν επιτυχής και ότι «επιτεύχθηκαν πολλά».
Νωρίτερα σήμερα Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας του ότι ο Σκοτ Μπέσεντ δεν θα αναλάβει «τσάρος της Τεχνητής Νοημοσύνης», λέγοντας ότι θέλει ο υπουργός Οικονομικών να παραμείνει στη θέση του.
«Πρώτον, δεν θέλει. Δεύτερον, κάνει σπουδαία δουλειά στο υπουργείο Οικονομικών και εκεί θέλω να παραμείνει!. Γιατί να κάνω μια τέτοια αλλαγή;», έγραψε.
Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ είπε ότι σχεδιάζει να διορίσει έναν σύμβουλο τεχνητής νοημοσύνης και να δημιουργήσει μια «Δύναμη ΤΝ», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για τις πρωτοβουλίες αυτές ή το πώς θα υλοποιηθούν.
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