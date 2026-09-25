Θα ξαναδώ τον Σι Τζινπίνγκ τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, λέει ο Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Σι Τζινπίνγκ ΗΠΑ Κίνα

Θα ξαναδώ τον Σι Τζινπίνγκ τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, λέει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η επίσκεψη του Κινέζου ομολόγου του ήταν επιτυχής και ότι «επιτεύχθηκαν πολλά»

Θα ξαναδώ τον Σι Τζινπίνγκ τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, λέει ο Τραμπ
Τρεις συναντήσεις σε τρεις μήνες, αν δεν υπάρξουν απρόοπτα, θα έχουν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Λίγο μετά την αναχώρηση του τελευταίου για το Πεκίνο, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι θα συναντηθούν τον Νοέμβριο στην Κίνα, στην πόλη Σεντζέν για τη σύνοδο κορυφής του APEC, και ξανά τον Δεκέμβριο στη σύνοδο της G20 στη Φλόριντα.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι η επίσκεψη του Σι αυτήν την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον ήταν επιτυχής και ότι «επιτεύχθηκαν πολλά».

Νωρίτερα σήμερα Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας του ότι ο Σκοτ Μπέσεντ δεν θα αναλάβει «τσάρος της Τεχνητής Νοημοσύνης», λέγοντας ότι θέλει ο υπουργός Οικονομικών να παραμείνει στη θέση του.

«Πρώτον, δεν θέλει. Δεύτερον, κάνει σπουδαία δουλειά στο υπουργείο Οικονομικών και εκεί θέλω να παραμείνει!. Γιατί να κάνω μια τέτοια αλλαγή;», έγραψε.

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ είπε ότι σχεδιάζει να διορίσει έναν σύμβουλο τεχνητής νοημοσύνης και να δημιουργήσει μια «Δύναμη ΤΝ», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για τις πρωτοβουλίες αυτές ή το πώς θα υλοποιηθούν.

Thema Insights

Telekom: Digital Optimism στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Telekom επενδύει σε μια προσέγγιση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πιο προσβάσιμη και χρήσιμη στην καθημερινότητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης