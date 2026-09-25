Σε εξέλιξη η επιχείρηση της ΕΜΑΚ μετά την κατάρρευση του σπιτιού στην Πλάκα, τρεις σκύλοι ψάχνουν στα συντρίμμια
Σε εξέλιξη η επιχείρηση της ΕΜΑΚ μετά την κατάρρευση του σπιτιού στην Πλάκα, τρεις σκύλοι ψάχνουν στα συντρίμμια
Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα, εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα
Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, όπου στις 07:45 το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου κατέρρευσε διώροφη οικία μετά από έκρηξη.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στα συντρίμμια για τον εντοπισμό τυχόν ατόμων, ενώ παράλληλα απομακρύνουν τα υλικά από το κτίριο που κατέρρευσε. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα, εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ακόμη τρεις σκύλοι έρευνας και διάσωσης.
Παράλληλα, στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και προκλήθηκε η κατάρρευση του κτιρίου.
Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει ο Δήμος Αθηναίων, διαθέτοντας μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών από το σημείο.
Υπενθυμίζεται ότι, κατά την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο το πρωί, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους.
Οι δύο γυναίκες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να απομακρύνουν σταδιακά τα υλικά από τα συντρίμμια, προκειμένου να ερευνηθεί το σημείο.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στα συντρίμμια για τον εντοπισμό τυχόν ατόμων, ενώ παράλληλα απομακρύνουν τα υλικά από το κτίριο που κατέρρευσε. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με έξι οχήματα, εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ακόμη τρεις σκύλοι έρευνας και διάσωσης.
Παράλληλα, στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και προκλήθηκε η κατάρρευση του κτιρίου.
Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει ο Δήμος Αθηναίων, διαθέτοντας μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών από το σημείο.
Υπενθυμίζεται ότι, κατά την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο το πρωί, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους.
Οι δύο γυναίκες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να απομακρύνουν σταδιακά τα υλικά από τα συντρίμμια, προκειμένου να ερευνηθεί το σημείο.
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