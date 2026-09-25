Ανεμοστρόβιλος έπληξε χωριά στον Δήμο Πάργας: Έριξε κολώνα ηλεκτροδότησης και ξήλωσε καλώδια, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Πάργα Ηλεκτροδότηση κολώνα καλώδια Ανεμοστρόβιλος Μπουρίνι

Ανεμοστρόβιλος έπληξε χωριά στον Δήμο Πάργας: Έριξε κολώνα ηλεκτροδότησης και ξήλωσε καλώδια, δείτε βίντεο

Ανεμοστρόβιλος ξήλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κολώνα της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στα σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά, ενώ τα συνεργεία της ΔΕΔΗΕ εργάζονται πυρετωδώς προκειμένου να αποκαταστήσουν τις βλάβες

Ανεμοστρόβιλος έπληξε χωριά στον Δήμο Πάργας: Έριξε κολώνα ηλεκτροδότησης και ξήλωσε καλώδια, δείτε βίντεο
Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από το απόγευμα την περιοχή.

Ανεμοστρόβιλος ξήλωσε καλώδια ηλεκτροδότησης και έριξε κολώνα ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στα σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά, ενώ τα συνεργεία της ΔΕΔΗΕ εργάζονται πυρετωδώς προκειμένου να αποκαταστήσουν τις βλάβες.

Στον Μεσοπόταμο, πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές, καθώς από την ένταση του φαινόμενου έφυγαν κεραμίδια, με τους κατοίκους να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, καθώς συνεχίζεται η βροχόπτωση.

@epiruspost

Μπουρίνι σάρωσε Τσουκνίδα και Μεσοπόταμο στο Δήμο Παργας#ηπειρος #Epirus #Epiruspost

♬ πρωτότυπος ήχος - Epiruspost

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