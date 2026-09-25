Έρχεται η νέα γενιά υβριδικής τεχνολογίας της Honda
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Honda

Έρχεται η νέα γενιά υβριδικής τεχνολογίας της Honda

Στη νέα γενιά του CR-V που αναμένεται το 2027 θα κάνει πρεμιέρα το νέο τεχνολογικά αναβαθμισμένο υβριδικό σύστημα της Honda, με χαμηλότερη κατανάλωση αλλά και τουλάχιστον 30% χαμηλότερο κόστος παραγωγής.

Έρχεται η νέα γενιά υβριδικής τεχνολογίας της Honda
Η Honda ενισχύει ακόμα περισσότερο τη στρατηγική της γύρω από την υβριδική τεχνολογία, επιταχύνοντας την άφιξη ενός υβριδικού συστήματος νέας γενιάς που θα παρουσιαστεί στα νέα μοντέλα της εταιρίας από το 2027.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Nikkei Asia, πρώτο στη σειρά θα είναι το νέο CR-V, μια επιλογή που μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς το μεγάλο SUV αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά μοντέλα της Honda, ειδικά στη Βόρεια Αμερική. Στη συνέχεια η νέα γενιά της υβριδικής τεχνολογίας θα περάσει σταδιακά και στα υπόλοιπα μοντέλα όπως τα Civic, HR-V και Prelude.
Έρχεται η νέα γενιά υβριδικής τεχνολογίας της Honda
Σύμφωνα με τη Honda, το νέο σύστημα θα προσφέρει βελτίωση της κατανάλωσης κατά τουλάχιστον 10% ενώ ακόμα πιο σημαντικό για την εμπορική στρατηγική της εταιρείας είναι η μείωση του κόστους κατασκευής του υβριδικού συστήματος κατά 30% συγκριτικά με αυτό που φιλοξενείται σήμερα στα μοντέλα της εταιρίας.
Στην καρδιά της πέμπτης γενιάς του υβριδικού συστήματος θα βρίσκεται ένας νέος δίλιτρος τετρακύλινδρος κινητήρας άμεσου ψεκασμού, σε συνδυασμό με δύο ηλεκτροκινητήρες. Οι πληροφορίες θέλουν επίσης τη Honda να επεκτείνει σε όλα τα νέα μοντέλα την υιοθέτηση του συστήματος S+ Shift που γνωρίσαμε στο Prelude, και προσομοιώνει τις αλλαγές σχέσεων, δίνοντας πιο συμμετοχικό ύφος στην οδήγηση.
Έρχεται η νέα γενιά υβριδικής τεχνολογίας της Honda
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τα νέα μοντέλα που θα χρησιμοποιούν το αναβαθμισμένο υβριδικό σύστημα θα βασίζονται σε μια επίσης νέα πλατφόρμα για μεσαία μοντέλα, η οποία σύμφωνα με τη Honda θα είναι περίπου 90 kg ελαφρύτερη από τη σημερινή. Η ιαπωνική εταιρεία έχει μάλιστα ακολουθήσει μια διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση της ακαμψίας, καθώς θα επιτρέπει ελεγχόμενη μικρή παραμόρφωση του πλαισίου.
Έρχεται η νέα γενιά υβριδικής τεχνολογίας της Honda
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Στο ίδιο τεχνολογικό πακέτο εντάσσεται και το νέο σύστημα δυναμικού ελέγχου Motion Management System, το οποίο αξιοποιεί τεχνογνωσία της Honda από τον τομέα της ρομποτικής, προσφέροντας ένα πρωτοποριακό πρωτόκολλο συνεργασίας των ηλεκτρονικών συστημάτων του αυτοκινήτου για καλύτερο έλεγχο της δυναμικής συμπεριφοράς.
Η στροφή προς τα υβριδικά αποτελεί πλέον κεντρικό κομμάτι της στρατηγικής της Honda. Από το 2027 η εταιρεία έχει σχεδιάσει την παρουσίαση συνολικά 15 νέων υβριδικών μοντέλων παγκοσμίως έως το τέλος του 2030.

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