Έρχεται η νέα γενιά υβριδικής τεχνολογίας της Honda

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Η Honda ενισχύει ακόμα περισσότερο τηεπιταχύνοντας την άφιξη ενός υβριδικού συστήματος νέας γενιάς που θα παρουσιαστεί στα νέα μοντέλα της εταιρίας από το 2027.Σύμφωνα με πληροφορίες του Nikkei Asia,μια επιλογή που μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς το μεγάλο SUV αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά μοντέλα της Honda, ειδικά στη Βόρεια Αμερική. Στη συνέχεια η νέα γενιά της υβριδικής τεχνολογίας θα περάσει σταδιακά και στα υπόλοιπα μοντέλα όπως τα Civic, HR-V και Prelude.Σύμφωνα με τη Honda, το νέο σύστημα θα προσφέρειενώ ακόμα πιο σημαντικό για την εμπορική στρατηγική της εταιρείας είναι ησυγκριτικά με αυτό που φιλοξενείται σήμερα στα μοντέλα της εταιρίας.Στην καρδιά της πέμπτης γενιάς του υβριδικού συστήματος θα βρίσκεται ένας νέοςσε συνδυασμό με δύο ηλεκτροκινητήρες. Οι πληροφορίες θέλουν επίσης τη Honda να επεκτείνει σε όλα τα νέα μοντέλα τηνπου γνωρίσαμε στο Prelude, και προσομοιώνει τις αλλαγές σχέσεων, δίνοντας πιο συμμετοχικό ύφος στην οδήγηση.Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τα νέα μοντέλα που θα χρησιμοποιούν το αναβαθμισμένο υβριδικό σύστημα θα βασίζονται σε μια επίσης, η οποία σύμφωνα με τη Honda θα είναι περίπου 90 kg ελαφρύτερη από τη σημερινή. Η ιαπωνική εταιρεία έχει μάλιστα ακολουθήσει μια διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση της ακαμψίας, καθώς θα επιτρέπει ελεγχόμενη μικρή παραμόρφωση του πλαισίου.Στο ίδιο τεχνολογικό πακέτο εντάσσεται και το, το οποίο αξιοποιεί τεχνογνωσία της Honda από τον τομέα της ρομποτικής, προσφέροντας ένα πρωτοποριακό πρωτόκολλο συνεργασίας των ηλεκτρονικών συστημάτων του αυτοκινήτου για καλύτερο έλεγχο της δυναμικής συμπεριφοράς.Η στροφή προς τα υβριδικά αποτελεί πλέον κεντρικό κομμάτι της στρατηγικής της Honda. Από το 2027παγκοσμίως έως το τέλος του 2030.