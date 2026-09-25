Κώστας Τουρνάς - Διονύσης Τσακνής: «Το Ροκ το Ελληνικό» γιορτάζει για μια βραδιά στο Θέατρο Άλσος
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Κώστας Τουρνάς Διονύσης Τσακνής Θέατρο Άλσος

Κώστας Τουρνάς - Διονύσης Τσακνής: «Το Ροκ το Ελληνικό» γιορτάζει για μια βραδιά στο Θέατρο Άλσος

Ποιοι θα είναι οι δημοφιλείς προσκεκλημένοι των δύο καλλιτεχνών

Κώστας Τουρνάς - Διονύσης Τσακνής: «Το Ροκ το Ελληνικό» γιορτάζει για μια βραδιά στο Θέατρο Άλσος
Μια γιορτή του ελληνικού ροκ θα στηθεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Εκεί θα συναντηθούν ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής για να παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση με τίτλο «Το Ροκ το Ελληνικό» η οποία κέρδισε την αγάπη του κοινού τον περσινό χειμώνα.

Προσκεκλημένοι τους, μάλιστα, θα είναι τρεις δημοφιλείς καλλιτέχνες ο Φίλιππος Πλιάτσικας, ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης.

Ο Κώστας Τουρνάς, ο πρωτοπόρος ξεκίνησε από τους θρυλικούς Poll για να χαράξει στη συνέχεια μια σπουδαία σόλο πορεία γεμάτη καινοτομίες. Ο Διονύσης Τσακνής είναι ένας σημαντικός και επιδραστικός τραγουδοποιός της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, γνωστός για το έντονο κοινωνικό και συναισθηματικό στίγμα των έργων του.

Οι δύο τους δίνουν ένα ακόμη μουσικό ραντεβού με το κοινό, φέρνοντας μαζί τους το συναίσθημα και την ιστορία μιας ολόκληρης εποχής μέσα από αγαπημένα τραγούδια, όπως τα «Άνθρωπε αγάπα», «Όμορφη», «Μην της το πεις», «Δεν μετανιώνω» και «Όπου φυσάει ο άνεμος», «Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον», «Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι», «Ώρες σιωπής», «Το τρίτο σου μάτι» και «Ρωγμές» κ.α.

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