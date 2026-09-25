Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με «σύμμαχο» το rotation – Στήριγμα τα εταιρικά μεγέθη
Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με «σύμμαχο» το rotation – Στήριγμα τα εταιρικά μεγέθη
Οι αγορές επιχειρούν να ανακάμψουν μετά τις πιέσεις από την άνοδο των ομολογιακών αποδόσεων και του πετρελαίου, με τους επενδυτές να στρέφονται στα εταιρικά αποτελέσματα για επιλεκτικές τοποθετήσεις
Σε ανοδική τροχιά επιστρέφει το Χρηματιστήριο Αθηνών έπειτα από τρεις συνεδριάσεις απωλειών, με τον Γενικό Δείκτη να κινείται στην περιοχή των 2.650 μονάδων. Ωστόσο, οδεύει προς τη δεύτερη συνεχόμενη πτωτική εβδομάδα, εκτός εάν καταφέρει να ενισχυθεί σήμερα κατά τουλάχιστον +0,72%.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (25/9) ο ΓΔ καταγράφει άνοδο +0,31% και διαπραγματεύεται στις 2.650,50 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.643,91 (χαμηλό ημέρας) και των 2.657,52 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Η πορεία των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων εξακολουθεί να καθορίζει το κλίμα στις διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να αναζητούν ενδείξεις αποκλιμάκωσης μετά τις έντονες πιέσεις των τελευταίων ημερών. Η ήπια υποχώρηση του Brent και του WTI προσφέρει μερική ανακούφιση στη διάθεση για ανάληψη κινδύνου, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων εμφανίζουν τάσεις σταθεροποίησης μετά το ισχυρό sell off που καταγράφηκε μέσα στην εβδομάδα.
Παρά την ήπια αποκλιμάκωση στις αγορές ομολόγων και πετρελαίου, οι ανησυχίες παραμένουν, καθώς οι προσδοκίες για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve εξακολουθούν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, με την αγορά να αξιολογεί τα σενάρια για μια σταδιακή προσέγγιση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, εξέλιξη που θα μπορούσε να περιορίσει τις πιέσεις στις αγορές.
Σε αυτό το περιβάλλον, η επενδυτική ψυχολογία παραμένει εύθραυστη, ωστόσο τα αποτελέσματα εξαμήνου και οι αναθεωρημένες προοπτικές των εισηγμένων δημιουργούν περιθώρια για επιλεκτικές τοποθετήσεις.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (25/9) ο ΓΔ καταγράφει άνοδο +0,31% και διαπραγματεύεται στις 2.650,50 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.643,91 (χαμηλό ημέρας) και των 2.657,52 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Η πορεία των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων εξακολουθεί να καθορίζει το κλίμα στις διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να αναζητούν ενδείξεις αποκλιμάκωσης μετά τις έντονες πιέσεις των τελευταίων ημερών. Η ήπια υποχώρηση του Brent και του WTI προσφέρει μερική ανακούφιση στη διάθεση για ανάληψη κινδύνου, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων εμφανίζουν τάσεις σταθεροποίησης μετά το ισχυρό sell off που καταγράφηκε μέσα στην εβδομάδα.
Παρά την ήπια αποκλιμάκωση στις αγορές ομολόγων και πετρελαίου, οι ανησυχίες παραμένουν, καθώς οι προσδοκίες για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve εξακολουθούν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, με την αγορά να αξιολογεί τα σενάρια για μια σταδιακή προσέγγιση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, εξέλιξη που θα μπορούσε να περιορίσει τις πιέσεις στις αγορές.
Σε αυτό το περιβάλλον, η επενδυτική ψυχολογία παραμένει εύθραυστη, ωστόσο τα αποτελέσματα εξαμήνου και οι αναθεωρημένες προοπτικές των εισηγμένων δημιουργούν περιθώρια για επιλεκτικές τοποθετήσεις.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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