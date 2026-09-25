Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με «σύμμαχο» το rotation – Στήριγμα τα εταιρικά μεγέθη

Οι αγορές επιχειρούν να ανακάμψουν μετά τις πιέσεις από την άνοδο των ομολογιακών αποδόσεων και του πετρελαίου, με τους επενδυτές να στρέφονται στα εταιρικά αποτελέσματα για επιλεκτικές τοποθετήσεις