Χριστίνα Κολέτσα: Κάποιες στιγμές μου λείπει το ότι δεν έχω καταφέρει να κάνω οικογένεια
Άλλες φορές λέω ότι δεν θα μπορούσα να κάνω οικογένεια με τις υπάρχουσες συνθήκες, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Στο κενό που κάποιες στιγμές νιώθει μέσα της, μην έχοντας δημιουργήσει τη δική της οικογένεια, στάθηκε η Χριστίνα Κολέτσα.
Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως υπάρχουν στιγμές που νιώθει πως της λείπει η παρουσία ενός συζύγου και παιδιών. Παρόλα αυτά, υπάρχουν φορές που πιστεύει ότι ήταν σωστή η απόφασή της να μην παντρευτεί και να μην κάνει παιδιά, γεγονός που την ηρεμεί.
«Κάποιες στιγμές μου λείπει το ότι δεν έχω καταφέρει να κάνω οικογένεια. Κάποιες άλλες φορές λέω, θα μπορούσες να κάνεις οικογένεια με τις υπάρχουσες συνθήκες; Και δεν θα μπορούσα. Οπότε ηρεμώ και συνεχίζω να κάνω βίντεο κλιπς και να δουλεύω όσο πιο καλά μπορώ στο αντικείμενό μου», εκμυστηρεύτηκε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου.
Στην ίδια συνέντευξη, η Χριστίνα Κολέτσα τόνισε πως έχει δεχτεί ανταγωνιστικές συμπεριφορές στον χώρο του τραγουδιού. «Έχω βιώσει ανταγωνισμό. Είναι αυτά που φαντάζονται όλοι. Να σου κλείσουν λίγο το μικρόφωνο; Ή να σου την πούνε; Ή να είναι λίγο πιο επιθετικοί στον λόγο τους;», σημείωσε.
