

1. Μια υπερ-ευφυΐα που δεν μπορούμε καν να προβλέψουμε



2. Ο κόσμος των… συνδετήρων

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3. Βιολογικά όπλα με τη βοήθεια της ΤΝ

Η συζήτηση γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ, ΑΙ) δεν αφορά πια μόνο το πόσο γρήγορα μπορεί να γράψει, να προγραμματίσει ή να λύσει ένα δύσκολο πρόβλημα. Όλο και συχνότερα επιστρέφει ένα πολύ πιο… σκοτεινό ερώτημα: Θα μπορούσε να απειλήσει ακόμη και την ίδια την ανθρώπινη επιβίωση;Το ερώτημα ακούγεται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Δεν αντιμετωπίζεται, όμως, έτσι από όλους όσοι εργάζονται στην αιχμή της τεχνολογίας.Νωρίτερα μέσα στον Σεπτέμβριο, ο ερευνητής Jacob Coxon αποχώρησε από την Anthropic, προειδοποιώντας ότι άνθρωποι οι οποίοι κατασκευάζουν τα πλέον προηγμένα συστήματα AI θεωρούν πραγματικό το ενδεχόμενο η τεχνολογία να οδηγήσει σε ανθρώπινη καταστροφή μέσα στην επόμενη δεκαετία. Ο Evan Hubinger, επικεφαλής στον τομέα της ευθυγράμμισης συστημάτων της Anthropic, συμφώνησε ότι ο κίνδυνος πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά και δήλωσε ότι ο ίδιος τον τοποθετεί πάνω από το 10% για την επόμενη δεκαετία.Οι δηλώσεις αναζωπύρωσαν μια ήδη έντονη συζήτηση για το πόσο γρήγορα πρέπει να αναπτύσσονται τα πιο ισχυρά συστήματα και πόσο ανθρώπινο έλεγχο θα πρέπει να διατηρούμε πάνω τους. Το Reuters κατέγραψε πρόσφατα αντίστοιχες ανησυχίες γύρω από την πιθανότητα τα προηγμένα μοντέλα να φτάσουν σε μορφές αυτοβελτίωσης που θα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την εποπτεία τους.Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Toby Walsh, καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης και επικεφαλής ερευνητικής ομάδας στο UNSW, επιχειρεί σε άρθρο του στο The Conversation να μεταφέρει τη συζήτηση από τον γενικό φόβο στα συγκεκριμένα σενάρια. Ο Δρ. Walsh συγκεντρώνει πέντε τρόπους με τους οποίους η AI θα μπορούσε, θεωρητικά, να οδηγήσει σε μια καταστροφική εξέλιξη και τους τοποθετεί από τον πιο ασαφή έως τον πιο συγκεκριμένο – και, κατά τη δική του εκτίμηση, από τον λιγότερο έως τον περισσότερο πιθανό.Το πρώτο σενάριο ξεκινά από ένα παράδοξο: αν μια μηχανή γίνει πολύ πιο ευφυής από τον άνθρωπο, πώς θα μπορούσαμε εμείς να προβλέψουμε τις κινήσεις της; Σύμφωνα με τον Δρ. Walsh θα ήταν σαν «να ζητούσαμε από έναν σκύλο να φανταστεί έναν θερμοπυρηνικό πόλεμο». Αν η ανθρώπινη νοημοσύνη έχει συγκεκριμένα όρια, τότε μια πραγματικά υπερ-ευφυής AI θα μπορούσε θεωρητικά να σχεδιάσει πράγματα που εμείς απλώς δεν έχουμε τα γνωστικά εργαλεία να προβλέψουμε.Ο καθηγητής, πάντως, δεν θεωρεί ότι έχουμε ήδη φτάσει εκεί. Τα σημερινά μοντέλα, υποστηρίζει, μπορεί να εμφανίζουν εξαιρετικές επιδόσεις σε επιμέρους προβλήματα, όμως αυτό απέχει από μια γενική νοημοσύνη που υπερέχει του ανθρώπου σε κάθε πεδίο. Αυτό, όμως, που διερωτάται είναι άλλο: Αν κάποτε δημιουργηθεί ένα τέτοιο σύστημα, πόσο βέβαιοι μπορούμε να είμαστε ότι θα εξακολουθούμε να κατανοούμε τις δυνατότητές του;Το δεύτερο σενάριο είναι ένα από τα πιο γνωστά στην ιστορία της συζήτησης για την ασφάλεια της AI. Ο φιλόσοφος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Nick Bostrom, είχε περιγράψει υποθετικά μια υπερ-ευφυή μηχανή με έναν εξαιρετικά απλό στόχο: να παράγει όσο το δυνατόν περισσότερους συνδετήρες. Αν ο στόχος αυτός δεν συνοδευόταν από κατάλληλους περιορισμούς, το σύστημα θα μπορούσε να καταλήξει να χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμο πόρο για την παραγωγή τους – ακόμη και ύλη που είναι απαραίτητη για την ανθρώπινη ζωή.Η AI σε αυτή την εκδοχή δεν «μισεί» τους ανθρώπους. Απλώς εκτελεί με απόλυτη συνέπεια μια εργασία που έχει οριστεί με καταστροφικά ανεπαρκή τρόπο. Για τον Δρ. Walsh, βέβαια, εδώ υπάρχει ένα κενό στη συλλογιστική: η νοημοσύνη δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με ισχύ.Ακόμη και ένα εξαιρετικά ικανό σύστημα θα έπρεπε να αποκτήσει πρόσβαση σε υλικά, υποδομές, ενέργεια και πραγματική δυνατότητα δράσης στον φυσικό κόσμο. Και εκεί παρεμβάλλονται άνθρωποι, θεσμοί, νόμοι, αντιστάσεις και… πρακτικοί περιορισμοί.Το τρίτο σενάριο εγκαταλείπει σε μεγάλο βαθμό την επιστημονική φαντασία και περνά σε έναν κίνδυνο που ήδη απασχολεί ερευνητές και κυβερνήσεις: τη χρήση της AI για τον σχεδιασμό ή τη διευκόλυνση της κατασκευής βιολογικών όπλων.Ο Δρ. Walsh παραπέμπει στο σενάριο AI 2027 του AI Futures Project, το οποίο περιγράφει, μεταξύ άλλων, μια υποθετική μελλοντική πορεία όπου προηγμένα συστήματα αποκτούν αυξανόμενη αυτονομία και τελικά χρησιμοποιούν βιολογικά μέσα εναντίον ανθρώπων. Πρόκειται για άσκηση πρόβλεψης και όχι για πρόβλεψη βεβαιότητας, όπως διευκρινίζει και ο ίδιος ο οργανισμός.