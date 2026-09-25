Ταλαιπωρία για επιβάτες πλοίου προς Αίγινα, έμπλεξε η άγκυρα του κατά τον απόπλου από τον Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
Πλοίο Αίγινα Άγκυρα

Ταλαιπωρία για επιβάτες πλοίου προς Αίγινα, έμπλεξε η άγκυρα του κατά τον απόπλου από τον Πειραιά

Στο «ΕΛΕΝΗ Π.» επέβαιναν 25 επιβάτες, ενώ μετέφερε τρία Ι.Χ. αυτοκίνητα, τρία δίκυκλα και τέσσερα φορτηγά οχήματα.

Ταλαιπωρία για επιβάτες πλοίου προς Αίγινα, έμπλεξε η άγκυρα του κατά τον απόπλου από τον Πειραιά
Εμπλοκή της άγκυρας του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «ΕΛΕΝΗ» Ν.Π. 9803 σημειώθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, κατά τη διαδικασία απόπλου του με προορισμό την Αίγινα.

Στο πλοίο επέβαιναν 25 επιβάτες, ενώ μετέφερε τρία Ι.Χ. αυτοκίνητα, τρία δίκυκλα και τέσσερα φορτηγά οχήματα.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες απεμπλοκής της άγκυρας.

Οι επιβάτες προωθήθηκαν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

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