Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
Ταλαιπωρία για επιβάτες πλοίου προς Αίγινα, έμπλεξε η άγκυρα του κατά τον απόπλου από τον Πειραιά
Ταλαιπωρία για επιβάτες πλοίου προς Αίγινα, έμπλεξε η άγκυρα του κατά τον απόπλου από τον Πειραιά
Στο «ΕΛΕΝΗ Π.» επέβαιναν 25 επιβάτες, ενώ μετέφερε τρία Ι.Χ. αυτοκίνητα, τρία δίκυκλα και τέσσερα φορτηγά οχήματα.
Εμπλοκή της άγκυρας του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «ΕΛΕΝΗ» Ν.Π. 9803 σημειώθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, κατά τη διαδικασία απόπλου του με προορισμό την Αίγινα.
Στο πλοίο επέβαιναν 25 επιβάτες, ενώ μετέφερε τρία Ι.Χ. αυτοκίνητα, τρία δίκυκλα και τέσσερα φορτηγά οχήματα.
Για την αντιμετώπιση του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες απεμπλοκής της άγκυρας.
Οι επιβάτες προωθήθηκαν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.
Στο πλοίο επέβαιναν 25 επιβάτες, ενώ μετέφερε τρία Ι.Χ. αυτοκίνητα, τρία δίκυκλα και τέσσερα φορτηγά οχήματα.
Για την αντιμετώπιση του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες απεμπλοκής της άγκυρας.
Οι επιβάτες προωθήθηκαν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα