To πετρέλαιο υποχωρεί στα $105 η τιμή του Brent με φόντο πιθανή συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Οι αγορές «βλέπουν» αποκλιμάκωση μετά τις πληροφορίες για σταδιακή συμφωνία που θα μπορούσε να επαναφέρει τις ροές πετρελαίου από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό – Παραμένουν οι κίνδυνοι από τη Μέση Ανατολή