To πετρέλαιο υποχωρεί στα $105 η τιμή του Brent με φόντο πιθανή συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ
To πετρέλαιο υποχωρεί στα $105 η τιμή του Brent με φόντο πιθανή συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ
Οι αγορές «βλέπουν» αποκλιμάκωση μετά τις πληροφορίες για σταδιακή συμφωνία που θα μπορούσε να επαναφέρει τις ροές πετρελαίου από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό – Παραμένουν οι κίνδυνοι από τη Μέση Ανατολή
Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε την Πέμπτη, καθώς οι πληροφορίες ότι ΗΠΑ και Ιράν εξετάζουν μια σταδιακή συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ περιόρισαν τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στις ενεργειακές αγορές.
Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent κινήθηκε προς τα 105,7 δολάρια το βαρέλι, μετά την άνοδο άνω του 7% στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) διαμορφώνεται κοντά στα 93 δολάρια.
Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες, Ουάσινγκτον και Τεχεράνη επιδιώκουν μια συμφωνία στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης και την αποκατάσταση της λειτουργίας του Ορμούζ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent κινήθηκε προς τα 105,7 δολάρια το βαρέλι, μετά την άνοδο άνω του 7% στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) διαμορφώνεται κοντά στα 93 δολάρια.
Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες, Ουάσινγκτον και Τεχεράνη επιδιώκουν μια συμφωνία στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης και την αποκατάσταση της λειτουργίας του Ορμούζ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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