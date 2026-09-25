Ευφυείς αγύρτες - Αφελή και ευάλωτα θύματα...

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Όχι μόνο λόγω της μεγάλης δημοφιλίας του τραγουδιστή, αλλά και γιατί ασχολούνται με το θέμα δεκάδες δημοσιογράφοι και πολλές τηλεοπτικές εκπομπές.Στην υπόθεση Μαζωνάκη η αλήθεια είναι ότι η δημοσιογραφία ξέφυγε από τα όρια του κουτσομπολιού και της παραφιλολογίας και, θυμίζοντας παλιές καλές εποχές, προχώρησε σε πολλές και σημαντικές αποκαλύψεις. Κάποιες από αυτές, ίσως φανούν πολύ σημαντικές και στις αρμόδιες δικαστικές και αστυνομικές Αρχές, που δεν αποκλείεται να τις αγνοούσαν.Πέρα από το ανθρώπινο και τραγικό γεγονός του θανάτου (κάποιοι μιλούν για έγκλημα ή δολοφονία) του Γιώργου Μαζωνάκη προκύπτουν απίστευτα γεγονότα με πασίγνωστους πρωταγωνιστές. Και μάλιστα, όχι σε κάποια γιάφκα σ' ένα συνοικιακό στενοσόκακο, αλλά στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι.Τα ποσά επίσης που ακούγονται για τις, φερόμενες ως ιατρικές, πράξεις είναι κάτι παραπάνω από αστρονομικά. Πακτωλός, μαύρου, κυρίως, χρήματος που έρεε ασταμάτητα στις τσέπες επικίνδυνων, για τη δημόσια υγεία, ανθρώπων.Μετά το τραγικό συμβάν η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε εξονυχιστικούς ελέγχους σε λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκόμενων στην υπόθεση Μαζωνάκη.Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε, σε ασύλληπτα χρονικά δεδομένα για την Ελλάδα, το ψηφιακό εργαλείο AI MedWatch, το οποίο θα εντοπίζει μέσα από τις διαδικτυακές διαφημίσεις, τα "ύποπτα" ιατρεία και τους ύποπτους γιατρούς. Δεν γνώριζε ο κύριος Γεωργιάδης ότι μέσα από τα σόσιαλ μίντια, διαφημίζονται διάφοροι και διάφορες που υπόσχονται θαύματα; Δεν γνώριζε ότι κυκλοφορούν μέσω διαδικτύου παράνομα σκευάσματα (μη εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ) που υπόσχονται επίσης θεραπείες και βελτίωση σε προβλήματα υγείας που είναι αναπόφευκτα, όσο περνούν τα χρόνια;Δυστυχώς, το έχουμε γράψει πολλές φορές, ότι οι αρμόδιοι στην Ελλάδα κάνουν αυτό που πρέπει, εκ των υστέρων. Θα πρέπει να θρηνήσουμε ένα ή περισσότερα θύματα για να κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός και να ληφθούν, με καθυστέρηση, τα μέτρα που χρειάζονται.Αλλά και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) έχει τις ευθύνες του. Σφοδρές επικρίσεις δέχεται τις τελευταίες ημέρες ο Πρόεδρός του Γιώργος Πατούλης. Μπορεί να διαφωνώ σε αρκετά με τον Παύλο Πολάκη, αλλά οι καταγγελίες που έκανε δημόσια, στο OPEN για τον κύριο Πατούλη, σίγουρα θα πρέπει να ερευνηθούν...Στο κυνήγι της αιώνιας νεότητας και της νεανικής εμφάνισης απ' ό,τι φαίνεται έχουν μπει χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες, "επώνυμοι" και μη. Ανάμεσά τους, πολιτικοί, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, πρόσωπα της τηλεόρασης, σελέμπριτι, αλλά και εφοπλιστές, επιχειρηματίες κ.λπ. Να δεχτώ ότι κάποιοι/-ες από αυτούς σκέφτονταν επιπόλαια και δεν έψαχναν περισσότερο τι είναι αυτά που πρόκειται να κάνουν. Δόξα τω Θεώ, μέσα από το ίντερνετ όσο αδαής κι αν είσαι, θα βρεις κάτι σχετικό. Όταν όμως ακούω και διαβάζω, ότι εφοπλιστές, επιχειρηματίες κ.λπ, άνθρωποι, που θεωρητικά τουλάχιστον σκέφτονται πολύ κάθε κίνησή τους και δεν έχουν φτάσει τυχαία, ψηλά στην ελληνική ελίτ επισκέπτονταν τακτικά την οδό Καρνεάδου είναι δυνατόν να μην κατάλαβαν ότι έχουν να κάνουν με κομπογιαννίτες; Ακόμα και νέα παιδιά, γόνοι εφοπλιστών και επιχειρηματικών οικογενειών συνοδευόμενα από σωματοφύλακες επισκέπτονταν το "ιατρείο" της οδού Καρνεάδου 11. Ακόμα κι αν είχαν κάποιο μικροπρόβλημα υγείας θα μπορούσαν να επισκεφτούν τους κορυφαίους Έλληνες γιατρούς και όχι ένα "περίεργο" ιατρείο στο Κολωνάκι...Και εδώ υπάρχει έντονο το στοιχείο του οχαδερφισμού ή της υποκρισίας. Υπήρχαν κάποιοι που γνώριζαν, από προσωπική εμπειρία, ότι πολλά πράγματα στο "ιατρείο" ήταν παράνομα και επικίνδυνα. Δεν έκαναν καμία καταγγελία όμως. Τώρα, κατακεραυνώνουν τους πάντες και τα πάντα μέσα από τις τηλεοπτικές εκπομπές...Και μέσα σ' όλα, αποκαλύπτεται ότι στην υπόθεση Μαζωνάκη εμπλέκεται και κάποιος, φερόμενος τουλάχιστον, ως υπνοθεραπευτής. Τέως μπογιατζής και τέως ιδιοκτήτης πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ με ρητορική δεινότητα και πειθώ, όπως ανέφερε κάποιος γνωστός του από τα παλιά. Πανεπιστημιακό πτυχίο υπνοθεραπευτή στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Χορηγούνται διπλώματα από ιδιωτικά ινστιτούτα και κέντρα δια βίου μάθησης, μετά την παρακολούθηση σεμιναρίων ή μαθημάτων, διαδικτυακών κυρίως.Ο υπνοθεραπευτής που εμπλέκεται στην υπόθεση Μαζωνάκη διαθέτει κάποιο πτυχίο; Κάπου άκουσα ότι έκανε σπουδές Κοινωνιολογίας στο εξωτερικό. Μπογιατζής - Προποτζής - Κοινωνιολόγος - Υπνοθεραπευτής - Ψιλικατζής. Το τελευταίο προκύπτει καθώς είχε κάνει σύμβαση με το ζευγάρι των ιατρών της Καρνεάδου, να παίρνει 40Ε για κάθε ασθενή που τους "έστελνε". Για ανταπόδοση, αυτοί του χορηγούσαν τον άλλο χώρο που διέθεταν, στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι, για να κάνει σεμινάρια υπνοθεραπείας (;). Κόστος συμμετοχής; 350Ε το άτομο! Και φυσικά, πλήθος πρόθυμων εκπαιδευομένων. Η τιμή είναι λίγο αλμυρή, αλλά με Κολωνάκι έχουμε να κάνουμε... Γκλαμουριά στη νιοστή! Θα μπορούσε ποτέ ο συγκεκριμένος, που διατηρούσε και γραφείο στην Κηφισιά, να κάνει σεμινάρια στο Ζεφύρι ή κάποια φτωχογειτονιά του Πειραιά;