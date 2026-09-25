Με βροχές που ξεκινούν από σήμερα ο καιρός τις επόμενες ημέρες, πιο δύσκολη η Κυριακή

Τηννεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά καθώς και στα παραθαλάσσια όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως και τις βραδινές ώρες, πιθανός τοπικά έντονες στην Εύβοια και τις Σποράδες. Στα δυτικά και βόρεια πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικάΤηγενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.