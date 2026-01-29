Η Κριστίνα Αγκιλέρα ανέβασε τόπλες φωτογραφίες της στο Instagram
Η Κριστίνα Αγκιλέρα ανέβασε τόπλες φωτογραφίες της στο Instagram
Η τραγουδίστρια πόζαρε χωρίς σουτιέν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στο Παρίσι
Τόπλες φωτογραφίες ανέβασε στα social media της η Κριστίνα Αγκιλέρα, από το πρόσφατο ταξίδι που έκανε.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε, συγκεκριμένα, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, στιγμιότυπα μέσα από ένα ξενοδοχείο στο Παρίσι, όπου ποζάρει φορώντας μία μακριά μαύρη και φουσκωτή φούστα και τίποτα άλλο στο πάνω μέρος, καλύπτοντας το στήθος της με τα χέρια της.
Σε κάποιες από τις φωτογραφίες η Κριστίνα Αγκιλέρα δείχνει το Βόρειο Σέλας το οποίο αντίκρισε όσο βρισκόταν στο αεροπλάνο, αλλά και κάποιες άλλες στιγμές της στη γαλλική πόλη. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Βόρειο Σέλας, παριζιάνικες νύχτες».
Δείτε τις φωτογραφίες
Πριν από μερικές ημέρες, η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μερικές ακόμη σέξι πόζες. Η 44χρονη φόρεσε μαύρα εσώρουχα, καλσόν και ψηλοτάκουνες γόβες στο ίδιο χρώμα και πόζαρε στον φωτογραφικό φακό. Σε ένα από τα στιγμιότυπα κρατιέται από έναν χρυσό πολυέλαιο, σε ένα άλλο στέκεται μπροστά σε έναν καθρέφτη, ενώ στο τελευταίο που δημοσίευσε στο Instagram είναι ξαπλωμένη πάνω σε ένα έπιπλο.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε, συγκεκριμένα, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, στιγμιότυπα μέσα από ένα ξενοδοχείο στο Παρίσι, όπου ποζάρει φορώντας μία μακριά μαύρη και φουσκωτή φούστα και τίποτα άλλο στο πάνω μέρος, καλύπτοντας το στήθος της με τα χέρια της.
Σε κάποιες από τις φωτογραφίες η Κριστίνα Αγκιλέρα δείχνει το Βόρειο Σέλας το οποίο αντίκρισε όσο βρισκόταν στο αεροπλάνο, αλλά και κάποιες άλλες στιγμές της στη γαλλική πόλη. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Βόρειο Σέλας, παριζιάνικες νύχτες».
Δείτε τις φωτογραφίες
Πριν από μερικές ημέρες, η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μερικές ακόμη σέξι πόζες. Η 44χρονη φόρεσε μαύρα εσώρουχα, καλσόν και ψηλοτάκουνες γόβες στο ίδιο χρώμα και πόζαρε στον φωτογραφικό φακό. Σε ένα από τα στιγμιότυπα κρατιέται από έναν χρυσό πολυέλαιο, σε ένα άλλο στέκεται μπροστά σε έναν καθρέφτη, ενώ στο τελευταίο που δημοσίευσε στο Instagram είναι ξαπλωμένη πάνω σε ένα έπιπλο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα