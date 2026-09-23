Χρήστος Χολίδης: Ο πατέρας μου ήταν στην εντατική, ενώ η γυναίκα μου ήταν έγκυος, έπρεπε να παίζω θέατρο και δεν είμαι ηθοποιός
Χρήστος Χολίδης: Ο πατέρας μου ήταν στην εντατική, ενώ η γυναίκα μου ήταν έγκυος, έπρεπε να παίζω θέατρο και δεν είμαι ηθοποιός
Ούτε στον εχθρό μου να μην συμβεί τέτοιο πράγμα, είπε ο τραγουδιστής για την περίοδο πριν φύγει ο πατέρας του από τη ζωή
Σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του αναφέρθηκε ο Χρήστος Χολίδης, εξηγώντας πως ο εκλιπών πατέρας του νοσηλευόταν στην εντατική την περίοδο που η σύζυγός του ήταν έγκυος, με τον ίδιο να δείχνει πως ήταν καλά, παρότι μέσα του βίωνε μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση.Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, μιλώντας για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε όταν ο πατέρας του βρισκόταν στην εντατική.
Ο Χρήστος Χολίδης περιέγραψε τις συνθήκες που επικρατούσαν την περασμένη χρονιά, όταν ήταν στη Θεσσαλονίκη για την πρεμιέρα των εμφανίσεών του. Την ίδια ημέρα, ο πατέρας του εισήχθη στην εντατική, ενώ η σύζυγός του ήταν έγκυος. Ο ίδιος προσπάθησε να συνεχίσει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, χωρίς να μεταφέρει την αγωνία του στους δικούς του ανθρώπους.
Αναφερόμενος σε εκείνο το διάστημα, είπε: «Πέρσι τον χειμώνα ήμουν στη Θεσσαλονίκη και την ημέρα που έκανα πρεμιέρα μπήκε ο πατέρας μου στην εντατική. Το δύσκολο ήταν πως την ίδια περίοδο ήταν έγκυος η γυναίκα μου. Οπότε έπρεπε εγώ να παίζω θέατρο στο μαγαζί που τραγουδάω, στους γονείς μου και στις αδερφές μου, στη γυναίκα μου που ήταν έγκυος και δεν είμαι ηθοποιός. Πολέμησα πάρα πολύ, με πείραξε πάρα πολύ. Ούτε στον εχθρό μου να μην συμβεί τέτοιο πράγμα. Μετά γεννήθηκε ο γιος μου, ο πατέρας μου συνέχιζε να είναι στην εντατική οπότε δεν χάρηκα, να πεις, δηλαδή τον έβλεπα και έκλαιγα κρυφά γιατί ήξερα ότι, επειδή θα είχε και το όνομά του, ήθελε πάρα πολύ να τον δει».
Ο τραγουδιστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, μιλώντας για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε όταν ο πατέρας του βρισκόταν στην εντατική.
Ο Χρήστος Χολίδης περιέγραψε τις συνθήκες που επικρατούσαν την περασμένη χρονιά, όταν ήταν στη Θεσσαλονίκη για την πρεμιέρα των εμφανίσεών του. Την ίδια ημέρα, ο πατέρας του εισήχθη στην εντατική, ενώ η σύζυγός του ήταν έγκυος. Ο ίδιος προσπάθησε να συνεχίσει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, χωρίς να μεταφέρει την αγωνία του στους δικούς του ανθρώπους.
Αναφερόμενος σε εκείνο το διάστημα, είπε: «Πέρσι τον χειμώνα ήμουν στη Θεσσαλονίκη και την ημέρα που έκανα πρεμιέρα μπήκε ο πατέρας μου στην εντατική. Το δύσκολο ήταν πως την ίδια περίοδο ήταν έγκυος η γυναίκα μου. Οπότε έπρεπε εγώ να παίζω θέατρο στο μαγαζί που τραγουδάω, στους γονείς μου και στις αδερφές μου, στη γυναίκα μου που ήταν έγκυος και δεν είμαι ηθοποιός. Πολέμησα πάρα πολύ, με πείραξε πάρα πολύ. Ούτε στον εχθρό μου να μην συμβεί τέτοιο πράγμα. Μετά γεννήθηκε ο γιος μου, ο πατέρας μου συνέχιζε να είναι στην εντατική οπότε δεν χάρηκα, να πεις, δηλαδή τον έβλεπα και έκλαιγα κρυφά γιατί ήξερα ότι, επειδή θα είχε και το όνομά του, ήθελε πάρα πολύ να τον δει».
Στη συνέχεια, ο Χρήστος Χολίδης εξήγησε ότι το παιδί του βαφτίστηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στην Κατερίνη και πήρε το όνομα του πατέρα του: «Η βάφτιση του γιου μου έγινε υπό άκρα μυστικότητα, γιατί έχασα και τον μπαμπά μου την ίδια περίοδο και έπρεπε να πάρει το όνομά του οπωσδήποτε. Έγινε στην Κατερίνη και πήρε το όνομα Άρης, έγινε καιρό πριν, τον Δεκαπενταύγουστο».
Ο γιος του Χρήστου Χολίδη και της Κατερίνας Γκιουζέλη γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου του 2026. Λίγους μήνες αργότερα, στις 10 Μαΐου ο τραγουδιστής ανακοίνωσε με μία ανάρτηση στο Instagram, πως ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή.
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