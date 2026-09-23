Good Job Nicky: Δεν με στενοχώρησαν τα σχόλια για τον πατέρα μου, είναι ιερό τέρας της μουσικής
Good Job Nicky: Δεν με στενοχώρησαν τα σχόλια για τον πατέρα μου, είναι ιερό τέρας της μουσικής
Έχει θυσιάσει τα πάντα γι’ αυτό το ταξίδι μέσω της μουσικής, για να μπορέσει να δώσει και αυτός μια παρακαταθήκη στη χώρα μας, είπε ο γιος του Γιάννη Πάριου
Στα σχόλια που έγιναν από ορισμένους το προηγούμενο διάστημα για εμφάνιση του Γιάννη Πάριου, αναφέρθηκε ο Good Job Nicky, δηλώνοντας πως δεν τον στενοχώρησαν, ενώ χαρακτήρισε τον πατέρα του «ιερό τέρας της μουσικής».
Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, μιλώντας για την κριτική που δέχτηκε ο Γιάννης Πάριος στα social media μετά από συναυλία του στην Κύπρο. Ο Good Job Nicky ξεκαθάρισε, πως τα σχόλια που έγιναν δεν τον επηρέασαν, ενώ εστίασε στη μακρά πορεία του πατέρα του στη μουσική.
Μάλιστα, όπως εξήγησε, θέλησε να μιλήσει όχι μόνος ως γιος του, αλλά και ως συνάδελφός του Γιάννη Πάριου. Όπως είπε: «Καθόλου δεν με στενοχώρησαν τα σχόλια. Η μουσική, κατά κύριο λόγο, είναι ανθρωπιά. Το να βλέπεις έναν άνθρωπο που σου έχει δώσει την ανθρωπιά του για πέντε δεκαετίες το λιγότερο και να έχεις ερωτευτεί, να έχεις κάνει παιδιά, να έχουν γίνει εγγόνια, ουσιαστικά όλος ο κύκλος της ζωής, να ακούς Γιάννη Πάριο - γιατί τώρα μιλάω δεν μιλάω σαν γιος του - αλλά σαν συνάδελφος. Είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι ένα ιερό τέρας της μουσικής και οφείλουμε να τον αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, μιλώντας πλέον ως γιος του Γιάννη Πάριου, αναφέρθηκε στις θυσίες που, όπως υποστήριξε, έχει κάνει ο πατέρας του για τη μουσική και στην παρακαταθήκη που έχει αφήσει μέσα από την πολύχρονη πορεία του: «Γιατί όταν ένας άνθρωπος έχει στην κυριολεξία θυσιάσει τα πάντα, τώρα μιλάω σαν γιος του, έχει θυσιάσει τα πάντα γι’ αυτό το πράγμα, γι’ αυτό το ταξίδι μέσω της μουσικής, για να μπορέσει να δώσει και αυτός μια παρακαταθήκη στη χώρα μας, με αυτόν τον τρόπο, είναι λίγο παράξενο να γίνεται αυτό σε μια καριέρα τόσο, τόσο, τόσο πετυχημένη. Είναι ουσιαστικά παρακαταθήκη. Είναι ελληνική παρακαταθήκη αυτό το πράγμα».
«Ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος να πάρει σύνταξη»
Ο Γιάννης Πάριος πραγματοποίησε συναυλία την Παρασκευή 28 Αυγούστου στη Λάρνακα της Κύπρου. Μετά την εμφάνισή του, στα social media αναρτήθηκαν βίντεο από τη συναυλία, με ορισμένους να σχολιάζουν αρνητικά την ερμηνεία του, ενώ δεν έλειψαν και οι αναφορές στην ηλικία του.
απάντησε στην αρνητική κριτική που δέχτηκε, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων όσους αμφισβήτησαν τη φωνητική του απόδοση και στάθηκαν στην ηλικία του. Ο ερμηνευτής τόνισε πως ένας καλλιτέχνης δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως «δημόσιος υπάλληλος», ενώ αναφέρθηκε και σε όσους επιλέγουν να εκφράζουν τις απόψεις τους στα social media χωρίς να εμφανίζονται με το πραγματικό τους όνομα.
Μιλώντας στα «Παραπολιτικά», ο Γιάννης Πάριος είπε: «Τα λέω καλά, αυτό τους πονάει πιο πολύ. Και όχι η ηλικία μου. Ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος να πάρει σύνταξη. Δεν παίρνει σύνταξη ο καλλιτέχνης. Να πάει στο ΙΚΑ να πάρει τη σύνταξη;».
Σε ερώτηση για το αν τον αφήνουν αδιάφορο τα συγκεκριμένα σχόλια, απάντησε: «Τελείως. Με ενδιαφέρει η αγάπη του κόσμου, τίποτα άλλο. Γιατί εγώ δεν έχω βλάψει κανέναν από αυτούς και ευτυχώς δεν θέλω κανέναν από αυτούς. Γιατί αυτοί δεν έχουν τα γκάτς (κότσια) -που λένε- να βάλουν το όνομα τους από κάτω. Να πουν είμαι ο τάδε. Για τους άλλους δεν μιλάνε γιατί; Δεν ξέρω. Να σκεφτώ άσχημα δεν θέλω. Εγώ αγαπάω την Πάρο μου και τα τηγανιτά ψάρια. Εγώ τους εύχομαι από την ψυχή μου να μακροημερεύσουν».
Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, μιλώντας για την κριτική που δέχτηκε ο Γιάννης Πάριος στα social media μετά από συναυλία του στην Κύπρο. Ο Good Job Nicky ξεκαθάρισε, πως τα σχόλια που έγιναν δεν τον επηρέασαν, ενώ εστίασε στη μακρά πορεία του πατέρα του στη μουσική.
Μάλιστα, όπως εξήγησε, θέλησε να μιλήσει όχι μόνος ως γιος του, αλλά και ως συνάδελφός του Γιάννη Πάριου. Όπως είπε: «Καθόλου δεν με στενοχώρησαν τα σχόλια. Η μουσική, κατά κύριο λόγο, είναι ανθρωπιά. Το να βλέπεις έναν άνθρωπο που σου έχει δώσει την ανθρωπιά του για πέντε δεκαετίες το λιγότερο και να έχεις ερωτευτεί, να έχεις κάνει παιδιά, να έχουν γίνει εγγόνια, ουσιαστικά όλος ο κύκλος της ζωής, να ακούς Γιάννη Πάριο - γιατί τώρα μιλάω δεν μιλάω σαν γιος του - αλλά σαν συνάδελφος. Είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι ένα ιερό τέρας της μουσικής και οφείλουμε να τον αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, μιλώντας πλέον ως γιος του Γιάννη Πάριου, αναφέρθηκε στις θυσίες που, όπως υποστήριξε, έχει κάνει ο πατέρας του για τη μουσική και στην παρακαταθήκη που έχει αφήσει μέσα από την πολύχρονη πορεία του: «Γιατί όταν ένας άνθρωπος έχει στην κυριολεξία θυσιάσει τα πάντα, τώρα μιλάω σαν γιος του, έχει θυσιάσει τα πάντα γι’ αυτό το πράγμα, γι’ αυτό το ταξίδι μέσω της μουσικής, για να μπορέσει να δώσει και αυτός μια παρακαταθήκη στη χώρα μας, με αυτόν τον τρόπο, είναι λίγο παράξενο να γίνεται αυτό σε μια καριέρα τόσο, τόσο, τόσο πετυχημένη. Είναι ουσιαστικά παρακαταθήκη. Είναι ελληνική παρακαταθήκη αυτό το πράγμα».
«Ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος να πάρει σύνταξη»
Ο Γιάννης Πάριος πραγματοποίησε συναυλία την Παρασκευή 28 Αυγούστου στη Λάρνακα της Κύπρου. Μετά την εμφάνισή του, στα social media αναρτήθηκαν βίντεο από τη συναυλία, με ορισμένους να σχολιάζουν αρνητικά την ερμηνεία του, ενώ δεν έλειψαν και οι αναφορές στην ηλικία του.
απάντησε στην αρνητική κριτική που δέχτηκε, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων όσους αμφισβήτησαν τη φωνητική του απόδοση και στάθηκαν στην ηλικία του. Ο ερμηνευτής τόνισε πως ένας καλλιτέχνης δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως «δημόσιος υπάλληλος», ενώ αναφέρθηκε και σε όσους επιλέγουν να εκφράζουν τις απόψεις τους στα social media χωρίς να εμφανίζονται με το πραγματικό τους όνομα.
Μιλώντας στα «Παραπολιτικά», ο Γιάννης Πάριος είπε: «Τα λέω καλά, αυτό τους πονάει πιο πολύ. Και όχι η ηλικία μου. Ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος να πάρει σύνταξη. Δεν παίρνει σύνταξη ο καλλιτέχνης. Να πάει στο ΙΚΑ να πάρει τη σύνταξη;».
Σε ερώτηση για το αν τον αφήνουν αδιάφορο τα συγκεκριμένα σχόλια, απάντησε: «Τελείως. Με ενδιαφέρει η αγάπη του κόσμου, τίποτα άλλο. Γιατί εγώ δεν έχω βλάψει κανέναν από αυτούς και ευτυχώς δεν θέλω κανέναν από αυτούς. Γιατί αυτοί δεν έχουν τα γκάτς (κότσια) -που λένε- να βάλουν το όνομα τους από κάτω. Να πουν είμαι ο τάδε. Για τους άλλους δεν μιλάνε γιατί; Δεν ξέρω. Να σκεφτώ άσχημα δεν θέλω. Εγώ αγαπάω την Πάρο μου και τα τηγανιτά ψάρια. Εγώ τους εύχομαι από την ψυχή μου να μακροημερεύσουν».
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