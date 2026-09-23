Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Ποιες επιχειρήσεις κερδίζουν τρίμηνο προσαρμογής

«Ανάσα» έως το τέλος του έτους για όσους δεν είναι έτοιμοι να περάσουν στο νέο σύστημα - Η δήλωση έως τις 12 Οκτωβρίου και η δυνατότητα παράλληλης έκδοσης τιμολογίων με το υφιστάμενο σύστημα

timologio ή myDATAapp, η δυνατότητα αυτή προϋποθέτει την υποβολή της σχετικής δήλωσης έως τις 12 Οκτωβρίου.



Οσες επιχειρήσεις είναι ήδη έτοιμες να εκδίδουν αποκλειστικά μέσω των δωρεάν εφαρμογών timologio ή myDATAapp της Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων», καθώς δεν κάνουν χρήση του μεταβατικού τριμήνου.







Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Στη δεύτερη περίοδο εφαρμογής εντάσσονται οι







Δεν αλλάζει, αντίθετα, ο τρόπος έκδοσης των



Τι σημαίνει το τρίμηνο προσαρμογής

Κλείσιμο



Το μεταβατικό παράθυρο κλείνει στο τέλος του 2026. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 τα τιμολόγια θα πρέπει να εκδίδονται αποκλειστικά μέσω πιστοποιημένου Παρόχου ή των δωρεάν εφαρμογών timologio και myDATAapp της ΑΑΔΕ.



Η δήλωση υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Η διαδρομή είναι «Εφαρμογές», «Φορολογικές Υπηρεσίες», «myDATA» και στη συνέχεια «Δήλωση ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων μέσω Παρόχου, ΙδιοΠαρόχου ή της εφαρμογής timologio».



Η προθεσμία της 12ης Οκτωβρίου αφορά τις επιχειρήσεις που επιλέγουν το μεταβατικό τρίμηνο με χρήση των εφαρμογών timologio ή myDATAapp. Για όσες συνεργάζονται με Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης ισχύει ξεχωριστή διαδικασία: τη δήλωση έναρξης υποβάλλει ο ίδιος ο Πάροχος μέσα σε δέκα ημέρες από την έναρξη ισχύος της σύμβασης.

Τρίμηνη «ανάσα» για τις επιχειρήσεις που περνούν από την 1η Οκτωβρίου στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση . Έως τις 31 Δεκεμβρίου θα μπορούν να ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους, συνεχίζοντας παράλληλα να εκδίδουν τιμολόγια και με τους σημερινούς τρόπους. Για όσες επιλέξουν τις εφαρμογές, η δυνατότητα αυτή προϋποθέτει την υποβολή της σχετικής δήλωσης έως τις 12 Οκτωβρίου.Οσες επιχειρήσεις είναι ήδη έτοιμες να εκδίδουν αποκλειστικά μέσω των δωρεάν εφαρμογών timologio ή myDATAapp της ΑΑΔΕ περνούν απευθείας στο νέο καθεστώς. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να υποβάλουν τη «», καθώς δεν κάνουν χρήση του μεταβατικού τριμήνου.Με τη νέα διευκρίνιση της ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζουν, επομένως, οι δύο επιλογές που έχουν μπροστά τους οι επιχειρήσεις. Οσες έχουν ολοκληρώσει την προετοιμασία τους ξεκινούν την αποκλειστική ηλεκτρονική έκδοση την 1η Οκτωβρίου. Οσες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να προσαρμόσουν τα συστήματά τους μπορούν να διατηρήσουν έως το τέλος του έτους και τους σημερινούς τρόπους έκδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν εμπρόθεσμα τη δήλωση.Στη δεύτερη περίοδο εφαρμογής εντάσσονται οι επιχειρήσεις που είχαν μείνει εκτός του πρώτου κύματος της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Με βάση το ισχύον πλαίσιο, πρόκειται για όσες είχαν ακαθάριστα έσοδα έως 1 εκατ. ευρώ κατά το φορολογικό έτος 2023.Η αλλαγή αφορά τα τιμολόγια που εκδίδονται για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα, για συναλλαγές με επιχειρήσεις τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και για συναλλαγές με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.Δεν αλλάζει, αντίθετα, ο τρόπος έκδοσης των αποδείξεων προς τους καταναλωτές. Οι λιανικές συναλλαγές παραμένουν στο σημερινό καθεστώς, καθώς η νέα υποχρέωση αφορά την έκδοση τιμολογίων και όχι τις αποδείξεις που κόβονται στο ταμείο.Κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου οι επιχειρήσεις που θα έχουν υποβάλει τη δήλωση μπορούν να χρησιμοποιούν παράλληλα τόσο την ηλεκτρονική τιμολόγηση όσο και τους σημερινούς τρόπους έκδοσης και διαβίβασης των παραστατικών τους.Το μεταβατικό παράθυρο κλείνει στο τέλος του 2026. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 τα τιμολόγια θα πρέπει να εκδίδονται αποκλειστικά μέσω πιστοποιημένου Παρόχου ή των δωρεάν εφαρμογών timologio και myDATAapp της ΑΑΔΕ.Η δήλωση υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Η διαδρομή είναι «Εφαρμογές», «Φορολογικές Υπηρεσίες», «myDATA» και στη συνέχεια «Δήλωση ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων μέσω Παρόχου, ΙδιοΠαρόχου ή της εφαρμογής timologio».Η προθεσμία της 12ης Οκτωβρίου αφορά τις επιχειρήσεις που επιλέγουν το μεταβατικό τρίμηνο με χρήση των εφαρμογών timologio ή myDATAapp. Για όσες συνεργάζονται με Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης ισχύει ξεχωριστή διαδικασία: τη δήλωση έναρξης υποβάλλει ο ίδιος ο Πάροχος μέσα σε δέκα ημέρες από την έναρξη ισχύος της σύμβασης.



Η παγίδα του ERP

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα εμπορικά και λογιστικά προγράμματα ERP. Η χρήση ενός τέτοιου προγράμματος δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η επιχείρηση είναι καλυμμένη απέναντι στη νέα υποχρέωση.



Η απλή έκδοση ενός τιμολογίου από το ERP και η αποστολή των στοιχείων του στο myDATA δεν θεωρούνται ηλεκτρονική τιμολόγηση με τον τρόπο που απαιτεί η ΑΑΔΕ. Το πρόγραμμα πρέπει να συνδέεται με πιστοποιημένο Πάροχο ή η έκδοση να πραγματοποιείται μέσω των εφαρμογών timologio και myDATAapp.



Στην πράξη, το γεγονός ότι ένα εμπορικό πρόγραμμα «ανεβάζει» τα παραστατικά στο myDATA δεν αρκεί. Η επιχείρηση πρέπει να έχει επιβεβαιώσει ότι το σύστημα που χρησιμοποιεί υποστηρίζει πράγματι την ηλεκτρονική έκδοση με έναν από τους τρόπους που αναγνωρίζει η ΑΑΔΕ.



Πρόστιμα από 250 ευρώ Η έκδοση τιμολογίου με τρόπο που δεν προβλέπεται από το νέο καθεστώς αντιμετωπίζεται ως μη έκδοση φορολογικού στοιχείου. Για συναλλαγές που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, το πρόστιμο ανέρχεται στο 50% του φόρου που αναλογεί στο τιμολόγιο.

Το ελάχιστο ποσό ανά φορολογικό έλεγχο είναι 250 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο ανεβαίνει στο 100% του αναλογούντος ΦΠΑ και σε κάθε επόμενη υποτροπή στο 200%, με αυξημένα ελάχιστα ποσά.



Για συναλλαγές που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ προβλέπεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά έλεγχο για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 1.000 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά.



Εξαίρεση προβλέπεται μόνο σε περίπτωση πραγματικής απώλειας σύνδεσης, όπως κατά τη διακοπή ρεύματος ή Διαδικτύου. Τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσωρινά άλλος τρόπος έκδοσης, με το παραστατικό να διαβιβάζεται μόλις αποκατασταθεί η σύνδεση.