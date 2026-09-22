Ο influencer του «looksmaxxing» και streamer Clavicular κατηγορείται ότι βίασε και έδωσε ναρκωτικά σε έφηβη στη Μασαχουσέτη

Ο 20χρονος διάσημος streamer
του «Kick» και influencer
Clavicular κατηγορείται για βιασμό
, χορήγηση αλκοόλ και ναρκωτικών σε ανήλικη με σκοπό τη σεξουαλική επαφή πριν από μερικούς μήνες στη Μασαχουσέτη
.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian ο 20χρονος Braden Eric Peters, που είναι το πραγματικό του όνομα, έχει κληθεί να παραστεί σε ακροαματική διαδικασία στις 14 Οκτωβρίου στο Κέιπ Κοντ. Είναι πιθανό να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για τα κακουργήματα του βιασμού και της χορήγησης ναρκωτικών σε άτομο με σκοπό τη σεξουαλική επαφή, καθώς και για το πλημμέλημα της παροχής αλκοόλ σε ανήλικο
.
Η συγκεκριμένη υπόθεση φέρεται να έλαβε χώρα στις 23 Μαΐου του 2025. Όμως, δεν είναι ξεκάθαρο αν σχετίζεται με μία άλλη αγωγή που κατατέθηκε σε βάρος του τον Απρίλιο από μια 16χρονη στη Φλόριντα, η οποία ισχυρίζεται ότι ο Peters την μέθυσε με αλκοόλ κατά τη διάρκεια ενός πάρτι το 2025 στο σπίτι των γονιών του στο Κέιπ Κοντ και στη συνέχεια είχε σεξουαλική επαφή μαζί της ενώ ήταν αναίσθητη.
Οι κατηγορίες εναντίον του Peters στη Μασαχουσέτη κατατέθηκαν στο περιφερειακό δικαστήριο της Ορλεάνης στις 8 Σεπτεμβρίου, όπως δείχνουν τα αρχεία, και εκδόθηκε κλήτευση την ίδια ημέρα. Ο εκπρόσωπος του Peters, Mitchell Jackson, δήλωσε σε πολλά μέσα ενημέρωσης ότι το Bulwark, ο διαδικτυακός ιστότοπος ειδήσεων που δημοσίευσε πρώτος τις κατηγορίες, «υπερβάλλει για να αυξήσει την επισκεψιμότητα
», επειδή, όπως ανέφερε, ο influencer δεν είχε παραλάβει προσωπικά την κλήτευση.
«Προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή μου με μια αγωγή;»
Ο Peters, ο οποίος μετρά περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακόλουθους στο διαδίκτυο, δεν απάντησε άμεσα στις κατηγορίες. Ωστόσο, το βράδυ της Δευτέρα (21/9) δημοσίευσε ένα αινιγματικό μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό του στο X κατηγορώντας την έφηβη που κατέθεσε την αγωγή στη Φλόριντα: «Προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή μου με κάθε δυνατό τρόπο, με μια αγωγή;
» και αποκαλώντας την «μικροπρεπή
». Το μήνυμα συνοδευόταν από μια φωτογραφία μιας επιστολής που φέρεται να έγραψε η έφηβη, η οποία έχει αποκαλύψει δημοσίως την ταυτότητά της – στην οποία δεσμεύεται ότι «έχεις την πίστη μου 100%».
Τι έλεγε η αγωγή του Απριλίου
Όπως αναφέρει το NBC6 South Florida, η αγωγή, που κατατέθηκε σε βάρος του Αμερικανού streamer τον Απρίλιο, περιλαμβάνει κατηγορίες κατά του Peters για σωματική βία, σκόπιμη πρόκληση συναισθηματικής οδύνης, απάτη και μη εξουσιοδοτημένη δημοσίευση του ονόματος και της εικόνας της 16χρονης. Ωστόσο, δεν τον κατηγορεί για βιασμό.
Σύμφωνα με την αγωγή της ανήλικης, αρχικά ο Peters της φέρεται να της έδωσε 1.000 δολάρια και να της είπε ότι ήθελε να την κάνει «το γυναικείο πρόσωπο του looksmaxxing» – αλλά η σχέση τους επιδεινώθηκε και πέρασε από διάφορα σκαμπανεβάσματα.
Όταν η έφηβη βρισκόταν στη Μασαχουσέτη το 2025 ο Peters φέρεται να πλήρωσε ένα Uber για να την μεταφέρει στο πάρτι στο σπίτι των γονιών του. Η ηλικία συναίνεσης στη Μασαχουσέτη είναι τα 16 – αλλά η ίδια ισχυρίζεται ότι ο Peters της έδωσε βότκα, παρά το γεγονός ότι δεν τηρούσε τη νόμιμη ηλικία κατανάλωσης αλκοόλ (στις ΗΠΑ είναι 21 έτη) και «σε σημείο που δεν ήταν σε θέση να δώσει τη συγκατάθεσή της», και στη συνέχεια είχε σεξουαλική επαφή μαζί της ούτως ή άλλως.
Αφού την αγνόησε για έξι μήνες στη συνέχεια, όπως αναφέρει η αγωγή, αναζωπύρωσαν τη σχέση τους σε σημείο που ο Peters της πλήρωνε 15.000 δολάρια το μήνα ως προωθήτρια στα social media. Ωστόσο, διαφώνησαν ξανά και ο Peters ξεκίνησε μια διαδικτυακή εκστρατεία για να τη δυσφημίσει.
Η έφηβη δήλωσε ότι ο Peters της έκανε και δύο ενέσεις χωρίς τη θέλησή της με Aqualyx αναμεμειγμένο με μεθαμφεταμίνη, μια ουσία που δεν έχει εγκριθεί από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), με σκοπό να λιώσει το λίπος γύρω από τα μάγουλά της και τη γραμμή του σαγονιού της.
Ο Στίβεν Κράμερ, δικηγόρος του Peters στην εν λόγω υπόθεση, δήλωσε τότε σε ανακοίνωσή του ότι ο πελάτης του «αρνείται τους ισχυρισμούς και αμφισβητεί τον τρόπο περιγραφής των γεγονότων». Ανέφερε ότι ο Peters θα «υπερασπιστεί σθεναρά τον εαυτό του» μέσω των κατάλληλων νομικών διαύλων και δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της «New York Times», που ήρθε στο φως της δημοσιότητας τον Φεβρουάριο, ο Αμερικανός streamer εισπράττει πάνω από 100.000 δολάρια το μήνα από τις ζωντανές μεταδόσεις του στην πλατφόρμα «Kick».
Τον Μάρτιο, κατηγορήθηκε στη Φλόριντα για παραβάσεις του νόμου περί πυροβόλων όπλων, καθώς φέρεται να πυροβόλησε έναν ήδη νεκρό αλιγάτορα κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης. Ο Clavivular δεν αμφισβήτησε τις κατηγορίες, με αντάλλαγμα έξι μήνες αναστολή και 20 ώρες μη αμειβόμενης κοινωνικής εργασίας.
Τον ίδιο μήνα, αυτός και η 24χρονη σύντροφός του η Violet Marie Lentz συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για σωματική βία, λόγω φερόμενης επίθεσης σε βάρος μιας 19χρονης γυναίκας σε ένα ενοικιαζόμενο σπίτι στο Κισίμι της Φλόριντα.
Τι είναι το «looksmaxing»
Ο Peters έγινε γνωστός ως υποστηρικτής του «looksmaxxing», το οποίο σημαίνει μεγιστοποίηση της εξωτερικής εμφάνισης και της σωματικής ελκυστικότητας ενός ατόμου, κυρίως νεαρών ανδρών και εφήβων. Αναλυτές έχουν περιγράψει το «looksmaxing» ως μια τοξική τάση νεαρών ανδρών να αλλοιώνουν ή να βελτιώνουν την εμφάνιση του προσώπου και τη σωματική τους διάπλαση, χρησιμοποιώντας ακραίες μεθόδους, όπως το σπάσιμο οστών με σφυρί για την επίτευξη πιο σμιλεμένων γραμμών στο σαγόνι, στοματικές και πλαστικές επεμβάσεις, καθώς και αυξητική χειλιών.
Τα τελευταία χρόνια ο όρος αυτός έχει γίνει viral λόγω της διάδοσής του στα streams του 20χρονου Αμερικανού και στην πλατφόρμα του TikTok. Χάρις το μεγάλο κοινό του, ο Clavicular έχει επηρεάσει αρκετούς ανθρώπους να ακολουθήσουν τις τακτικές που προωθεί προκειμένου να γίνουν όσο πιο εμφανίσιμοι και ελκυστικοί γίνεται.
Ο όρος προστέθηκε επίσημα στον ιστότοπο του Λεξικού Merriam-Webster τον Σεπτέμβριο του 2026, μαζί με 1.400 άλλες νέες λέξεις.