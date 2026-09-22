Ο influencer του «looksmaxxing» και streamer Clavicular κατηγορείται ότι βίασε και έδωσε ναρκωτικά σε έφηβη στη Μασαχουσέτη

Τι είναι το «looksmaxing»

"Looksmaxxing" live streamer, Clavicular, popped into @TMZlive today ⭐



Did you know the popular term is now in the dictionary? pic.twitter.com/Huy4egxikp — TMZ (@TMZ) September 16, 2026

Η έφηβη δήλωσε ότι ο Peters της έκανε και δύο ενέσεις χωρίς τη θέλησή της με Aqualyx αναμεμειγμένο με μεθαμφεταμίνη, μια ουσία που δεν έχει εγκριθεί από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), με σκοπό να λιώσει το λίπος γύρω από τα μάγουλά της και τη γραμμή του σαγονιού της.Ο Στίβεν Κράμερ, δικηγόρος του Peters στην εν λόγω υπόθεση, δήλωσε τότε σε ανακοίνωσή του ότι ο πελάτης του «». Ανέφερε ότι ο Peters θα «υπερασπιστεί σθεναρά τον εαυτό του» μέσω των κατάλληλων νομικών διαύλων και δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια.Σύμφωνα με δημοσίευμα της «New York Times», που ήρθε στο φως της δημοσιότητας τον Φεβρουάριο, ο Αμερικανός streamerστην πλατφόρμα «Kick».Τον Μάρτιο, κατηγορήθηκε στη Φλόριντα για παραβάσεις του νόμου περί πυροβόλων όπλων, καθώς φέρεται να πυροβόλησε έναν ήδη νεκρό αλιγάτορα κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης. Ο Clavivular δεν αμφισβήτησε τις κατηγορίες, με αντάλλαγμα έξι μήνες αναστολή και 20 ώρες μη αμειβόμενης κοινωνικής εργασίας.Τον ίδιο μήνα, αυτός και η 24χρονη σύντροφός του η Violet Marie Lentz συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για σωματική βία, λόγω φερόμενης επίθεσης σε βάρος μιας 19χρονης γυναίκας σε ένα ενοικιαζόμενο σπίτι στο Κισίμι της Φλόριντα.Ο Peters έγινε γνωστός ως υποστηρικτής του «», το οποίο σημαίνει μεγιστοποίηση της εξωτερικής εμφάνισης και της σωματικής ελκυστικότητας ενός ατόμου, κυρίως νεαρών ανδρών και εφήβων. Αναλυτές έχουν περιγράψει το «looksmaxing» ως μια τοξική τάση νεαρών ανδρών να αλλοιώνουν ή να βελτιώνουν την εμφάνιση του προσώπου και τη σωματική τους διάπλαση, χρησιμοποιώντας ακραίες μεθόδους, όπως το σπάσιμο οστών με σφυρί για την επίτευξη πιο σμιλεμένων γραμμών στο σαγόνι, στοματικές και πλαστικές επεμβάσεις, καθώς και αυξητική χειλιών.Τα τελευταία χρόνια ο όρος αυτός έχει γίνει viral λόγω της διάδοσής του στα streams του 20χρονου Αμερικανού και στην πλατφόρμα του TikTok. Χάρις το μεγάλο κοινό του, ο Clavicular έχει επηρεάσει αρκετούς ανθρώπους να ακολουθήσουν τις τακτικές που προωθεί προκειμένου να γίνουν όσο πιο εμφανίσιμοι και ελκυστικοί γίνεται.Ο όρος προστέθηκε επίσημα στον ιστότοπο του Λεξικού Merriam-Webster τον Σεπτέμβριο του 2026, μαζί με 1.400 άλλες νέες λέξεις.