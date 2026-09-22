Μύδροι Μεντβέντεφ κατά Μερτς: Είναι ο πιο άχρηστος καγκελάριος στην ιστορία της Γερμανίας, ξεφορτωθείτε τον
ΚΟΣΜΟΣ
Ντμίτρι Μεντβέντεφ Φρίντριχ Μερτς Καγκελάριος Γερμανία Όλαφ Σολτς

Μύδροι Μεντβέντεφ κατά Μερτς: Είναι ο πιο άχρηστος καγκελάριος στην ιστορία της Γερμανίας, ξεφορτωθείτε τον

Σφοδρή επίθεση κατά του Γερμανιού καγκελάριου εξαπέλυσε ο Ρώσος αξιωματούχος που προειδοποίησε τους Γερμανούς ότι η Ρωσοφοβία και η εμμονή του Μερτς με την Ουκρανία, θα σύρει την χώρα σε πόλεμο με τη Ρωσία

Μύδροι Μεντβέντεφ κατά Μερτς: Είναι ο πιο άχρηστος καγκελάριος στην ιστορία της Γερμανίας, ξεφορτωθείτε τον
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Σφοδρή επίθεση κατά του Φρίντριχ Μερτς εξαπέλυσε ο Νμίτρι Μεντβέντεφ, με τον Ρώσο αξιωματούχο να χαρακτηρίζει τον Γερμανό πολιτικό «αξιοθρήνητη ντροπή» και τον πιο «άχρηστο καγκελάριο» που είχε ποτέ η Γερμανία, ενώ κάλεσε τους Γερμανούς πολίτες να τον... ξεφορτωθούν.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μεντβέντεφ:

Ο Μερτς είναι μια αξιοθρήνητη ντροπή. Ο νεο Ναζισμός του, η Ρωσοφοβία του και η εμμονή του με την Ουκρανία τον έχουν κάνει τον χειρότερο καγκελάριο που είχε ποτέ η Γερμανία. Ακόμα και ο Σολτς μοιάζει καλύτερος σε σύγκριση μαζί του. Γερμανοί, ξεφορτωθείτε τον πριν σας σύρει σε πόλεμο με τη Ρωσία. Και γνωρίζετε τις συνέπειες ενός τέτοιου πολέμου», έγραψε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας. 

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