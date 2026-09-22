Μύδροι Μεντβέντεφ κατά Μερτς: Είναι ο πιο άχρηστος καγκελάριος στην ιστορία της Γερμανίας, ξεφορτωθείτε τον
Μύδροι Μεντβέντεφ κατά Μερτς: Είναι ο πιο άχρηστος καγκελάριος στην ιστορία της Γερμανίας, ξεφορτωθείτε τον
Σφοδρή επίθεση κατά του Γερμανιού καγκελάριου εξαπέλυσε ο Ρώσος αξιωματούχος που προειδοποίησε τους Γερμανούς ότι η Ρωσοφοβία και η εμμονή του Μερτς με την Ουκρανία, θα σύρει την χώρα σε πόλεμο με τη Ρωσία
Σφοδρή επίθεση κατά του Φρίντριχ Μερτς εξαπέλυσε ο Νμίτρι Μεντβέντεφ, με τον Ρώσο αξιωματούχο να χαρακτηρίζει τον Γερμανό πολιτικό «αξιοθρήνητη ντροπή» και τον πιο «άχρηστο καγκελάριο» που είχε ποτέ η Γερμανία, ενώ κάλεσε τους Γερμανούς πολίτες να τον... ξεφορτωθούν.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Μεντβέντεφ:
Ο Μερτς είναι μια αξιοθρήνητη ντροπή. Ο νεο Ναζισμός του, η Ρωσοφοβία του και η εμμονή του με την Ουκρανία τον έχουν κάνει τον χειρότερο καγκελάριο που είχε ποτέ η Γερμανία. Ακόμα και ο Σολτς μοιάζει καλύτερος σε σύγκριση μαζί του. Γερμανοί, ξεφορτωθείτε τον πριν σας σύρει σε πόλεμο με τη Ρωσία. Και γνωρίζετε τις συνέπειες ενός τέτοιου πολέμου», έγραψε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Μεντβέντεφ:
Ο Μερτς είναι μια αξιοθρήνητη ντροπή. Ο νεο Ναζισμός του, η Ρωσοφοβία του και η εμμονή του με την Ουκρανία τον έχουν κάνει τον χειρότερο καγκελάριο που είχε ποτέ η Γερμανία. Ακόμα και ο Σολτς μοιάζει καλύτερος σε σύγκριση μαζί του. Γερμανοί, ξεφορτωθείτε τον πριν σας σύρει σε πόλεμο με τη Ρωσία. Και γνωρίζετε τις συνέπειες ενός τέτοιου πολέμου», έγραψε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.
Merz is such a pathetic disgrace. His neo-Nazism, Russophobia and Ukraine obsession have made him Germany’s most useless chancellor. Even Scholz looks better by comparison. Germans, get rid of him before he drags you into war with Russia. You know the consequences of such wars…— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) September 22, 2026
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