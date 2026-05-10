Η Ρίτα Γουίλσον περιέγραψε πώς άλλαξε η σχέση της με το σώμα της μετά τη διάγνωση με καρκίνο του μαστού και τη διπλή μαστεκτομή
Η Ρίτα Γουίλσον περιέγραψε πώς άλλαξε η σχέση της με το σώμα της μετά τη διάγνωση με καρκίνο του μαστού και τη διπλή μαστεκτομή
«Μέρη του σώματός σου που ήταν εκεί για σένα με τόσο όμορφο τρόπο, ξαφνικά δεν υπάρχουν πια», είπε η ηθοποιός
Πώς άλλαξε η σχέση της με το σώμα της μετά τη διάγνωση με καρκίνο του μαστού και τη διπλή μαστεκτομή στην οποία υποβλήθηκε περιέγραψε η Ρίτα Γουίλσον.
Η 69χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια αναφέρθηκε μιλώντας στο People στις προκλήσεις που αντιμετώπισε μετά τη διάγνωση το 2015, εξηγώντας πως η εμπειρία αυτή την οδήγησε να δει το σώμα της με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Όπως αποκάλυψε, πριν από την ασθένεια ένιωθε βαθιά ευγνωμοσύνη για το σώμα της, ειδικά μέσα από τη μητρότητα, καθώς εντυπωσιαζόταν από το πώς μπορούσε να φέρει στον κόσμο και να θρέψει τα παιδιά της. Ωστόσο, μετά τη διπλή μαστεκτομή, η σχέση αυτή άλλαξε δραματικά.
«Μέρη του σώματός σου που ήταν εκεί για σένα με τόσο όμορφο τρόπο, ξαφνικά δεν υπάρχουν πια», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ρίτα Γουίλσον, προσθέτοντας ότι αισθάνεται ευγνώμων για τις δυνατότητες που προσφέρει σήμερα η ιατρική, όπως η αποκατάσταση και τα εμφυτεύματα: «Είμαι πολύ ευγνώμων που σήμερα υπάρχουν πράγματα στην σύγχρονη ιατρική όπως η αποκατάσταση και τα εμφυτεύματα, γιατί στη γενιά της μητέρας μου, αν είχες καρκίνο του μαστού, αυτό ήταν. Δεν υπήρχε τίποτα. Έμενες κάπως με μια σκιά».
Δείτε το βίντεο
Η ίδια παραδέχτηκε ότι πέρασε μια περίοδο εσωτερικής αναζήτησης, προσπαθώντας να συμφιλιωθεί με την εικόνα της, αλλά και να εκτιμήσει τη δύναμη του σώματός της να θεραπεύεται και να συνεχίζει: «Ήταν ενδιαφέρον να κοιτάζω το σώμα μου με αυτόν τον τρόπο και να το βλέπω, να κατανοώ τι λείπει, αλλά και να βλέπω τι μπορούσε να κάνει το σώμα μου για να συνεχίσει να με θεραπεύει και να με κρατά υγιή, και να έχω αυτή την εκτίμηση», δήλωσε, ενώ για τη διπλή μαστεκτομή και την αποκατάσταση, η Ρίτα Γουίλσον πρόσθεσε με χιούμορ: «Μου αρέσει να λέω ότι επιτέλους έγινα… Χόλιγουντ και έχω πλέον “κάτι στη θέση του”».
Την εμπειρία αυτή αποτυπώνει και στο νέο της άλμπουμ Sound of a Woman, και ιδιαίτερα στο τραγούδι «Whose Body Is This?», όπου εξερευνά το πώς οι γυναίκες μπορεί να νιώσουν αποξενωμένες από το σώμα τους μετά από μεγάλες αλλαγές, όπως η μητρότητα ή μια σοβαρή ασθένεια.
Η 69χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια αναφέρθηκε μιλώντας στο People στις προκλήσεις που αντιμετώπισε μετά τη διάγνωση το 2015, εξηγώντας πως η εμπειρία αυτή την οδήγησε να δει το σώμα της με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Όπως αποκάλυψε, πριν από την ασθένεια ένιωθε βαθιά ευγνωμοσύνη για το σώμα της, ειδικά μέσα από τη μητρότητα, καθώς εντυπωσιαζόταν από το πώς μπορούσε να φέρει στον κόσμο και να θρέψει τα παιδιά της. Ωστόσο, μετά τη διπλή μαστεκτομή, η σχέση αυτή άλλαξε δραματικά.
«Μέρη του σώματός σου που ήταν εκεί για σένα με τόσο όμορφο τρόπο, ξαφνικά δεν υπάρχουν πια», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ρίτα Γουίλσον, προσθέτοντας ότι αισθάνεται ευγνώμων για τις δυνατότητες που προσφέρει σήμερα η ιατρική, όπως η αποκατάσταση και τα εμφυτεύματα: «Είμαι πολύ ευγνώμων που σήμερα υπάρχουν πράγματα στην σύγχρονη ιατρική όπως η αποκατάσταση και τα εμφυτεύματα, γιατί στη γενιά της μητέρας μου, αν είχες καρκίνο του μαστού, αυτό ήταν. Δεν υπήρχε τίποτα. Έμενες κάπως με μια σκιά».
Δείτε το βίντεο
Η ίδια παραδέχτηκε ότι πέρασε μια περίοδο εσωτερικής αναζήτησης, προσπαθώντας να συμφιλιωθεί με την εικόνα της, αλλά και να εκτιμήσει τη δύναμη του σώματός της να θεραπεύεται και να συνεχίζει: «Ήταν ενδιαφέρον να κοιτάζω το σώμα μου με αυτόν τον τρόπο και να το βλέπω, να κατανοώ τι λείπει, αλλά και να βλέπω τι μπορούσε να κάνει το σώμα μου για να συνεχίσει να με θεραπεύει και να με κρατά υγιή, και να έχω αυτή την εκτίμηση», δήλωσε, ενώ για τη διπλή μαστεκτομή και την αποκατάσταση, η Ρίτα Γουίλσον πρόσθεσε με χιούμορ: «Μου αρέσει να λέω ότι επιτέλους έγινα… Χόλιγουντ και έχω πλέον “κάτι στη θέση του”».
Την εμπειρία αυτή αποτυπώνει και στο νέο της άλμπουμ Sound of a Woman, και ιδιαίτερα στο τραγούδι «Whose Body Is This?», όπου εξερευνά το πώς οι γυναίκες μπορεί να νιώσουν αποξενωμένες από το σώμα τους μετά από μεγάλες αλλαγές, όπως η μητρότητα ή μια σοβαρή ασθένεια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα