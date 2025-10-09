Μιχάλης Σαράντης για την πατρότητα: Άρχισα να ανακαλύπτω από την αρχή εμένα τον ίδιο
Όταν ήρθε η κόρη μου, κατάλαβα ότι μετατοπίζεται το τεράστιο εγώ σου, ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός
Τις αλλαγές που έφερε στη ζωή του η πατρότητα παρουσίασε ο Μιχάλης Σαράντης. Ο ηθοποιός, που το 2022 απέκτησε μια κόρη με τη Μαίρη Μηνά, εξομολογήθηκε ότι από τη στιγμή που έγινε πατέρας ανακάλυψε εκ νέου τον εαυτό του. Η έλευση του παιδιού του τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι πλέον το επίκεντρο στη ζωή του γονέα δεν είναι ο ίδιος, αφού το «εγώ μετατοπίζεται».
Στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε ο Μιχάλης Σαράντης, το απόγευμα της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου, στην εκπομπή «Στούντιο 4» ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για το τι ανακάλυψε μετά την απόκτηση της κόρης του, με τον ίδιο να απαντά: «Μπορεί να ακουστεί βαρύγδουπο, αλλά εμένα άρχισα να ανακαλύπτω ξανά και από την αρχή. Εμένα τον ίδιο σε όλα τα επίπεδα. Όταν ήρθε η μικρή, κατάλαβα ότι μετατοπίζεται το τεράστιο εγώ σου, πάει στην άκρη γιατί δεν έχουν να κάνουν όλα με το εγώ σου, έχουν να κάνουν με ένα πλάσμα που μεγαλώνει κάθε μέρα και έχεις την ευθύνη του. Μετατοπίζεται το ενδιαφέρον, εμένα αυτό μου έκανε τρομερό καλό όσον αφορά το εγώ μου. Η μικρή ήρθε με πολύ ωραίο τρόπο να μου υπενθυμίσει ότι δεν είμαι εγώ το κέντρο».
Μέσα από την ανατροφή της κόρης του, βρίσκει και ο ίδιος ξανά τον εαυτό του, βιώνοντας ταυτόχρονα χαρά και συγκίνηση. «Επανακαλύπτω και επαναφέρω και εγώ τον εαυτό μου, μέσα από το γεγονός ότι έχω την ευθύνη και τη χαρά και την τιμή να είμαι σε επαφή με ένα πλασματάκι που μεγαλώνει σιγά –σιγά και πρέπει να παίρνει αυτά που πρέπει για να μεγαλώσει καλά. Προσωπικά, το βιώνω πολύ ευχάριστα, δηλαδή κάνω και εγώ ένα πισωγύρισμα και στις δικές μου μνήμες», συμπλήρωσε.
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι δεν ακολούθησε τον δρόμο της υποκριτικής για λόγους προβολής. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η έκθεση είναι κομμάτι της ζωής ενός ηθοποιού. «Δεν μπήκα στη δουλειά γιατί θέλω να φαίνομαι, το αντίθετο μάλιστα, δεν θέλω να φαίνομαι καθόλου και είμαι πολύ διακριτικός στη ζωή μου. Είναι κομμάτι της δουλειάς, βέβαια, το να βγαίνεις στις εκπομπές και να μιλάς και μια χαρά αλλά δεν είχα την τρομερή κάψα γι’ αυτό. Δεν ήμουν το κέντρο της παρέας ούτε και στα σχολεία και στις παρέες, είμαι πιο ήσυχος και διακριτικός άνθρωπος», επισήμανε.
Όσον αφορά στο γιατί επέλεξε να γίνει ηθοποιός, ο Μιχάλης Σαράντης διευκρίνισε ότι υποδυόμενος ρόλους ένιωθε ασφάλεια. «Κατάλαβα με τα χρόνια ότι μπήκα στη δουλειά γιατί ένιωθα ασφαλής παίζοντας άλλους ρόλους, μπαίνοντας σε άλλα παπούτσια. Αυτό είναι κυρίως γιατί δεν ένιωθα καλά με μένα και ξαφνικά βρισκόμουν σε ένα πεδίο ασφαλές, σε ένα πλαίσιο με τρομερή ασφάλεια, που μπορώ και να υποκριθώ κάτι άλλο από αυτό που είμαι», τόνισε.
Στην ίδια συνέντευξη ο Μιχάλης Σαράντης αναφέρθηκε και στην επαγγελματική του ζωή, λέγοντας: «Δουλεύω πάρα πολύ και καταλαβαίνω εκ των υστέρων γιατί δουλεύω πάρα πολύ. Καταλαβαίνω εκ των υστέρων γιατί κάνω αυτή τη δουλειά. Δηλαδή τώρα το κατάλαβα. Με τα χρόνια καταλαβαίνεις άλλα πράγματα και μετακινούνται οι σκέψεις σου».
