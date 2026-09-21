Υπό έλεγχο η φωτιά σε πατάρι καφετέριας στο Αιγάλεω, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Αιγάλεω

Υπό έλεγχο η φωτιά σε πατάρι καφετέριας στο Αιγάλεω, δείτε βίντεο

Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα

Υπό έλεγχο η φωτιά σε πατάρι καφετέριας στο Αιγάλεω, δείτε βίντεο
UPD:
Υπό έλεγχο τέθηκε πριν από λίγο η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (21/9) σε πατάρι καφετέριας επί της οδού Αγίας Λαύρας στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι. Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονόφορο όχημα.


Στην περιοχή κλήθηκε προληπτικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς να χρειαστεί καθώς δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός.

Παράλληλα, σημειώθηκε έντονο μποτιλιάρισμα στους γύρω δρόμους, τόσο λόγω των πυροσβεστικών οχημάτων όσο και εξαιτίας διακοπής ρεύματος που έθεσε εκτός λειτουργίας τα φανάρια.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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