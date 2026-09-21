Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Υπό έλεγχο η φωτιά σε πατάρι καφετέριας στο Αιγάλεω, δείτε βίντεο
Υπό έλεγχο η φωτιά σε πατάρι καφετέριας στο Αιγάλεω, δείτε βίντεο
Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα
UPD:
Υπό έλεγχο τέθηκε πριν από λίγο η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (21/9) σε πατάρι καφετέριας επί της οδού Αγίας Λαύρας στο Αιγάλεω.
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι. Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονόφορο όχημα.
Στην περιοχή κλήθηκε προληπτικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς να χρειαστεί καθώς δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός.
Παράλληλα, σημειώθηκε έντονο μποτιλιάρισμα στους γύρω δρόμους, τόσο λόγω των πυροσβεστικών οχημάτων όσο και εξαιτίας διακοπής ρεύματος που έθεσε εκτός λειτουργίας τα φανάρια.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι. Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονόφορο όχημα.
Στην περιοχή κλήθηκε προληπτικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς να χρειαστεί καθώς δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός.
Παράλληλα, σημειώθηκε έντονο μποτιλιάρισμα στους γύρω δρόμους, τόσο λόγω των πυροσβεστικών οχημάτων όσο και εξαιτίας διακοπής ρεύματος που έθεσε εκτός λειτουργίας τα φανάρια.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
#Πυρκαγιά σε χώρο συνάθροισης κοινού, στο Αιγάλεω Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και το ειδικό βραχιονόφορο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2026
UPD:
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