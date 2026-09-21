Σημαντικές καθυστερήσεις και ανακατευθύνσεις στα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης λόγω τεχνικών προβλημάτων
Σημαντικές καθυστερήσεις και ανακατευθύνσεις στα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης λόγω τεχνικών προβλημάτων
Σημαντικές καθυστερήσεις στις πτήσεις καταγράφονται σε Νιούαρκ, JFK και Λα Γκουάρντια εξαιτίας τεχνικού προβλήματος σε συχνότητες επικοινωνίας του κέντρου ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας
Σημαντικές καθυστερήσεις στις πτήσεις καταγράφονται σε τρία μεγάλα αεροδρόμια της περιοχής της Νέας Υόρκης, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος σε εξοπλισμό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), όπως αναφέρει το cbsnews.com.
Οι περιορισμοί αφορούν τα αεροδρόμια Newark Liberty International, John F. Kennedy International (JFK) και LaGuardia, με τους επιβάτες να καλούνται να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες τους για την τελευταία ενημέρωση σχετικά με τις πτήσεις τους.
Σύμφωνα με την FAA, παρουσιάστηκε βλάβη σε συχνότητες επικοινωνίας του κέντρου ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στη Φιλαδέλφεια, το οποίο διαχειρίζεται πτήσεις προς και από το Νιούαρκ. Επιβλήθηκε προσωρινή αναστολή ορισμένων εισερχόμενων πτήσεων, ενώ επηρεάζονται επίσης τα αεροδρόμια της Φιλαδέλφειας και του Τίτερμπορο.
Η FAA επέβαλε εντολή προσωρινής διακοπής της κυκλοφορίας εδάφους (ground stop) στο αεροδρόμιο Newark περίπου στις 10:00 το πρωί της Δευτέρας. Η απόφαση παρατάθηκε αρκετές φορές και παρέμεινε σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 13:45 τοπική ώρα.
Στη συνέχεια, αντίστοιχα μέτρα επιβλήθηκαν και στα αεροδρόμια JFK και LaGuardia. Για το JFK η εντολή εκδόθηκε στις 12:38 και για τη LaGuardia στις 12:43, με ισχύ έως τις 14:00, σύμφωνα με την FAA.
Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται, με τα έως τώρα στοιχεία, για πρόβλημα στις εγκαταστάσεις του ίδιου του αεροδρομίου.
Εκπρόσωπος της FAA ανέφερε ότι η υπηρεσία ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις προς τα αεροδρόμια Philadelphia International, Teterboro και Newark Liberty International, λόγω προβλημάτων σε ορισμένες συχνότητες επικοινωνίας του κέντρου ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Φιλαδέλφειας (Philadelphia TRACON).
Το TRACON (Terminal Radar Approach Control) είναι η μονάδα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που χρησιμοποιεί ραντάρ και συστήματα επικοινωνίας για την καθοδήγηση των αεροσκαφών κατά την προσέγγιση και την αναχώρησή τους από τα αεροδρόμια.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την αιτία της βλάβης ή για το πότε αναμένεται πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας.
Η FAA συστήνει στους ταξιδιώτες να ελέγχουν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες τους την κατάσταση των πτήσεών τους, καθώς οι καθυστερήσεις ενδέχεται να συνεχιστούν.
Οι περιορισμοί αφορούν τα αεροδρόμια Newark Liberty International, John F. Kennedy International (JFK) και LaGuardia, με τους επιβάτες να καλούνται να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες τους για την τελευταία ενημέρωση σχετικά με τις πτήσεις τους.
Σύμφωνα με την FAA, παρουσιάστηκε βλάβη σε συχνότητες επικοινωνίας του κέντρου ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στη Φιλαδέλφεια, το οποίο διαχειρίζεται πτήσεις προς και από το Νιούαρκ. Επιβλήθηκε προσωρινή αναστολή ορισμένων εισερχόμενων πτήσεων, ενώ επηρεάζονται επίσης τα αεροδρόμια της Φιλαδέλφειας και του Τίτερμπορο.
New York airports JFK and La Guardia have now been added to the list of airports ground stopped (flights to those airports are held on the ground at their origin) due to the FAA equipment outage.— Flightradar24 (@flightradar24) September 21, 2026
All airports affected now:
JFK
LGA
EWR
TEB
PHL
HPN https://t.co/iY65Ywht3d
Η FAA επέβαλε εντολή προσωρινής διακοπής της κυκλοφορίας εδάφους (ground stop) στο αεροδρόμιο Newark περίπου στις 10:00 το πρωί της Δευτέρας. Η απόφαση παρατάθηκε αρκετές φορές και παρέμεινε σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 13:45 τοπική ώρα.
Στη συνέχεια, αντίστοιχα μέτρα επιβλήθηκαν και στα αεροδρόμια JFK και LaGuardia. Για το JFK η εντολή εκδόθηκε στις 12:38 και για τη LaGuardia στις 12:43, με ισχύ έως τις 14:00, σύμφωνα με την FAA.
Σημειώνεται ότι δεν πρόκειται, με τα έως τώρα στοιχεία, για πρόβλημα στις εγκαταστάσεις του ίδιου του αεροδρομίου.
Εκπρόσωπος της FAA ανέφερε ότι η υπηρεσία ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις προς τα αεροδρόμια Philadelphia International, Teterboro και Newark Liberty International, λόγω προβλημάτων σε ορισμένες συχνότητες επικοινωνίας του κέντρου ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Φιλαδέλφειας (Philadelphia TRACON).
Πρόβλημα σε κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας
Το TRACON (Terminal Radar Approach Control) είναι η μονάδα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που χρησιμοποιεί ραντάρ και συστήματα επικοινωνίας για την καθοδήγηση των αεροσκαφών κατά την προσέγγιση και την αναχώρησή τους από τα αεροδρόμια.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την αιτία της βλάβης ή για το πότε αναμένεται πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας.
Η FAA συστήνει στους ταξιδιώτες να ελέγχουν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες τους την κατάσταση των πτήσεών τους, καθώς οι καθυστερήσεις ενδέχεται να συνεχιστούν.
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