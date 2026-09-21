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Επιχείρηση των Αδιάφθορων της ΕΛΑΣ για αστυνομικό στον Βόλο που χρηματιζόταν για να «σβήνει» κλησεις
Επιχείρηση των Αδιάφθορων της ΕΛΑΣ για αστυνομικό στον Βόλο που χρηματιζόταν για να «σβήνει» κλησεις
Σύμφωνα με πληροφορίες κλιμάκιο από την Αθήνα είναι από νωρίς στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας, ενώ η δράση του ένστολου φέρεται να αποκαλύφθηκε από προσημειωμένα χαρτονομίσματα
Στον Βόλο βρίσκεται από νωρίς το απόγευμα κλιμάκιο των «Αδιάφθορων» από το τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς - σύμφωνα με το taxydromos.gr - αστυνομικός φέρεται να λάμβανε χρήματα για να τακτοποιήσει κλήσειςγια τροχονομικές παραβάσεις.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι ίδιες καλά πληροφορημένες πηγές τονίζουν επίσης πως η δράση του ένστολου φέρεται να αποκαλύφθηκε από προσημειωμένα χαρτονομίσματα κι έτσι οι «Αδιάφθοροι» μετέβησαν άρον- άρον στον Βόλο, προκειμένου να διαλευκάνουν τι ακριβώς έχει συμβεί.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως την υπόθεση χειρίζονται με άκρα μυστικότητα αποκλειστικά οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ που έχουν έρθει στον Βόλο και η ενημέρωση μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα δίνεται με το σταγονόμετρο, ακόμη και στους ανώτερους αξιωματικούς της τοπικής διοίκησης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας.
Δεν αποκλείεται πάντως αύριο να γίνουν επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι ίδιες καλά πληροφορημένες πηγές τονίζουν επίσης πως η δράση του ένστολου φέρεται να αποκαλύφθηκε από προσημειωμένα χαρτονομίσματα κι έτσι οι «Αδιάφθοροι» μετέβησαν άρον- άρον στον Βόλο, προκειμένου να διαλευκάνουν τι ακριβώς έχει συμβεί.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως την υπόθεση χειρίζονται με άκρα μυστικότητα αποκλειστικά οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ που έχουν έρθει στον Βόλο και η ενημέρωση μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα δίνεται με το σταγονόμετρο, ακόμη και στους ανώτερους αξιωματικούς της τοπικής διοίκησης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας.
Δεν αποκλείεται πάντως αύριο να γίνουν επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση.
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