Ταμείο 5 δισ. δολαρίων σχεδιάζει ο Τραμπ για χρηματοδότηση έργων ανασυγκρότησης των κατεστραμμένων ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal το σχέδιο προβλέπει επενδύσεις σε ενεργειακά δίκτυα και υποδομές, με απώτερο στόχο τη μείωση της εξάρτησης των χωρών της περιοχής από τα Στενά του Ορμούζ για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου