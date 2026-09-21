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Ταμείο 5 δισ. δολαρίων σχεδιάζει ο Τραμπ για χρηματοδότηση έργων ανασυγκρότησης των κατεστραμμένων ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή
Ταμείο 5 δισ. δολαρίων σχεδιάζει ο Τραμπ για χρηματοδότηση έργων ανασυγκρότησης των κατεστραμμένων ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή
Σύμφωνα με τη Wall Street Journal το σχέδιο προβλέπει επενδύσεις σε ενεργειακά δίκτυα και υποδομές, με απώτερο στόχο τη μείωση της εξάρτησης των χωρών της περιοχής από τα Στενά του Ορμούζ για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει προτείνει τη δημιουργία ενός νέου ταμείου ύψους 5 δισ. δολαρίων, με στόχο τη χρηματοδότηση έργων ανασυγκρότησης των ενεργειακών υποδομών στη Μέση Ανατολή, οι οποίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.
Σύμφωνα με Αμερικανούς και αξιωματούχους χωρών της Μέσης Ανατολής, καθώς και έγγραφα που επικαλείται η Wall Street Journal, το σχέδιο προβλέπει επενδύσεις σε ενεργειακά δίκτυα και υποδομές, με απώτερο στόχο τη μείωση της εξάρτησης των χωρών της περιοχής από τα Στενά του Ορμούζ για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς ενέργειας έχει βρεθεί στο επίκεντρο των διεθνών ανησυχιών.
Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως, καθώς από την περιοχή διέρχεται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Μέσω του νέου ταμείου, η Ουάσινγκτον επιδιώκει να στηρίξει έργα που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των ενεργειακών συστημάτων των χωρών της Μέσης Ανατολής και θα δημιουργήσουν εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς ενέργειας.
Το σχέδιο εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες των ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις που άφησε ο πόλεμος με το Ιράν στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής.
Οι λεπτομέρειες για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του ταμείου δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί πλήρως, ωστόσο σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πρωτοβουλία βρίσκεται υπό επεξεργασία σε συνεργασία με χώρες της Μέσης Ανατολής.
Η πρόταση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της αμερικανικής κυβέρνησης για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας των συμμάχων της και τη διαφοροποίηση των οδών μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Σύμφωνα με Αμερικανούς και αξιωματούχους χωρών της Μέσης Ανατολής, καθώς και έγγραφα που επικαλείται η Wall Street Journal, το σχέδιο προβλέπει επενδύσεις σε ενεργειακά δίκτυα και υποδομές, με απώτερο στόχο τη μείωση της εξάρτησης των χωρών της περιοχής από τα Στενά του Ορμούζ για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς ενέργειας έχει βρεθεί στο επίκεντρο των διεθνών ανησυχιών.
Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως, καθώς από την περιοχή διέρχεται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Στόχος η ενεργειακή ασφάλεια
Μέσω του νέου ταμείου, η Ουάσινγκτον επιδιώκει να στηρίξει έργα που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των ενεργειακών συστημάτων των χωρών της Μέσης Ανατολής και θα δημιουργήσουν εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς ενέργειας.
Το σχέδιο εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες των ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις που άφησε ο πόλεμος με το Ιράν στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής.
Ανασυγκρότηση μετά τον πόλεμο με το Ιράν
Οι λεπτομέρειες για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του ταμείου δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί πλήρως, ωστόσο σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πρωτοβουλία βρίσκεται υπό επεξεργασία σε συνεργασία με χώρες της Μέσης Ανατολής.
Η πρόταση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της αμερικανικής κυβέρνησης για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας των συμμάχων της και τη διαφοροποίηση των οδών μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.
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