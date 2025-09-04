ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον γάμο τους
GALA
Στέφανος Μιχαήλ Νάταλι Κάτερ

Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον γάμο τους

Ο ηθοποιός και η χορεύτρια, έπειτα από έξι χρόνια κοινής πορείας, αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης

Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον γάμο τους
Ιωάννα Μαρίνου
Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ το απόγευμα της Κυριακής 31 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό Παναγίας Τητιότισσας στην Κύπρο.

Ο ηθοποιός και η χορεύτρια, έπειτα από έξι χρόνια κοινής πορείας, αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και στενούς φίλους. Μετά το μυστήριο, ακολούθησε γαμήλιο γλέντι με τους καλεσμένους, το οποίο κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Λίγα 24ωρα αργότερα, οι νεόνυμφοι μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους τις επίσημες φωτογραφίες του γάμου τους. Οι εικόνες συγκέντρωσαν μέσα σε λίγα λεπτά χιλιάδες likes, αποσπώντας θερμά σχόλια από τους φίλους τους.

Στην ανάρτηση που έκανε η Νάταλι Κάτερ αναφέρθηκε στη γυναίκα που τη βοήθησε να οργανώσει τον γάμο της, σημειώνοντας πως είναι πλέον κομμάτι της ζωής της, αφού στάθηκε δίπλα της σε κάτι τόσο σημαντικό. 

Δείτε τις φωτογραφίες


Κλείσιμο
Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον γάμο τους
Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον γάμο τους
Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον γάμο τους
Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον γάμο τους
Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον γάμο τους
Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον γάμο τους
Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον γάμο τους
Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον γάμο τους
Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον γάμο τους
Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον γάμο τους
Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον γάμο τους
Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον γάμο τους
Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον γάμο τους
Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον γάμο τους
Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον γάμο τους
Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον γάμο τους
Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον γάμο τους
Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον γάμο τους


Ειδήσεις σήμερα:

Στα 1,7 δισ. «κλείδωσε» το νέο πακέτο παροχών που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ - Ποια μέτρα
προκρίνονται και τι μένει πίσω

Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»

Μυστήριο με την 34χρονη που πέθανε μπροστά στα παιδιά της ενώ γεννούσε στο σπίτι της στα Πατήσια - Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Εκεί που το αθλητικό θέαμα γίνεται η απόλυτη εμπειρία

Εκεί που το αθλητικό θέαμα γίνεται η απόλυτη εμπειρία

Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.

Το "Fantasy Game της EuroLeague", presented by bwin

Η bwin παίζει δυνατά και τη νέα σεζόν, καθώς γίνεται «ένα» με το EuroLeague Fantasy! Το fantasy challenge της κορυφαίας διοργάνωσης μπάσκετ της Ευρώπης ξεκινά κι εσύ ζεις τη μαγεία της EuroLeague όπως ποτέ άλλοτε.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης