Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον γάμο τους
Ο ηθοποιός και η χορεύτρια, έπειτα από έξι χρόνια κοινής πορείας, αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης
Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ το απόγευμα της Κυριακής 31 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό Παναγίας Τητιότισσας στην Κύπρο.
Ο ηθοποιός και η χορεύτρια, έπειτα από έξι χρόνια κοινής πορείας, αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και στενούς φίλους. Μετά το μυστήριο, ακολούθησε γαμήλιο γλέντι με τους καλεσμένους, το οποίο κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Λίγα 24ωρα αργότερα, οι νεόνυμφοι μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους τις επίσημες φωτογραφίες του γάμου τους. Οι εικόνες συγκέντρωσαν μέσα σε λίγα λεπτά χιλιάδες likes, αποσπώντας θερμά σχόλια από τους φίλους τους.
Στην ανάρτηση που έκανε η Νάταλι Κάτερ αναφέρθηκε στη γυναίκα που τη βοήθησε να οργανώσει τον γάμο της, σημειώνοντας πως είναι πλέον κομμάτι της ζωής της, αφού στάθηκε δίπλα της σε κάτι τόσο σημαντικό.
Δείτε τις φωτογραφίες
