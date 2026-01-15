Στέφανος Μιχαήλ για Νάταλι Κάτερ: Ήθελα να παντρευτούμε γιατί συμπλήρωνε τα «θέλω» μου
Η οικογένεια για μένα είναι το Α και το Ω, ανέφερε ο ηθοποιός μιλώντας για τον γάμο του
Τον λόγο που θέλησε να παντρευτεί με τη Νάταλι Κάτερ μοιράστηκε ο Στέφανος Μιχαήλ. Το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του τον περασμένο Σεπτέμβριο, με το μυστήριο να τελείται στην Κύπρο. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι οδηγήθηκαν στον γάμο, αφού η χορεύτρια συμπλήρωνε τα «θέλω» του. Άλλωστε, όπως είπε, η οικογένεια είχε για εκείνον πάντοτε πρωταρχική σημασία.
«Η οικογένεια για μένα είναι το Α και το Ω. Πρώτη οικογένεια είναι οι γονείς μας, μεγαλώνοντας πρέπει να δημιουργήσεις τη δική σου», είπε αρχικά στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου. «Πάντα ήθελα να αφήσω πίσω μου απογόνους, να τους μεγαλώσω σωστά, να έχω δίπλα μου κάποιον που με στηρίζει και με καταλαβαίνει», πρόσθεσε.
Στη συνέχεια, ο Στέφανος Μιχαήλ εκμυστηρεύτηκε ότι με τη σύζυγό του έχουν κοινές βλέψεις και επιθυμίες, πράγμα που τους οδήγησε στον γάμο. «Είναι πολύ σημαντικό να λειτουργείς σαν ομάδα, να ξέρεις πως ό,τι κι αν συμβεί έχεις τον άνθρωπό σου για να σε ωθήσει. Με τη Ναταλί καταλήξαμε να παντρευτούμε γιατί συμπλήρωνε τα ''θέλω'' μου», πρόσθεσε.
Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τις ευκαιρίες που του έχουν δοθεί, ο Στέφανος Μιχαήλ σημείωσε: «Αισθάνομαι τυχερός και ευγνώμων. Είμαι από τους ανθρώπους που δεν ξεχνώ, ειδικά εκείνους που είδαν κάτι σε εμένα και μου έδωσαν την ευκαιρία».
Στην ίδια συνέντευξη, εξήγησε πώς προέκυψε η ενασχόλησή του με την υποκριτική. Όλα ξεκίνησαν από μια συνεργασία με τον Κούλλη Νικολάου για μία διαφήμιση. «Η ενασχόλησή μου με την υποκριτική προέκυψε από μια τυχαία γνωριμία με τον Κούλλη Νικολάου, δεν το είχα στο μυαλό μου. Πιάσαμε την κουβέντα και όταν έπρεπε να φύγω, μου είπε να του δώσω το τηλέφωνό μου για να κάνουμε μια διαφήμιση», περιέγραψε.
