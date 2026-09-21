Ο Τραμπ πίεσε τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια: Η λέξη «ντίζελ» κυριάρχησε στη συνομιλία τους

Ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί πως τα ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία, σε συνδυασμό με το Ορμούζ, επιδεινώνουν την παγκόσμια έλλειψη ντίζελ και οδηγούν τις τιμές υψηλότερα

Βολοντίμιρ Ζελένσκι άσκησε ο



Το βασικό μήνυμα του Αμερικανού προέδρου ήταν «ντίζελ, ντίζελ... ντίζελ» και η έκκλησή του προς τον Ζελένσκι να δώσει εντολή στον ουκρανικό στρατό να σταματήσει τις επιθέσεις με drones και πυραύλους, δήλωσε στους Financial Times υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος που συμμετείχε στην επικοινωνία των δύο προέδρων.







Ο Λευκός Οίκος δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλιο. Ο Ζελένσκι ανέφερε σε ανακοίνωσή του μετά την επικοινωνία ότι επρόκειτο για μια «σημαντική συνομιλία» και ότι η συνάντησή του με τον Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα «θα μπορούσε να αλλάξει πολλά». Το γραφείο του ανέφερε ότι η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη. «Υπάρχει διπλωματική δυναμική», δήλωσε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.



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Σεργκέι Σομπιάνιν ανέφερε ότι η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε 450 drones, καθώς αυτά πλησίαζαν την πρωτεύουσα.



Η Ρωσία, από την πλευρά της, συνέχισε τις φονικές επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον στόχων στην Ουκρανία, πλήττοντας ενεργειακές υποδομές, πρατήρια καυσίμων, εμπορικές αποθήκες και άλλες επιχειρήσεις.



Η «εκεχειρία» στις ενεργειακές υποδομές Ο Τραμπ είχε υποστηρίξει την περασμένη Δευτέρα ότι Ιράν.



Κλείσιμο Financial Times ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προτρέξει και πως δεν είχε επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.



Ο Ζελένσκι διευκρίνισε μετά τη δήλωση Τραμπ ότι η Ουκρανία θα τηρούσε μια αμοιβαία κατάπαυση του πυρός, εφόσον οι ΗΠΑ και άλλοι εταίροι μπορούσαν να διασφαλίσουν ότι και η Ρωσία θα έκανε το ίδιο.



Δεν είναι σαφές εάν η κυβέρνηση Τραμπ έχει υποβάλει αντίστοιχο αίτημα στη ρωσική πλευρά για να σταματήσουν οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.



Η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει τις προσπάθειες του Τραμπ για την επίτευξη εκεχειρίας στον τομέα της ενέργειας. Εκτιμάται, μάλιστα, πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι απίθανο να συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο πριν από το τέλος του επερχόμενου χειμώνα, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις σχεδιάζουν μια καταστροφική αεροπορική εκστρατεία εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας.



Έντονες πιέσεις στονάσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ , στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν την Κυριακή, προκειμένου να σταματήσει η Ουκρανία τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος ανησυχεί ότι τα πλήγματα επιδεινώνουν την παγκόσμια έλλειψη ντίζελ και οδηγούν τις τιμές υψηλότερα, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο της συνομιλίας.Το βασικό μήνυμα του Αμερικανού προέδρου ήτανκαι η έκκλησή του προς τοννα δώσει εντολή στον ουκρανικό στρατό να σταματήσει τις επιθέσεις με drones και πυραύλους, δήλωσε στουςυψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος που συμμετείχε στην επικοινωνία των δύο προέδρων.Ένας ακόμη υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος, που γνωρίζει το περιεχόμενο της συνομιλίας, ανέφερε ότι ο Τραμπ τόνισε πως ανησυχεί ιδιαίτερα για την άνοδο της τιμής του ντίζελ και θέλει να διασφαλίσει ότι οι ρωσικές προμήθειες θα μπορούν να φτάνουν στις διεθνείς αγορές, ώστε να υπάρξει ανακούφιση.Ο Ζελένσκι ανέφερε σε ανακοίνωσή του μετά την επικοινωνία ότι επρόκειτο για μια «σημαντική συνομιλία» και ότι η συνάντησή του με τον Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα «θα μπορούσε να αλλάξει πολλά». Το γραφείο του ανέφερε ότι η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη. «Υπάρχει διπλωματική δυναμική», δήλωσε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την επίθεση της Ουκρανίας στη Μόσχα, την οποία οι ρωσικές αρχές χαρακτήρισαν τη μεγαλύτερη επίθεση με drones που έχει δεχθεί ποτέ η ρωσική πρωτεύουσα. Από την επίθεση τυλίχθηκε στις φλόγες μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου, ενώ τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν.Ο δήμαρχος της Μόσχαςανέφερε ότι η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε 450 drones, καθώς αυτά πλησίαζαν την πρωτεύουσα.Η Ρωσία, από την πλευρά της, συνέχισε τις φονικές επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον στόχων στην Ουκρανία, πλήττοντας ενεργειακές υποδομές, πρατήρια καυσίμων, εμπορικές αποθήκες και άλλες επιχειρήσεις.Ο Τραμπ είχε υποστηρίξει την περασμένη Δευτέρα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να απέχουν από επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις η μία της άλλης, αποδίδοντας παράλληλα την παγκόσμια άνοδο των τιμών του ντίζελ στον πόλεμο και όχι στη δική του σύγκρουση με τοΩστόσο, Ουκρανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει τότε στουςότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προτρέξει και πως δεν είχε επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.Ο Ζελένσκι διευκρίνισε μετά τη δήλωση Τραμπ ότι η Ουκρανία θα τηρούσε μια αμοιβαία κατάπαυση του πυρός, εφόσον οι ΗΠΑ και άλλοι εταίροι μπορούσαν να διασφαλίσουν ότι και η Ρωσία θα έκανε το ίδιο.Δεν είναι σαφές εάν η κυβέρνηση Τραμπ έχει υποβάλει αντίστοιχο αίτημα στη ρωσική πλευρά για να σταματήσουν οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.Η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει τις προσπάθειες του Τραμπ για την επίτευξη εκεχειρίας στον τομέα της ενέργειας. Εκτιμάται, μάλιστα, πως οείναι απίθανο να συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο πριν από το τέλος του επερχόμενου χειμώνα, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις σχεδιάζουν μια καταστροφική αεροπορική εκστρατεία εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Πούτιν θεωρεί πως οι ρωσικές δυνάμεις θα καταλάβουν τις εναπομείνασες περιοχές του Ντονμπάς, μιας κρίσιμης περιοχής του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, και θεωρεί την αεροπορική εκστρατεία μοχλό πίεσης για την εξασφάλιση περαιτέρω παραχωρήσεων από το Κίεβο.



Ο Πούτιν δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι έδωσε εντολή στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να προετοιμάσουν μια μαζική εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών ως απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον των ρωσικών ενεργειακών υποδομών. «Χτυπούν τα δικά μας. Θα πάρουν απάντηση. Έτσι είναι τα πράγματα», δήλωσε.



Οι προηγούμενες προσπάθειες των ΗΠΑ να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές έχουν αποτύχει.



Το ντίζελ γίνεται πολιτικό πρόβλημα για τον Τραμπ Η άνοδος των τιμών του ντίζελ έχει εξελιχθεί σε πολιτικό πρόβλημα για τον Αμερικανό πρόεδρο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, καθώς οι ζημιές στις υποδομές που προκαλούνται από τον πόλεμο με το Ιράν και τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας περιορίζουν την προσφορά και ωθούν τις τιμές στις ΗΠΑ σε πρωτοφανή επίπεδα.



Ωστόσο, πρόσφατη αξιολόγηση του Ινστιτούτου KSE της Ουκρανίας διαπίστωσε ότι ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν είχε πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στις παγκόσμιες προμήθειες ντίζελ, πετρελαίου και φυσικού αερίου σε σχέση με τις ουκρανικές επιθέσεις με drones.



Ένας υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι εκτιμά πως ο Τραμπ ενδέχεται να καθυστερεί την εφαρμογή του ευρείας κλίμακας νόμου περί κυρώσεων κατά της Ρωσίας που υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα, χρησιμοποιώντας τον ως μοχλό πίεσης προς την Ουκρανία για να σταματήσει τις επιθέσεις στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές.



Ο ίδιος αξιωματούχος, ωστόσο, σημείωσε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιήσει τις κυρώσεις ως μοχλό πίεσης προς τη Ρωσία, προκειμένου να την ωθήσει να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου με το Κίεβο και να ξεκινήσει εκ νέου τις απευθείας διαπραγματεύσεις.



Η κυβέρνηση Τραμπ έχει την τάση να αντιμετωπίζει τις κυρώσεις περισσότερο ως εργαλείο στις διαπραγματεύσεις παρά ως μέτρα που εφαρμόζονται αυτόματα.



Ζελένσκι: «Η πίεση λειτουργεί» Ο Ζελένσκι, ο οποίος ξεκίνησε τη Δευτέρα το ταξίδι προς τη Νέα Υόρκη, δήλωσε: «Η Ρωσία δεν υποχωρεί από την κλιμάκωσή της και στέλνει πολλά μηνύματα ότι είναι έτοιμη να διευρύνει τον πόλεμο».



Παράλληλα, κάλεσε τους συμμάχους της Ουκρανίας να «συνεχίσουν να ασκούν πίεση» στη Μόσχα για τον τερματισμό της σύγκρουσης και υποστήριξε ότι η ουκρανική εκστρατεία με drones και πυραύλους αποτελεί «μέρος της πίεσης που στην πραγματικότητα λειτουργεί και την οποία μπορεί να αισθανθεί ο κόσμος». «Όμως η διπλωματία πρέπει να λειτουργεί παράλληλα», πρόσθεσε.