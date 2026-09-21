Σκέρτσος: Στήριξη στα νοικοκυριά για το ενεργειακό κόστος, με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές

Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση, ο υπουργός Επικρατείας υπογράμμισε ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο όμως όπως είπε, είναι διεθνές