Οι ισχυρισμοί της μπισκοτοβιομηχανίας Παπαδοπούλου για τα λύματα που ρίχνονταν σε φρεάτιο στον Κηφισό: Το βυτιοφόρο είναι συνεργαζόμενης εταιρείας

Η απάντηση της εταιρείας μετά τις συλλήψεις του οδηγού του βυτιοφόρου και ενός υπεύθυνου λειτουργίας βενζινάδικου για την απόρριψη αποβλήτων στον Κηφισό





Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας «το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της Εταιρείας. Ανήκει σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λυμάτων από το εργοστάσιο της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. στον Ταύρο Αττικής προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεταμόρφωσης. Η εν λόγω εταιρεία υποχρεούται, στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει, να τηρεί το σύνολο των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών και κανονιστικών απαιτήσεων».







Κατά τις ίδιες πληροφορίες το σημείο φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζα». Με το πρόσχημα της στάθμευσης ή του ανεφοδιασμού, οι εμπλεκόμενοι φέρεται να σήκωναν το καπάκι του φρεατίου και να άδειαζαν εκεί το περιεχόμενο του βυτιοφόρου.



Η πρακτική αυτή, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, δεν ήταν μεμονωμένη. Οι Αρχές φέρεται να είχαν θέσει τη δραστηριότητα υπό παρακολούθηση από τους θερινούς μήνες, με τις κινήσεις να εντείνονται και πάλι τον Σεπτέμβριο. Το φορτίο που εντοπίστηκε την ημέρα της επέμβασης υπολογίζεται σε περίπου 16 κυβικά μέτρα και προέρχεται από την παραγωγική μονάδα της βιομηχανίας στην Ιερά Οδό.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε.:







Το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της Εταιρείας. Ανήκει σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λυμάτων από το εργοστάσιο της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. στον Ταύρο Αττικής προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεταμόρφωσης. Η εν λόγω εταιρεία υποχρεούται, στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει, να τηρεί το σύνολο των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών και κανονιστικών απαιτήσεων.



Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη και άμεση διερεύνησή του, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της.



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Όξινο και ανεπεξέργαστο φορτίο Από την πρώτη επιτόπια μέτρηση και την ανάλυση δείγματος προέκυψε pH 4,8, ένδειξη υψηλής οξύτητας. Τα οριστικά αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων αναμένονται, όμως τα πρώτα στοιχεία παραπέμπουν σε ανεπεξέργαστο υγρό βιομηχανικό απόβλητο.



Το συγκεκριμένο φορτίο δεν περιγράφεται ως τοξικό. Η υψηλή οξύτητα, ωστόσο, δεν επιτρέπει την ανεξέλεγκτη απόρριψή του σε φρεάτια ή δίκτυα ομβρίων. Για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΥΔΑΠ, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετέρωση, ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, η ΕΥΔΑΠ δέχεται βιομηχανικά απόβλητα υπό προϋποθέσεις, όταν αυτά έχουν υποστεί επεξεργασία από τη βιομηχανία που τα παράγει και διαθέτουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ανάλυσης. Μετά την παραλαβή τους, οδηγούνται μέσω του δικτύου προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας της Ψυττάλειας.



«Το βυτιοφόρο δεν είναι δικό μας», τόνισε σε ανακοίνωσή της η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου με αφορμή το όχημα που το μεσημέρι της Τρίτης (22/9) έριχνε απόβλητα σε φρεάτιο στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού , στο Αιγάλεω, μέσω ενός δικτύου που, αντί να οδηγεί σε εγκατάσταση επεξεργασίας, καταλήγει στα όμβρια και από εκεί στον ποταμό.Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας «το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της Εταιρείας. Ανήκει σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λυμάτων από το εργοστάσιο της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. στον Ταύρο Αττικής προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεταμόρφωσης. Η εν λόγω εταιρεία υποχρεούται, στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει, να τηρεί το σύνολο των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών και κανονιστικών απαιτήσεων».Σύμφωνα με πληροφορίες το βυτιοφόρο της εταιρείας Καρατζάς που είχε παραλάβει υγρό φορτίο από τη βιομηχανική μονάδα Παπαδοπούλου εντοπίστηκε από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και τις αστυνομικές αρχές να προσεγγίζει χώρο στάθμευσης πρατηρίου καυσίμων, όπου λειτουργούσε παλαιότερα πλυντήριο αυτοκινήτων. Στον αύλειο χώρο διατηρούνται φρεάτια, τα οποία προορίζονταν για τα απόνερα του πλυντηρίου και τα όμβρια ύδατα.Κατά τις ίδιες πληροφορίες το σημείο φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζα». Με το πρόσχημα της στάθμευσης ή του ανεφοδιασμού, οι εμπλεκόμενοι φέρεται να σήκωναν το καπάκι του φρεατίου και να άδειαζαν εκεί το περιεχόμενο του βυτιοφόρου.Η πρακτική αυτή, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, δεν ήταν μεμονωμένη. Οι Αρχές φέρεται να είχαν θέσει τη δραστηριότητα υπό παρακολούθηση από τους θερινούς μήνες, με τις κινήσεις να εντείνονται και πάλι τον Σεπτέμβριο. Το φορτίο που εντοπίστηκε την ημέρα της επέμβασης υπολογίζεται σε περίπου 16 κυβικά μέτρα και προέρχεται από την παραγωγική μονάδα της βιομηχανίας στην Ιερά Οδό.«Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με βυτιοφόρο όχημα, το οποίο φέρεται να προέβη σε παράνομη απόρριψη αποβλήτων, η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. διευκρινίζει τα ακόλουθα:Το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της Εταιρείας. Ανήκει σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λυμάτων από το εργοστάσιο της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. στον Ταύρο Αττικής προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μεταμόρφωσης. Η εν λόγω εταιρεία υποχρεούται, στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει, να τηρεί το σύνολο των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών και κανονιστικών απαιτήσεων.Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη και άμεση διερεύνησή του, επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της.Παράλληλα, βρισκόμαστε στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση τυχόν ζητηθεί».Από την πρώτη επιτόπια μέτρηση και την ανάλυση δείγματος προέκυψε pH 4,8, ένδειξη υψηλής οξύτητας. Τα οριστικά αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων αναμένονται, όμως τα πρώτα στοιχεία παραπέμπουν σε ανεπεξέργαστο υγρό βιομηχανικό απόβλητο.Το συγκεκριμένο φορτίο δεν περιγράφεται ως τοξικό. Η υψηλή οξύτητα, ωστόσο, δεν επιτρέπει την ανεξέλεγκτη απόρριψή του σε φρεάτια ή δίκτυα ομβρίων. Για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΥΔΑΠ, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετέρωση, ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων.Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, η ΕΥΔΑΠ δέχεται βιομηχανικά απόβλητα υπό προϋποθέσεις, όταν αυτά έχουν υποστεί επεξεργασία από τη βιομηχανία που τα παράγει και διαθέτουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ανάλυσης. Μετά την παραλαβή τους, οδηγούνται μέσω του δικτύου προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας της Ψυττάλειας.

Αντιθέτως, ο έλεγχος του φρεατίου στο πρατήριο φέρεται να έδειξε ότι το δίκτυο οδηγεί στα όμβρια. Η διαδρομή αυτή καταλήγει στον Κηφισό, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται για την επιβάρυνση του υδατορέματος και, τελικά, του θαλάσσιου αποδέκτη.



Ο εντοπισμός του φορτίου Το κρίσιμο στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης θα είναι τα παραστατικά παραλαβής, μεταφοράς και τελικής παράδοσης των αποβλήτων. Από αυτά θα φανεί αν το φορτίο είχε δηλωθεί για νόμιμη επεξεργασία και σε ποιο στάδιο της αλυσίδας διαχείρισης άλλαξε η προβλεπόμενη διαδρομή του. Ή αν πρόκειται για συστηματική απόθεση όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία των ερευνών.



Το βυτιοφόρο, σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγήθηκε στην ΕΥΔΑΠ ώστε το φορτίο να παραδοθεί για την προβλεπόμενη διαχείριση και να μην καταλήξει στον Κηφισό.



Η υπόθεση αναδεικνύει ένα ευρύτερο ζήτημα στην παρακηφίσια ζώνη, όπου υπάρχουν πολλοί χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων και βυτιοφόρων, με φρεάτια συνδεδεμένα με τα όμβρια. Καταγγελίες αναφέρουν ότι ορισμένα από αυτά τα σημεία χρησιμοποιούνται για παράνομες απορρίψεις, ιδιαίτερα μετά από βροχοπτώσεις, όταν η αυξημένη ροή του Κηφισού θεωρείται ότι μπορεί να εξαφανίσει γρηγορότερα τα ίχνη της ρύπανσης.



Πώς έγινε η επιχείρηση σύλληψης Η αστυνομία, έχοντας από μέρες πληροφορίες για το οικολογικό έγκλημα που διαπράττονταν είχαν θέσει υπό παρακολούθηση δύο βυτιοφόρα που στάθμευαν στο βενζινάδικο, συνέδεαν σωλήνα στο φρεάτιο και άδειαζαν, φροντίζοντας, μάλιστα, να σταθμεύουν αυτοκίνητα με τρόπο τέτοιο ώστε να μην φαίνεται τι έκαναν.



Τα βυτιοφόρα, σύμφωνα με πληροφορίες, παραλάμβαναν απόβλητα από διάφορες βιομηχανίες, τη μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου, αλλά και το νοσοκομείο Αττικόν.



Λίγο πριν την αστυνομική έφοδο στο βενζινάδικο, το ένα από τα δύο βυτιοφόρα είχε παραλάβει μεγάλο όγκο αποβλήτων από τη μπισκοτοβιομηχανία και στη συνέχεια πήγε στο βενζινάδικο, όπου ξεκίνησε τη διαδικασία για να τα αδειάσει στο φρεάτιο, συνδέοντας μια μάνικα. Εκείνη τη στιγμή, οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν και περιβαλλοντολόγος των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος πήρε δείγμα από το περιεχόμενο του βυτιοφόρου. Η ανάλυση έδειξε ότι επρόκειτο για βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας.



Συνεργείο της ΕΥΔΑΠ που εκλήθη επί τόπου διαπίστωσε ότι το φρεάτιο ήταν συνδεδεμένο με τον αγωγό ομβρίων, συνεπώς τα υψηλής οξύτητας απόβλητα κατέληξαν στον Κηφισό και εν συνεχεία στη θάλασσα.



Πρέπει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι εταιρείες διάθεσης των υγρών αποβλήτων είναι υπεύθυνες για την προεπεξεργασία των υλικών, αλλά και για την παρακολούθηση της διαχείρισής τους σε όλη τους τη διαδρομή.