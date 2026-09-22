Μάλτα: Ο εισαγγελέας άσκησε έφεση στην αθώωση του επιχειρηματία για τη δολοφονία της ερευνήτριας δημοσιογράφου
Μάλτα: Ο εισαγγελέας άσκησε έφεση στην αθώωση του επιχειρηματία για τη δολοφονία της ερευνήτριας δημοσιογράφου
Η δολοφονία της δημοσιογράφου πριν από εννέα χρόνια προκάλεσε αντιδράσεις στην Ευρώπη και πυροδότησε πολιτική θύελλα στη Μάλτα στρέφοντας την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στην αστυνομία και στο δικαστικό σύστημά της
Ο γενικός εισαγγελέας της Μάλτας άσκησε έφεση κατά δικαστικής απόφασης που έκρινε αθώο έναν επιχειρηματία που κατηγορούνταν για συνέργεια και εγκληματική οργάνωση για τη δολοφονία της ερευνήτριας δημοσιογράφου Ντάφνι Καρουάνα Γκαλίζια.
Η Καρουάνα Γκαλίζια σκοτώθηκε από βόμβα που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό της καθώς ξεκινούσε από το σπίτι της το 2017. Αν και οι άνδρες που τοποθέτησαν τη βόμβα και εκείνοι που την προμήθευσαν εκτίουν μακρές ποινές φυλάκισης, ο άνδρας που φέρονταν ως ο ιθύνων νους, ο Γιόργκεν Φένεκ, απαλλάχθηκε με ψήφους 8-1 νωρίτερα τον Σεπτέμβριο έπειτα από δίκη δύο μηνών. Η ετυμηγορία προκάλεσε αντιδράσεις στη χώρα και το ξέσπασμα διαδηλώσεων.
Προς το παρόν δεν είναι γνωστές λεπτομέρειες για το πού βασίστηκε η έφεση, όμως αυτή περιορίζεται συνήθως σε νομικά σημεία. Ο ποινικός κώδικας επιτρέπει στο εφετείο του κακουργιοδικείου να διατάξει επανάληψη της δίκης αν θεωρήσει ότι το απαιτεί το συμφέρον της δικαιοσύνης.
Την περασμένη εβδομάδα η αστυνομία της Μάλτας επιβεβαίωσε ότι τρεις ένορκοι, ένας εφεδρικός ένορκος και σύζυγος ενός ενόρκου που ενεπλάκησαν στη δίκη συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν βάσει αναρτήσεων που φέρονταν να έχουν κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαζί με υποψίες ότι ένορκος είχε πρόσβαση σε τηλέφωνο ενώ το σώμα των ενόρκων είχε αποσυρθεί για να εκδώσει κρίση. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι και δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.
Η δολοφονία της Καρουάνα Γκαλίζια πριν από εννέα χρόνια προκάλεσε σοκ στην Ευρώπη και πυροδότησε πολιτική θύελλα στη Μάλτα στρέφοντας την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στην αστυνομία και στο δικαστικό σύστημά της.
Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν πως ο Φένεκ, κληρονόμος μια αυτοκρατορίας ακινήτων που περιλαμβάνει ξενοδοχεία και καζίνο, ήθελε νεκρή την Καρουάνα Γκαλίζια επειδή επρόκειτο να αποκαλύψει πληροφορίες για τις επιχειρηματικές συναλλαγές του. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες.
Η Καρουάνα Γκαλίζια σκοτώθηκε από βόμβα που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό της καθώς ξεκινούσε από το σπίτι της το 2017. Αν και οι άνδρες που τοποθέτησαν τη βόμβα και εκείνοι που την προμήθευσαν εκτίουν μακρές ποινές φυλάκισης, ο άνδρας που φέρονταν ως ο ιθύνων νους, ο Γιόργκεν Φένεκ, απαλλάχθηκε με ψήφους 8-1 νωρίτερα τον Σεπτέμβριο έπειτα από δίκη δύο μηνών. Η ετυμηγορία προκάλεσε αντιδράσεις στη χώρα και το ξέσπασμα διαδηλώσεων.
Προς το παρόν δεν είναι γνωστές λεπτομέρειες για το πού βασίστηκε η έφεση, όμως αυτή περιορίζεται συνήθως σε νομικά σημεία. Ο ποινικός κώδικας επιτρέπει στο εφετείο του κακουργιοδικείου να διατάξει επανάληψη της δίκης αν θεωρήσει ότι το απαιτεί το συμφέρον της δικαιοσύνης.
Την περασμένη εβδομάδα η αστυνομία της Μάλτας επιβεβαίωσε ότι τρεις ένορκοι, ένας εφεδρικός ένορκος και σύζυγος ενός ενόρκου που ενεπλάκησαν στη δίκη συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν βάσει αναρτήσεων που φέρονταν να έχουν κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαζί με υποψίες ότι ένορκος είχε πρόσβαση σε τηλέφωνο ενώ το σώμα των ενόρκων είχε αποσυρθεί για να εκδώσει κρίση. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι και δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.
Η δολοφονία της Καρουάνα Γκαλίζια πριν από εννέα χρόνια προκάλεσε σοκ στην Ευρώπη και πυροδότησε πολιτική θύελλα στη Μάλτα στρέφοντας την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στην αστυνομία και στο δικαστικό σύστημά της.
Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν πως ο Φένεκ, κληρονόμος μια αυτοκρατορίας ακινήτων που περιλαμβάνει ξενοδοχεία και καζίνο, ήθελε νεκρή την Καρουάνα Γκαλίζια επειδή επρόκειτο να αποκαλύψει πληροφορίες για τις επιχειρηματικές συναλλαγές του. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες.
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