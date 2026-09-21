Μαρίνα Σταυράκη μετά το «πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;» στον Γιώργο Πατούλη: Δεν μετανιώνω, ήταν ένα πολιτικό σχόλιο
Μαρίνα Σταυράκη μετά το «πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;» στον Γιώργο Πατούλη: Δεν μετανιώνω, ήταν ένα πολιτικό σχόλιο
Νομίζω ότι πέρασε κάποιο μήνυμα και όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν, είπε για το σχόλιο σε ανάρτηση του πρώην συζύγου της
Στο σχόλιο που έκανε η Μαρίνα Σταυράκη στον Γιώργο Πατούλη, γράφοντας σε ανάρτησή του «πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;» αναφέρθηκε η ίδια, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μετανιώνει, ενώ χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση «πολιτικό σχόλιο».
Η Μαρίνα Σταυράκη έκανε δηλώσεις στην εκπομπή Happy Day, που προβλήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για την απάντησή της σε δημοσίευση του πρώην συζύγου της στο Facebook για τα μελλοντικά πολιτικά του σχέδια.
Όπως τόνισε, δεν μετανιώνει για την επιλογή της να κάνει τη συγκεκριμένη τοποθέτηση: «Ποτέ δε μετανιώνω γι’ αυτό που επιλέγω να πράξω. Ήταν ένα πολιτικό σχόλιο και νομίζω ότι πέρασε κάποιο μήνυμα και όσοι κατάλαβαν κατάλαβαν». Αναφερόμενη στη συνέχεια, στην αντίδραση του Γιώργου Πατούλη και στην απάντησή του στο σχόλιό της, η Μαρίνα Σταυράκη ξεκαθάρισε πως δεν την απασχολεί η δική του στάση: «Δεν με αφορά, μην κουράζεσαι. Έκανα το σχόλιό μου. Φυσικά, δεν με χάκαραν και φυσικά δεν μετανιώνω».
Δείτε το βίντεο
Αφορμή για δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του Γιώργου Πατούλη και της πρώην συζύγου του, Μαρίνας Σταυράκη, στάθηκε μια ανάρτηση του πρώην περιφερειάρχη στα social media σχετικά με τα επόμενα πολιτικά του σχέδια.
Δείτε την ανάρτηση
Κάτω από το συγκεκριμένο βίντεο, η Μαρίνα Σταυράκη σχολίασε «πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;». Το σχόλιο δεν έμεινε ασχολίαστο από τον Γιώργο Πατούλη, ο οποίος μιλώντας στον FLASH, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο καθένας εκφράζεται δημόσια, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε ότι δεν διατηρεί πλέον καμία σχέση με την πρώην σύζυγό του.
Όπως είπε: «Τι να πω τώρα, ουδέν σχόλιον! Ο καθένας χαρακτηρίζεται ανάλογα με τα λόγια και τις πράξεις του. Δεν είναι ωραία να γράφονται αυτά στον δημόσιο λόγο, προφανώς. Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του για το παρόν και το χθες. Με την κ. Σταυράκη δεν έχω ούτε κακή, ούτε καλή σχέση. Δεν έχω καμία σχέση! Με τον ενήλικα γιο μου έχω σχέση. Ο καθένας έχει τραβήξει τον δρόμο του. Έχω τη δική μου οικογένεια και είμαστε μια χαρά. Από το 2021 έχουμε πάρει το διαζύγιο, παντρεύτηκα το 2024 και βαδίζουμε τη ζωή μας. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Εγώ έκανα το βίντεο αυτό επειδή οι διαδικτυακοί μου φίλοι με ρωτούσαν αν θα είμαι υποψήφιος στο μέλλον γιατί γράφτηκε ότι θα είμαι υποψήφιος για τον δήμο Αθηναίων, ή για την Πεύκη, ή για το Μαρούσι. Με το βίντεο μου ήθελα να τους ενημερώσω πως όπου κι αν κατέβω υποψήφιος, εφόσον κατέβω, θα το πω εγώ ο ίδιος δυνατά και φωναχτά».
Η Μαρίνα Σταυράκη έκανε δηλώσεις στην εκπομπή Happy Day, που προβλήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για την απάντησή της σε δημοσίευση του πρώην συζύγου της στο Facebook για τα μελλοντικά πολιτικά του σχέδια.
Όπως τόνισε, δεν μετανιώνει για την επιλογή της να κάνει τη συγκεκριμένη τοποθέτηση: «Ποτέ δε μετανιώνω γι’ αυτό που επιλέγω να πράξω. Ήταν ένα πολιτικό σχόλιο και νομίζω ότι πέρασε κάποιο μήνυμα και όσοι κατάλαβαν κατάλαβαν». Αναφερόμενη στη συνέχεια, στην αντίδραση του Γιώργου Πατούλη και στην απάντησή του στο σχόλιό της, η Μαρίνα Σταυράκη ξεκαθάρισε πως δεν την απασχολεί η δική του στάση: «Δεν με αφορά, μην κουράζεσαι. Έκανα το σχόλιό μου. Φυσικά, δεν με χάκαραν και φυσικά δεν μετανιώνω».
Δείτε το βίντεο
Αφορμή για δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του Γιώργου Πατούλη και της πρώην συζύγου του, Μαρίνας Σταυράκη, στάθηκε μια ανάρτηση του πρώην περιφερειάρχη στα social media σχετικά με τα επόμενα πολιτικά του σχέδια.
Δείτε την ανάρτηση
Κάτω από το συγκεκριμένο βίντεο, η Μαρίνα Σταυράκη σχολίασε «πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;». Το σχόλιο δεν έμεινε ασχολίαστο από τον Γιώργο Πατούλη, ο οποίος μιλώντας στον FLASH, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο καθένας εκφράζεται δημόσια, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε ότι δεν διατηρεί πλέον καμία σχέση με την πρώην σύζυγό του.
Όπως είπε: «Τι να πω τώρα, ουδέν σχόλιον! Ο καθένας χαρακτηρίζεται ανάλογα με τα λόγια και τις πράξεις του. Δεν είναι ωραία να γράφονται αυτά στον δημόσιο λόγο, προφανώς. Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του για το παρόν και το χθες. Με την κ. Σταυράκη δεν έχω ούτε κακή, ούτε καλή σχέση. Δεν έχω καμία σχέση! Με τον ενήλικα γιο μου έχω σχέση. Ο καθένας έχει τραβήξει τον δρόμο του. Έχω τη δική μου οικογένεια και είμαστε μια χαρά. Από το 2021 έχουμε πάρει το διαζύγιο, παντρεύτηκα το 2024 και βαδίζουμε τη ζωή μας. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Εγώ έκανα το βίντεο αυτό επειδή οι διαδικτυακοί μου φίλοι με ρωτούσαν αν θα είμαι υποψήφιος στο μέλλον γιατί γράφτηκε ότι θα είμαι υποψήφιος για τον δήμο Αθηναίων, ή για την Πεύκη, ή για το Μαρούσι. Με το βίντεο μου ήθελα να τους ενημερώσω πως όπου κι αν κατέβω υποψήφιος, εφόσον κατέβω, θα το πω εγώ ο ίδιος δυνατά και φωναχτά».
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