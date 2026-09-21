Μαρίνα Σταυράκη μετά το «πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;» στον Γιώργο Πατούλη: Δεν μετανιώνω, ήταν ένα πολιτικό σχόλιο

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Αφορμή για δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του Γιώργου Πατούλη και της πρώην συζύγου του, Μαρίνας Σταυράκη, στάθηκε μια ανάρτηση του πρώην περιφερειάρχη στα social media σχετικά με τα επόμενα πολιτικά του σχέδια.Κάτω από το συγκεκριμένο βίντεο, η Μαρίνα Σταυράκη σχολίασε «πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;». Το σχόλιο δεν έμεινε ασχολίαστο από τον Γιώργο Πατούλη, ο οποίος μιλώντας στον FLASH, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο καθένας εκφράζεται δημόσια, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε ότι δεν διατηρεί πλέον καμία σχέση με την πρώην σύζυγό του.Όπως είπε: «Τι να πω τώρα, ουδέν σχόλιον! Ο καθένας χαρακτηρίζεται ανάλογα με τα λόγια και τις πράξεις του. Δεν είναι ωραία να γράφονται αυτά στον δημόσιο λόγο, προφανώς. Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του για το παρόν και το χθες. Με την κ. Σταυράκη δεν έχω ούτε κακή, ούτε καλή σχέση. Δεν έχω καμία σχέση! Με τον ενήλικα γιο μου έχω σχέση. Ο καθένας έχει τραβήξει τον δρόμο του. Έχω τη δική μου οικογένεια και είμαστε μια χαρά. Από το 2021 έχουμε πάρει το διαζύγιο, παντρεύτηκα το 2024 και βαδίζουμε τη ζωή μας. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Εγώ έκανα το βίντεο αυτό επειδή οι διαδικτυακοί μου φίλοι με ρωτούσαν αν θα είμαι υποψήφιος στο μέλλον γιατί γράφτηκε ότι θα είμαι υποψήφιος για τον δήμο Αθηναίων, ή για την Πεύκη, ή για το Μαρούσι. Με το βίντεο μου ήθελα να τους ενημερώσω πως όπου κι αν κατέβω υποψήφιος, εφόσον κατέβω, θα το πω εγώ ο ίδιος δυνατά και φωναχτά».