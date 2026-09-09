Ο Πατούλης απαντά στο «πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;» της Μαρίνας Σταυράκη: Δεν έχω καμία σχέση μαζί της
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Πατούλης Μαρίνα Σταυράκη

Ο Πατούλης απαντά στο «πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;» της Μαρίνας Σταυράκη: Δεν έχω καμία σχέση μαζί της

«Ο καθένας χαρακτηρίζεται από τα λόγια και τις πράξεις του» είπε ο Γιώργος Πατούλης

Ο Πατούλης απαντά στο «πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;» της Μαρίνας Σταυράκη: Δεν έχω καμία σχέση μαζί της
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Το σχόλιο της Μαρίνας Σταυράκη «πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;» για τα μελλοντικά πολιτικά σχέδια του Γιώργου Πατούλη δεν έμεινε αναπάντητο από τον πρώην περιφερειάρχη Αττικής, ο οποίος πέρασε στην αντεπίθεση, κρατώντας ωστόσο αποστάσεις από την προσωπική τους σχέση.

Ο Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στον FLASH, έκανε λόγο για λόγια και πράξεις που «χαρακτηρίζουν» τον καθένα, ενώ ξεκαθάρισε ότι με την πρώην σύζυγό του «δεν έχει καμία σχέση».

Ο Πατούλης απαντά στο «πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;» της Μαρίνας Σταυράκη: Δεν έχω καμία σχέση μαζί της


Ειδικότερα, μιλώντας στον FLASH ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής είπε: «Τι να πω τώρα, ουδέν σχόλιον! Ο καθένας χαρακτηρίζεται ανάλογα με τα λόγια και τις πράξεις του. Δεν είναι ωραία να γράφονται αυτά στον δημόσιο λόγο, προφανώς. Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του για το παρόν και το χθες. Με την κ. Σταυράκη δεν έχω ούτε κακή, ούτε καλή σχέση. Δεν έχω καμία σχέση! Με τον ενήλικα γιο μου έχω σχέση. Ο καθένας έχει τραβήξει τον δρόμο του. Έχω τη δική μου οικογένεια και είμαστε μια χαρά. Από το 2021 έχουμε πάρει το διαζύγιο, παντρεύτηκα το 2024 και βαδίζουμε τη ζωή μας. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Εγώ έκανα το βίντεο αυτό επειδή οι διαδικτυακοί μου φίλοι με ρωτούσαν αν θα είμαι υποψήφιος στο μέλλον γιατί γράφτηκε ότι θα είμαι υποψήφιος για τον δήμο Αθηναίων, ή για την Πεύκη, ή για το Μαρούσι. Με το βίντεο μου ήθελα να τους ενημερώσω πως όπου κι αν κατέβω υποψήφιος, εφόσον κατέβω, θα το πω εγώ ο ίδιος δυνατά και φωναχτά».
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