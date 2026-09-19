Ρήμαζαν σπίτια στην Αττική με «σημάδια» στις πόρτες, εξαρθρώθηκε σπείρα διαρρηκτών με λεία πάνω από 179.000 ευρώ

Αφού εντόπιζαν πολυκατοικίες και οικίες που πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής τους, προέβαιναν σε ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσουν εάν απουσίαζαν οι ένοικοι. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο της σήμανσης των θυρών, ώστε να εξακριβώνουν εάν οι οικίες παρέμεναν χωρίς παρουσία ενοίκων.Στη συνέχεια, κυρίως κατά τις βραδινές ώρες, προχωρούσαν στη διάρρηξη των επιλεγμένων διαμερισμάτων, είτε με τη χρήση κλειδιών είτε παραβιάζοντας τον αφαλό της κλειδαριάς. Σε άλλες περιπτώσεις αποκτούσαν πρόσβαση μέσω φωταγωγών ή μπαλκονόπορτων, ενώ συχνά τοποθετούσαν εξωτερικά της πολυκατοικίας μέλος της οργάνωσης σε ρόλο παρατηρητή.Ανέπτυσσαν εντονότερη δραστηριότητα κατά τις περιόδους αργιών και διακοπών, εκμεταλλευόμενοι την αυξημένη πιθανότητα απουσίας των ενοίκων.Μετά την είσοδό τους στις οικίες, ερευνούσαν όλους τους χώρους και αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας.Διέθεταν οργανωμένο δίκτυο πληροφόρησης για τον εντοπισμό κατάλληλων οικιών, ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέλος της οργάνωσης εργαζόταν ως οικιακή βοηθός, προκειμένου να συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες.Για τις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν, εκτός από τις προσωπικές τους τηλεφωνικές συνδέσεις, «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM, καθώς και τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρισμένες σε στοιχεία τρίτων προσώπων.Διέθεταν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τους τύπους κλειδιών και κλειδαριών, γεγονός που τους επέτρεπε, σε αρκετές περιπτώσεις, να εισέρχονται στα διαμερίσματα χωρίς να αφήνουν εμφανή ίχνη παραβίασης.Τέλος, μοίραζαν ισόποσα μεταξύ τους τα έσοδα από τις κλοπές. Μέρος αυτών διατίθετο για την κάλυψη δικαστικών εξόδων σε περίπτωση σύλληψης κάποιου μέλους, καθώς και των καθημερινών αναγκών τους, ενώ άλλο μέρος μεταφερόταν στο εξωτερικό.Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους και καθήκοντα, τα οποία αλληλοσυμπληρώνονταν κατά την προετοιμασία και την τέλεση των κλοπών.Ως προς τον ειδικότερο ρόλο τους:Ο 37χρονος αλλοδαπός, ως αρχηγικό και συντονιστικό μέλος, φέρεται να καθόριζε, κατά περίπτωση, τις περιοχές και τους στόχους, να συντόνιζε τη δράση των υπόλοιπων μελών και να ενημερωνόταν για την εξέλιξη των ενεργειών τους. Παράλληλα, διατηρούσε επαφές με άτομα που δραστηριοποιούνταν στο εξωτερικό.Ο 43χρονος αλλοδαπός, ως συντονιστικό και επιχειρησιακό μέλος, είχε ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στη δράση της οργάνωσης. Συμμετείχε στην κατόπτευση υποψήφιων στόχων και στην τέλεση των διαρρήξεων, ενώ, σε περίπτωση απουσίας του αρχηγικού μέλους, αναλάμβανε τον συντονισμό των υπόλοιπων μελών. Για τις μετακινήσεις της οργάνωσης χρησιμοποιούνταν και οχήματα που βρίσκονταν στην κατοχή του.Ο 22χρονος αλλοδαπός συμμετείχε στην επιχειρησιακή δράση της οργάνωσης και, κατά περίπτωση, αναλάμβανε την επιτήρηση του εξωτερικού χώρου των πολυκατοικιών, ενημερώνοντας τα υπόλοιπα μέλη για την προσέλευση ενοίκων ή άλλων προσώπων.Τα υπόλοιπα επιχειρησιακά μέλη, ηλικίας 36, 40 και 31 ετών, καθώς και ακόμη ένας 31χρονος, λειτουργούσαν ως εκτελεστικά μέλη χαμηλότερης βαθμίδας. Συμμετείχαν στην κατόπτευση περιοχών και οικιών, στον εντοπισμό κατάλληλων στόχων, στην προετοιμασία των διαρρήξεων και, κατά περίπτωση, στην τέλεση των κλοπών ή στην επιτήρηση του χώρου. Παράλληλα, στην οργάνωση εντάσσονταν νέα πρόσωπα, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως περιφερειακά μέλη κατά τη διάπραξη διαρρήξεων και κλοπών.Η 48χρονη αλλοδαπή, με ρόλο πληροφοριοδότριας, φέρεται να παρείχε στα υπόλοιπα μέλη πληροφορίες για συγκεκριμένες οικίες και για τις περιόδους απουσίας των ενοίκων τους. Ειδικότερα, λόγω της εργασίας της ως οικιακής βοηθού, είχε πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες, τις οποίες φέρεται να μετέφερε στα μέλη της οργάνωσης, διευκολύνοντας την επιλογή των στόχων.Περαιτέρω, από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι δεν ασκούσαν σταθερή επαγγελματική δραστηριότητα ούτε διέθεταν σταθερή πηγή εισοδήματος, χρησιμοποιώντας τα έσοδα από την εγκληματική τους δράση για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσής τους.Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι, μέσω εταιρειών μεταφοράς χρημάτων, είχαν αποστείλει σε λογαριασμούς σε χώρα του εξωτερικού χρηματικά ποσά συνολικού ύψους περίπου -76.000- ευρώ.Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί συνολικά -23- περιπτώσεις διαρρήξεων, κλοπών και αποπειρών κλοπής, οι οποίες διαπράχθηκαν σε Αγία Παρασκευή, Παλαιό Φάληρο, Χαλάνδρι, Νέα Ιωνία, Γαλάτσι, Αθήνα, Καλλιθέα, Ζωγράφου, Πετράλωνα και Παγκράτι.Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και στην κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:* πλήθος κοσμημάτων, χρυσαφικών και τιμαλφών,* πλήθος ρολογιών διαφόρων εταιρειών,* πλήθος επώνυμων τσαντών και γυαλιά ηλίου,* πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM,* πλήθος ψευδοκοσμημάτων,* πλήθος αρωμάτων,* πλήθος από φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες, φακοί από φωτογραφικές μηχανές,* πλήθος φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, tablets και λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές,* σετ από ασημίζοντα μαχαιροπίρουνα με πληθώρα σχεδίων στη λαβή τους,* σετ επάργυρων μαχαιροπίρουνων,* -6- ασημίζουσες και χρυσίζουσες θρησκευτικές εικόνες,* -2- παιχνιδοκονσόλες και -14- ηλεκτρονικά παιχνίδια,* κασετίνα με -40- πένες γραφής,* -1300- ευρώ από κουμπαρά,* πλήθος διαρρηκτών εργαλείων,* πλήθος κλειδιών διαφόρων τύπων,* κάρτες και έγγραφα που σχετίζονται με υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων,* δελτία τυχερών παιχνιδιών και λοιπά αντικείμενα, η προέλευση των οποίων ερευνάται.Επιπλέον, κατασχέθηκε όχημα ως μέσο που χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της εγκληματικής τους δραστηριότητας.Εκτιμάται ότι, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης από την εγκληματική τους δραστηριότητα υπερβαίνει τις -179.000- ευρώ.Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει και κατά το παρελθόν για ομοειδή αδικήματα, ενώ σε βάρος τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι και έχουν εκτίσει ποινές κάθειρξης, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.Η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης και της τυχόν εμπλοκής των μελών της σε άλλες αξιόποινες πράξεις.»