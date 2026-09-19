Το πρόγραμμα EurolifeSYN+ της Eurolife FFH συνδυάζει διαφορετικές ασφαλιστικές ανάγκες και προσφέρει κλιμακωτές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα
Συναγερμός στο Ηράκλειο: Αγνοείται 78χρονος Γάλλος, μεγάλη επιχείρηση έρευνας στην παραλία Μαδέ
Συναγερμός στο Ηράκλειο: Αγνοείται 78χρονος Γάλλος, μεγάλη επιχείρηση έρευνας στην παραλία Μαδέ
Μεγάλη κινητοποίηση του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής και ιδιωτών για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός 78χρονου υπηκόου Γαλλίας, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στην περιοχή της παραλίας Μαδέ στον Δήμο Μαλεβιζίου Ηρακλείου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να είχε μεταβεί στην παραλία Μαδέ, από όπου ξεκίνησαν οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, δύο ιδιωτικά σκάφη, μία λάντζα, drone της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ιδιώτης δύτης.
Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό του 78χρονου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να είχε μεταβεί στην παραλία Μαδέ, από όπου ξεκίνησαν οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, δύο ιδιωτικά σκάφη, μία λάντζα, drone της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ιδιώτης δύτης.
Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό του 78χρονου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα