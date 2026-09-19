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Συναγερμός στο Ηράκλειο: Αγνοείται 78χρονος Γάλλος, μεγάλη επιχείρηση έρευνας στην παραλία Μαδέ
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Ηράκλειο Κρήτης Λιμενικό Σώμα

Συναγερμός στο Ηράκλειο: Αγνοείται 78χρονος Γάλλος, μεγάλη επιχείρηση έρευνας στην παραλία Μαδέ

Μεγάλη κινητοποίηση του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής και ιδιωτών για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου

Συναγερμός στο Ηράκλειο: Αγνοείται 78χρονος Γάλλος, μεγάλη επιχείρηση έρευνας στην παραλία Μαδέ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός 78χρονου υπηκόου Γαλλίας, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στην περιοχή της παραλίας Μαδέ στον Δήμο Μαλεβιζίου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να είχε μεταβεί στην παραλία Μαδέ, από όπου ξεκίνησαν οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, δύο ιδιωτικά σκάφη, μία λάντζα, drone της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ιδιώτης δύτης.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό του 78χρονου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη του.

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